  Хаби Алонсо: «Челси» – это классный проект, очень хороший вариант. Мы сделаем хорошую команду»
Хаби Алонсо: «Челси» – это классный проект, очень хороший вариант. Мы сделаем хорошую команду»

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо высказался касательно назначения в лондонский клуб.

– Как произошел этот переход в «Челси»? Расскажите немного об этом. Дело было в предложении? Или в том, что они не будут играть в еврокубках?

– Нет, я всегда был открыт для этого варианта. Это прекрасный проект. «Челси» – это классный проект, очень хороший вариант, – сказал Хаби Алонсо в интервью El Chiringuito TV.

Также специалисту задали вопрос о том, что другие клубы интересуются такими игрокам, как Жоао Педро, Энцо Фернандес и Марк Кукурелья.

«Мы сделаем хорошую команду», – ответил Алонсо.

Назначение Алонсо – надежда на перезапуск «Челси». Боули и BlueCo наконец одумались?

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Chelsea News
Сделаем хорошую команду — эт хорошо. Но успеете ли до нового года?
В Челси нет Винисиуса, это главное.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
да? хм. у джеймса одна лч, а второй кто?
Сказал - сделает. Уверен в нем.
дадут ли владельцы это сделать?) вот большой вопрос)
они среднего Маресу терпели до конца и не увольняли, с чего им не доверять Алонсо?
Подождите. А разве у Челси не высокие шансы на выход в еврокубки? Астон Вилла выходит напрямую, соответственно седьмое место тоже выйдет. Разве нет? В последнем туре обойти Брайтон очень высокие шансы же.
6е и 7е места все равно дают только Лигу Европы пока что, 8е место - Лига Конференций. Если Вилла упадет на 5ю, строчку, то 6е место будет путевкой в ЛЧ. 7 и 8 останутся путевками в Лигу Европы и Лигу Конференций соответственно.
Почему, если Вилла на пятую упадет то 6ое даст путевку в лч? Объясни, если не трудно, не шарю.
Если провалится, заруинит карьеру тренера
А он провалится, потому что набрали очень много неликвида, который нужен массово продавать, и точечного покупать по позициям, благо, что есть вокруг кого строить команду.
пока никто себе карьеру не заруинил в эпоху БлюКо
этот проект рассчитан на получение максимальной неустойки
Продержись до следующей весны
Кто-то вроде в Челси с таких же слов начинал, а потом неустоечку скушал))
Гарначо на выход
