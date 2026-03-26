Мбаппе пошутил о возможности стать звездой ЧМ-2026: «Не то чтобы меня тут не знали, учитывая, как трудно мне было выйти из отеля»
Мбаппе: то, что я стану звездой ЧМ, не принесет трофей.
Нападающий сборной Франции и «Реала» Килиан Мбаппе в шутливой форме ответил на вопрос о возможности стать звездой ЧМ-2026.
«Не то чтобы меня тут никто не знал, учитывая, как трудно мне было выйти из отеля.
Здесь другая культура, отличная от нашей, приятно учиться у всех. Честно говоря, я не обеспокоен тем, чтобы стать звездой чемпионата мира, это не приносит трофеев», – сказал Мбаппе.
Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову, выходя из отеля в Париже. Блогерша написала: «Почему я всегда встреваю в какую-то херню 😆😆😆»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Мбаппе и в Париже недавно было непросто выйти из отеля 😂
Ну ты тоже сравнил какого-то эмбаппе с женой жигана)
Там просто жопа широкая мешала
