Тренер «Факела» Василенко: «Проигрываем «Чайке», на телефоне пропущенный от Талалаева. Слышу: «Хочу поддержать тебя. Подъехать на стадион?». Андрей Викторович – большой человек»

Олег Василенко: Талалаев – большой человек, понимает, как сложно бывает в футболе.

Главный тренер «Факела» Олег Василенко поделился историей про Андрея Талалаева , возглавляющего «Балтику».

«Андрей Викторович с тренерским штабом и сами ребята проделали колоссальную работу. Они выжали из ребят максимум. А о личностных качествах Талалаева могу рассказать одну свежую историю.

Мы проигрываем «Чайке » (0:2, 18 апреля), команде с последнего места.

Я сажусь в автобус – на телефоне пропущенный вызов от Андрея Викторовича. Естественно, перезваниваю и слышу: «Я здесь, недалеко, хочу поддержать тебя. Может, мне подъехать на стадион?». Человек в больнице, после операции – я был в шоке (в апреле Талалаев перенес операцию на желудочно-кишечном тракте – Спортс’‘).

Мы уже отъезжали со стадиона, поэтому поговорили по телефону. Но этот случай много говорит о человеческом и профессиональном уровне.

Талалаев – большой человек и понимает, как сложно бывает в футболе. На меня его поступок произвел сильное впечатление», – сказал Олег Василенко.

