  • Тренер «Факела» Василенко: «Проигрываем «Чайке», на телефоне пропущенный от Талалаева. Слышу: «Хочу поддержать тебя. Подъехать на стадион?». Андрей Викторович – большой человек»
Олег Василенко: Талалаев – большой человек, понимает, как сложно бывает в футболе.

Главный тренер «Факела» Олег Василенко поделился историей про Андрея Талалаева, возглавляющего «Балтику».

«Андрей Викторович с тренерским штабом и сами ребята проделали колоссальную работу. Они выжали из ребят максимум. А о личностных качествах Талалаева могу рассказать одну свежую историю.

Мы проигрываем «Чайке» (0:2, 18 апреля), команде с последнего места.

Я сажусь в автобус – на телефоне пропущенный вызов от Андрея Викторовича. Естественно, перезваниваю и слышу: «Я здесь, недалеко, хочу поддержать тебя. Может, мне подъехать на стадион?». Человек в больнице, после операции – я был в шоке (в апреле Талалаев перенес операцию на желудочно-кишечном тракте – Спортс’‘).

Мы уже отъезжали со стадиона, поэтому поговорили по телефону. Но этот случай много говорит о человеческом и профессиональном уровне.

Талалаев – большой человек и понимает, как сложно бывает в футболе. На меня его поступок произвел сильное впечатление», – сказал Олег Василенко.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Не спорю. Если бы не эти хамские выходки, которые его не красят..а так, бесспорно сильный тренер, мотиватор.
ОтветМурат Асрамсв
Талалаев безусловно талатлив, но есть но.
И он это не замечает )
Мяч вынести в аут на 95-й 😝
Хочу поддержать тебя. Пивка зацепить и подъехать на стадион?
Талалаев провёл первый пусть и очень хороший сезон, следующий год для него будет очень показательный, если подтвердит результат то вопросов нет
Показать такой результат со скромной Балтикой уже ничего такой показатель. Помню был такой же кусучий Спартак Нальчик, но в гораздо сильной Рпл
Сейчас услышим свою историю от Бубнова и Мостового. И ещё Челестини короткометражку добавит.
Скажите ему ,что Больной человек и Большой человек ,это разные вещи
🤣
Я сначала прочитал "больной" 😄
Интеллигентный Василенко и Талалаев с совершенно противоположной репутацией. Такая вот дружба тренерская. Всегда есть, чему друг у друга поучиться
