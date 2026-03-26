Хакан Чалханоглу: «Молодое поколение немного лениво, но без жертв никуда не продвинуться. Мотивации не всегда хватает, требуется дисциплина»
Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу рассказал о своем типичном дне.
«Мой день очень хорошо организован: тренировка утром, затем оздоровительные процедуры, потом я направляюсь домой и забираю детей из школы.
Я делаю одно и то же каждый день. Это нелегко, иногда становится скучно, но требуется дисциплина. Мотивации не всегда хватает, но дисциплина на месте. Вот что имеет значение.
Я говорю молодым людям: ваше поколение немного ленивое, но если вы хотите достичь этого уровня, вам придется пойти на множество жертв. Без жертв вы никуда не продвинетесь», – заявил 32-летний Чалханоглу.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Inter News
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Новое поколение ест неприятно. Не уважает старших
Ведет себя вызывающе
И спрашивают школьников- как вы думаете кто это сказал?
Ну те начинают перечеслять своих учителей. Этот мог сказать. Или вот этот
Режисер и автор фильма- да нет. Это сказал древнегреческий философ в 4 веке до нашей эры
Ну вы понимаете о чем я))