  Черчесов о лимите в РПЛ: «Вы говорите «ужесточение». А мы видим, что убрали одного из заявки и еще одного с поля. Это не ужесточение, а корректировка»
Черчесов о лимите в РПЛ: «Вы говорите «ужесточение». А мы видим, что убрали одного из заявки и еще одного с поля. Это не ужесточение, а корректировка»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился мнением касательно сокращения лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Министерство спорта России ранее опубликовало проект ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ.

В сезоне-2026/27 команды смогут включить в свою заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле – не более 7.

– Весь сезон мы обсуждали тему лимита, по которому было принято решение об ужесточении. Как вы относитесь ко всей этой дискуссии?

– Вы говорите «ужесточение». А мы видим, что убрали одного из заявки и еще одного с поля. Это не ужесточение, а корректировка. Еще работая в «Динамо» в 2015 году, говорил, что в этом деле много нюансов.

Я бы вообще предложил, чтобы было 10 иностранцев в заявке, и все они могут играть. По регламенту могут быть три российских игрока на поле – это нижний порог.

Но у нас такого не было ни разу, всегда 5-6 россиян. И меня не надо заставлять. Замены в матче нужно делать исходя из того, что подсказывает игра, а не какой паспорт у футболиста. Плюс есть конкурентная среда в команде. Если футболист не играет, ему тяжело доказать, что это происходит не из-за гражданства.

Даже если можно будет выпустить всех 10 иностранцев на поле, то такого не произойдет. Всегда есть травмы, дисквалификации, конкурентная среда.

Говорят, что у российских игроков должно быть 360 минут в каждом матче. По итогу чемпионата это больше 10 тысяч игровых минут – пожалуйста.

Но пусть в одной игре на поле три россиянина, в другой пять. Тренер же делает так, как ему подсказывает встреча. Кто не сталкивался с тренерской работой, думает, что это менеджерство.

Когда работал в «Динамо», чтобы поменять Жиркова на Джуджака, нужна была дополнительная замена для соблюдения регламента по лимиту. И как быть? Приходится делать перестановки, которые не вписываются в логику матча.

Часто ругают Кубок, что там играют вторые составы.

Пусть там лимит будет мягче – так и турнир получится зрелищнее, качество вырастет, и легионерам практика, которой отчасти искусственно лишают в РПЛ. Можно и о таком варианте подумать.

– Это как разные варианты работы лимита.

– Вот вам еще один – за использование россиян сверх лимита какие-то выплаты от федерации. В том же чемпионате Венгрии за подобное клубы могут получают дополнительные средства.

В целом же я точно за лимит, российский рынок должен быть защищен, согласен с Министерством спорта РФ. Иной раз с помощью закона нужно заставлять тренеров смотреть на российских игроков.

Но всегда есть нюансы, которые нужно учитывать. Сейчас решение принято, наше дело подстроиться. По ходу работы будем обмениваться мнениями, чтобы что-то улучшать, – сказал Станислав Черчесов.

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Очередной филологический ликбез от полевого командира!
ОтветКрэнг
Какое-то психологическое отклонение, честно говоря

Но поводы для классных шуток и мемов даёт, это хорошо 🤣
Не деградация, а системное упрощения стиля игры российского футбола
Ну да, это не падение, а отрицательный рост. Знаем такое
ОтветСвященное молоко
Сейчас отрицательный рост заменили на "Донастройка"
ОтветSF Costa Rusa
Днонастройка
Во-первых, я вас приветствую
ОтветAntonIQ
Во-вторых, я приглашаю вас в душевую.
"решение принято, наше дело подстроиться"

не подстроиться, а принять коленно-локтевую и восхищаться мудростью принимающего решения
ОтветVitaly Leontich
Поглубже нужен сапог в кое-какое место
Саламыч в своем стиле, т.е. не в стиле, а в манере
Зачем Стас пошел тренировать, поступал бы на факультет филологии.
Ответwxvnpc5psr
Скорее в цирковом училище
ОтветОлег Акимов
переводчиком на звериный
Не взрыв, а хлопок
ОтветКросс Тони Кросса
От обломков
ОтветКросс Тони Кросса
Взрыв и хлопок — это разные явления, которые отличаются по механизму возникновения, масштабу и последствиям
Не шашлычник, а мангальщик!
РЖУ))))

Ох хорош
