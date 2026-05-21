  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Эмери выиграл Лигу Европы с «Виллой», победы «Акрона» и «Динамо» Махачкала в стыках, Кокорин ушел из «Ариса», Сихарулидзе – единственный кандидат на пост главы ФФККР и другие новости
0

Эмери выиграл Лигу Европы с «Виллой», победы «Акрона» и «Динамо» Махачкала в стыках, Кокорин ушел из «Ариса», Сихарулидзе – единственный кандидат на пост главы ФФККР и другие новости

1. «Астон Вилла» выиграла Лигу Европы, разгромив «Фрайбург» в финале – 3:0! Эмери выиграл этот трофей в 5-й раз в карьере – это рекорд. Так испанец вошел в элитный клуб тренеров с пятью победами в еврокубках. А для «Виллы» это первый трофей с 1996 года.

2. В чемпионате России прошли первые переходные матчи: «Акрон» обыграл «Ротор» благодаря дублю Беншимола (2:0), «Динамо» Махачкала победило «Урал» (1:0). Гол махачкалинцев вышел спорным: судьи проверяли, пересек ли мяч линию после удара Миро.

3. «Вегас» обыграл «Колорадо» (4:2) и повел 1-0 в серии финала Западной конференции. Павел Дорофеев забил 10-й гол и лидирует в гонке снайперов Кубка Стэнли, у Валерия Ничушкина 2-й гол в плей-офф.

4. «Оклахома» победила «Сан-Антонио» (122:113) и сравняла счет в серии (1-1) финала Западной конференции в рамках плей-офф НБА.

5. ЧМ-2026 по хоккею. США обыграли Германию, Швеция одолела Словению, Швейцария забила 9 голов Австрии, Чехия победила Италию

6. РФС обязал судей сообщать о подозрительных контактах вокруг матчей. Отсутствие сообщения о воздействии на арбитров может считаться дисциплинарным нарушением.

7. УЕФА анонсировал изменения в отборе на Евро и Лиге наций: с 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками.

8. Сихарулидзе – единственный кандидат на пост главы ФФККР. Отчетно-выборная конференция пройдет 22 мая.

9. «Арис» объявил об уходе Кокорина по окончании сезона: «Спасибо за все, легенда».

10. Академия Плющенко планирует пригласить французского хореографа Ришо для постановки программ четырем фигуристам.

11. «Динамо» и Шварц подпишут контракт в ближайшие два дня. Зарплата тренера – 1,7 млн евро.

12. Негрейра из-за ухудшения здоровья не сможет предстать перед судом по делу о выплатах от «Барсы». У вице-президента комитета судей подозрение на болезнь Альцгеймера.

13. КХЛ побила рекорд посещаемости с учетом плей-офф – 6 560 375 зрителей. На матчах в среднем был 7 971 зритель.

14. Экс-девушка Винисиуса выложила видео, на котором целует обезьяну: подписчики вингера «Реала» обвинили Фонсеку в провокации игрока, сталкивающегося с расизмом. Девушке пришлось объясняться: «Я никогда не сделала бы ничего, что могло бы унизить или оскорбить Вини».

Цитаты дня

Владимир Путин: «Россия и Китай активно взаимодействуют в сфере спорта. Ярким событием станут десятые Российско-Китайские летние игры»

Дуглас о вызове на ЧМ-2026: «Уважаю Россию, но всегда мечтал играть за Бразилию. Я никогда не переставал верить»

Аршавин об игроках для «Зенита»: «Вратарь – Сафонов, Кисляк и Батраков в полузащите на перспективу, Тюкавин в нападении»

Агент Загитовой: «У Алины потрясающий магнетизм, она круто работает на аудиторию и всегда попадает в душу. Хуже быть человеком, на которого всем все равно»

Гусев о матче с «Краснодаром» в РПЛ: «Это не какая-то месть, а именно спортивная злость – никак не могли забить им ранее. Меньше всего интересовало, поможем мы «Зениту» или нет»

Паршивлюк раскритиковал «Локомотив» за празднование бронзы: «Это ненормально. Я плакал после поражения от ЦСКА в 2009-м, хотя мы взяли серебро»

Вероника Степанова: «Мужик лет 50 с огромным животом – так я представляю себе типичного интернет-тролля-хейтера»

Ролик дня

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46811 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Почему при наличии платной подписки на приложение у меня все время лезет реклама шампуня против перхоти?
ОтветWeim
Почему при наличии платной подписки на приложение у меня все время лезет реклама шампуня против перхоти?
Потому что кроме подписки нужно купить и этот шампунь)
ОтветWeim
Почему при наличии платной подписки на приложение у меня все время лезет реклама шампуня против перхоти?
а ты хотел бы "принимай сеалекс, дружище"? ))
Унай - легенда 🏆🏆🏆🏆🏆
ОтветПарень со двора Шмурнова
Унай - легенда 🏆🏆🏆🏆🏆
Вальс "Голубой Унай" - в его честь! :)
"Гуд ибенинг!" (ц)
Всего 5? Такое впечатление, что все 10) Эмери машина конечно. Ещё бы ему ЛЧ для разнообразия)
Ай-да тренеришка, ай да сукин сын 🔥
у клуба, с которым Эмери выигрывает ЛЕ, обязательно должно быть villa в названии?
Ответpelod
у клуба, с которым Эмери выигрывает ЛЕ, обязательно должно быть villa в названии?
Есть ли еще такие, кроме этих трех?)
ОтветИгорь Новиков
Есть ли еще такие, кроме этих трех?)
в Европе ниче особо в голову больше не приходит, хотя в низших лигах Испании, думаю, таких можно найти пучок (напр., CF Villanovense - с ними Барса в Кубке играла лет 10 назад).
Эмири уникальный тренер.
У Эмери очередной трофей, а его антагонист борется за сохранение места в РПЛ).
Честно, после того камбека Барсы против ПСЖ, легендарного, думал что Эмери кабзда, как тренеру. Однако, вижу что он крепкий тип, и свою ЛЧ еще заберет. Кстати, он бы оч хорошо подошел Реалу по игре и стилю.
Ответsartre
Честно, после того камбека Барсы против ПСЖ, легендарного, думал что Эмери кабзда, как тренеру. Однако, вижу что он крепкий тип, и свою ЛЧ еще заберет. Кстати, он бы оч хорошо подошел Реалу по игре и стилю.
Раздевалке Реала только вряд ли подошёл бы))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
МЛС. «Интер Майами» Месси играет с «Филадельфией», «Атланта» Миранчука – с «Коламбусом»
3 минуты назадLive
«Комо» сыграет в ЛЧ впервые в истории, «Рома» тоже попала в топ-4 Серии А. «Ювентус» и «Милан» выступят в ЛЕ
7 минут назад
Гвардиола – фанатам «Сити»: «Если встретите меня на улице, то подойдите ко мне и обнимите»
11 минут назад
Энцо хочет играть в ЛЧ – желательно за «Реал», но были контакты с «Сити». «Челси» не будет продавать игрока в убыток (Бен Джейкобс)
11 минут назад
«Атлетико» занял 4-е место, влетев «Вильярреалу» – 1:5! У Переса 2+1, у Пепе 2 ассиста, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе забили
12 минут назад
«Милан» проиграл 6 из 10 последних матчей в Серии А и не попал в ЛЧ во 2-й раз подряд. Фанаты освистали команду Аллегри после домашнего поражения от «Кальяри»
14 минут назад
«Милан» не вышел в ЛЧ, проиграв дома «Кальяри» с 14-го места – 1:2. Салемакерс открыл счет, Боррелли и Камехо забили в ответ
15 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино», «Милан» уступил «Кальяри», «Наполи» победил «Удинезе»
16 минут назадLive
«Спартак»: «Больше всего чемпионств и кубков. Самый титулованный клуб страны. Другие: не завидуйте»
23 минуты назад
Карседо о разбитом Кубке России: «Завоюем Суперкубок и тоже разобьем, возможно. Сделаем это традицией»
28 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Атлетико» разгромлен «Вильярреалом» в гостях – 1:5
13 минут назад
«Рома» вышла в ЛЧ, обыграв «Верону» – 2:0. Мален и Эль-Шаарави забили, у Дибалы 2 ассиста, Валентини удалили на 50-й
16 минут назад
«Кремонезе» вылетел из Серии А через год после возвращения
19 минут назад
Мостовой о победе «Спартака» в Кубке: «Когда назначили Карседо, один из первых, кто сказал, что это футбольный человек, был Александр Мостовой»
36 минут назад
Ван Дейк – самый возрастной футболист, сыгравший все матчи в сезоне АПЛ целиком. Защитник «Ливерпуля» побил рекорд Терри
44 минуты назад
«Челси» проиграл 14 матчей в АПЛ в этом сезоне, 16 – в первом при Боули. За 20 лет при Абрамовиче больше 12 поражений не было ни разу
54 минуты назад
Тренер «Челси» Макфарлейн о 10-м месте: «С таким составом мы должны были финишировать гораздо выше и быть в ЛЧ. Мы слишком часто были нестабильны»
54 минуты назад
Мохамед Салах: «Я сейчас плакал больше, чем за всю жизнь. Уходить из «Ливерпуля» тяжело, мы вернули клуб туда, где он должен быть»
сегодня, 20:03
Серия Б. Финал плей-офф. «Монца» победила «Катандзаро» в 1-м матче
сегодня, 20:01
Кахигао о победе «Спартака»: «В России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один, но это только начало»
сегодня, 19:46
Рекомендуем