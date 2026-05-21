Хаби Алонсо: «Челси» – это классный проект, очень хороший вариант. Мы сделаем хорошую команду»
Хаби Алонсо: «Челси» – это классный проект, очень хороший вариант».
Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо высказался касательно назначения в лондонский клуб.
– Как произошел этот переход в «Челси»? Расскажите немного об этом. Дело было в предложении? Или в том, что они не будут играть в еврокубках?
– Нет, я всегда был открыт для этого варианта. Это прекрасный проект. «Челси» – это классный проект, очень хороший вариант, – сказал Хаби Алонсо в интервью El Chiringuito TV.
Также специалисту задали вопрос о том, что другие клубы интересуются такими игрокам, как Жоао Педро, Энцо Фернандес и Марк Кукурелья.
«Мы сделаем хорошую команду», – ответил Алонсо.
Назначение Алонсо – надежда на перезапуск «Челси». Боули и BlueCo наконец одумались?
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46815 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Chelsea News
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии