Фаны «Баварии» так не хотят Рангника, что пишут петицию за Тухеля. Не поможет

Ральф близко.

Ральф Рангник, похоже, теперь фаворит на пост нового тренера «Баварии». Так пишут Bild и инсайдер Кристиан Фальк.

Переговоры с экс-тренером «МЮ» в продвинутой стадии: контракт до 2026-го, мюнхенцы заплатят 2-3 млн евро в качестве компенсации сборной Австрии. Ральф придет после Евро.

Bild добавляет: назначение Рангника поддерживает почетный президент Ули Хенесс. Зато фанаты не очень рады – теперь просят хотя бы Томаса Тухеля.

12 тысяч фанов «Баварии» – за Тухеля. Против Рангника!

22 апреля фанаты запустили официальную петицию: «Мы хотим Тухеля. Не Рангника!»

Это не просто шутка. За четыре дня петиция собрала больше 12 тысяч подписей и только продолжает набирать сторонников.

Конечно, не от хорошей жизни: «Несмотря на негативное освещение в медиа и кадровую ситуацию с постоянными травмами, обладатель трофея ЛЧ вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов. При всем уважении к таким кандидатам, как Унаи Эмери или Ральф Рангник, эти тренеры не могут сравниться с Томасом», – говорится в тексте петиции.

Тухель наверняка оценит внимание, но вряд ли останется в «Баварии». По информации Kicker, тренер и руководство считают расставание оптимальным решением. «У нас есть соглашение, оно остается в силе», – это слова Томаса после игр с «Арсеналом».

Передумывать Тухель пока не планирует.

Почему именно Рангник? Все из-за связи с «РБ»

Назначение Ральфа прекрасно ложится под стратегию «Баварии». Почти год нанимают лишь тех, у кого есть опыт внутри системы «Ред Булла»:

● Кристоф Фройнд – спортивный директор с 2023-го, в «Зальцбурге» работал на той же должности;

● Рихард Китцбихлер – отвечает за молодых игроков. Был ассистентом тренера в «Зальцбурге».

● Рене Марич – руководитель по развитию «тренерского мастерства и игровой философии». Он тоже ассистировал в австрийском «РБ»;

● Макс Эберль – отвечает почти за все спортивные вопросы. Был спортдиром «Лейпцига».

И вот Рангник, одна из главных фигур в истории «РБ».

Еще один сценарий – мюнхенцы зовут Ральфа временно, пока не договорятся с Хаби Алонсо. Однако Kicker и Bild отрицают такой вариант, сам тренер не намерен быть затычкой после опыта в «МЮ».

Рангник получит контроль над трансферами

Как пишет Salzburger Nachrichten, это одно из условий прихода тренера. «Бавария» согласна и считает, что связка руководителей из «РБ» поможет находить перспективных игроков. Омоложение состава – одна из основных задач.

В раздевалке «Баварии» тоже поддерживают назначение Ральфа: например, Йозуа Киммих не против остаться ради тренера, хотя серьезно раздумывал уйти. Рангник – один из наставников Йозуа, привез игрок в «Лейпциг» из «Штутгарта» в 2013-м.

Сам Рангник тоже не отрицает – работа в «Баварии» ему интересна. Хотя сейчас приоритет – Евро со сборной Австрии: «Со мной связывалась «Бавария», но сейчас я чувствую себя очень комфортно. Но если «Бавария» скажет: «Мы хотим вас пригласить», то я подумаю.

Я не скажу: «Точно останусь здесь на следующие 4 года». Для меня важнее другое: могу ли я что-то изменить? Есть шанс построить команду и добиться успеха? Это движет мной. Если это перестанет меня мотивировать, то мне пора на пенсию».

Фото: Jan Woitas/dpa, Tom Weller/dpa, Matthias Koch, via www.imago-images.de/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein