Мбаппе пошутил о возможности стать звездой ЧМ-2026: «Не то чтобы меня тут не знали, учитывая, как трудно мне было выйти из отеля»

Мбаппе: то, что я стану звездой ЧМ, не принесет трофей.

Нападающий сборной Франции и «Реала» Килиан Мбаппе в шутливой форме ответил на вопрос о возможности стать звездой ЧМ-2026 .

«Не то чтобы меня тут никто не знал, учитывая, как трудно мне было выйти из отеля.

Здесь другая культура, отличная от нашей, приятно учиться у всех. Честно говоря, я не обеспокоен тем, чтобы стать звездой чемпионата мира, это не приносит трофеев», – сказал Мбаппе.

Мбаппе задел плечом Оксану Самойлову, выходя из отеля в Париже. Блогерша написала: «Почему я всегда встреваю в какую-то херню 😆😆😆»