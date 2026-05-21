Хаби Алонсо: «Челси» – это классный проект, очень хороший вариант. Мы сделаем хорошую команду»

Хаби Алонсо: «Челси» – это классный проект, очень хороший вариант».

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо высказался касательно назначения в лондонский клуб.

– Как произошел этот переход в «Челси»? Расскажите немного об этом. Дело было в предложении? Или в том, что они не будут играть в еврокубках?

– Нет, я всегда был открыт для этого варианта. Это прекрасный проект. «Челси» – это классный проект, очень хороший вариант, – сказал Хаби Алонсо в интервью El Chiringuito TV.

Также специалисту задали вопрос о том, что другие клубы интересуются такими игрокам, как Жоао Педро , Энцо Фернандес и Марк Кукурелья .

«Мы сделаем хорошую команду», – ответил Алонсо.

