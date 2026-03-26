Хакан Чалханоглу: «Молодое поколение немного лениво, но без жертв никуда не продвинуться. Мотивации не всегда хватает, требуется дисциплина»

Чалханоглу: новое поколение немного ленивое, надо идти на жертвы.

Полузащитник «Интера » Хакан Чалханоглу рассказал о своем типичном дне.

«Мой день очень хорошо организован: тренировка утром, затем оздоровительные процедуры, потом я направляюсь домой и забираю детей из школы.

Я делаю одно и то же каждый день. Это нелегко, иногда становится скучно, но требуется дисциплина. Мотивации не всегда хватает, но дисциплина на месте. Вот что имеет значение.

Я говорю молодым людям: ваше поколение немного ленивое, но если вы хотите достичь этого уровня, вам придется пойти на множество жертв. Без жертв вы никуда не продвинетесь», – заявил 32-летний Чалханоглу.