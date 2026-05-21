Эмери выиграл Лигу Европы с «Виллой», победы «Акрона» и «Динамо» Махачкала в стыках, Кокорин ушел из «Ариса», Сихарулидзе – единственный кандидат на пост главы ФФККР и другие новости

1. «Астон Вилла» выиграла Лигу Европы , разгромив «Фрайбург» в финале – 3:0! Эмери выиграл этот трофей в 5-й раз в карьере – это рекорд. Так испанец вошел в элитный клуб тренеров с пятью победами в еврокубках. А для «Виллы» это первый трофей с 1996 года .

2. В чемпионате России прошли первые переходные матчи: «Акрон» обыграл «Ротор» благодаря дублю Беншимола (2:0), «Динамо» Махачкала победило «Урал» (1:0). Гол махачкалинцев вышел спорным: судьи проверяли , пересек ли мяч линию после удара Миро.

3. «Вегас» обыграл «Колорадо» (4:2) и повел 1-0 в серии финала Западной конференции. Павел Дорофеев забил 10-й гол и лидирует в гонке снайперов Кубка Стэнли, у Валерия Ничушкина 2-й гол в плей-офф.

4. «Оклахома» победила «Сан-Антонио» (122:113) и сравняла счет в серии (1-1) финала Западной конференции в рамках плей-офф НБА.

5. ЧМ-2026 по хоккею . США обыграли Германию, Швеция одолела Словению, Швейцария забила 9 голов Австрии, Чехия победила Италию

6. РФС обязал судей сообщать о подозрительных контактах вокруг матчей. Отсутствие сообщения о воздействии на арбитров может считаться дисциплинарным нарушением.

7. УЕФА анонсировал изменения в отборе на Евро и Лиге наций: с 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками.

8. Сихарулидзе – единственный кандидат на пост главы ФФККР. Отчетно-выборная конференция пройдет 22 мая.

9. «Арис» объявил об уходе Кокорина по окончании сезона: «Спасибо за все, легенда».

10. Академия Плющенко планирует пригласить французского хореографа Ришо для постановки программ четырем фигуристам.

11. «Динамо» и Шварц подпишут контракт в ближайшие два дня. Зарплата тренера – 1,7 млн евро.

12. Негрейра из-за ухудшения здоровья не сможет предстать перед судом по делу о выплатах от «Барсы». У вице-президента комитета судей подозрение на болезнь Альцгеймера.

13. КХЛ побила рекорд посещаемости с учетом плей-офф – 6 560 375 зрителей. На матчах в среднем был 7 971 зритель.

14. Экс-девушка Винисиуса выложила видео, на котором целует обезьяну : подписчики вингера «Реала» обвинили Фонсеку в провокации игрока, сталкивающегося с расизмом. Девушке пришлось объясняться : «Я никогда не сделала бы ничего, что могло бы унизить или оскорбить Вини».

Цитаты дня

Владимир Путин: «Россия и Китай активно взаимодействуют в сфере спорта. Ярким событием станут десятые Российско-Китайские летние игры»

Дуглас о вызове на ЧМ-2026: «Уважаю Россию, но всегда мечтал играть за Бразилию. Я никогда не переставал верить»

Аршавин об игроках для «Зенита»: «Вратарь – Сафонов, Кисляк и Батраков в полузащите на перспективу, Тюкавин в нападении»

Агент Загитовой: «У Алины потрясающий магнетизм, она круто работает на аудиторию и всегда попадает в душу. Хуже быть человеком, на которого всем все равно»

Гусев о матче с «Краснодаром» в РПЛ: «Это не какая-то месть, а именно спортивная злость – никак не могли забить им ранее. Меньше всего интересовало, поможем мы «Зениту» или нет»

Паршивлюк раскритиковал «Локомотив» за празднование бронзы: «Это ненормально. Я плакал после поражения от ЦСКА в 2009-м, хотя мы взяли серебро»

Вероника Степанова: «Мужик лет 50 с огромным животом – так я представляю себе типичного интернет-тролля-хейтера»

