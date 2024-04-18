«Реал» – король ЛЧ! 12 полуфиналов за 14 лет

«Реал» прошел «Манчестер Сити» по пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов, закрепив грандиозную статистику в турнире.

Ни по выходам в полуфинал, ни по титулам – никто не сравнится.

● За десять лет «Реал» выиграл пять титулов. У остальных («Барселона», «Ливерпуль», «Бавария», «Челси» и «Ман Сити») – максимум один!

● За это время «Реал» выходил в полуфинал девять раз. У «Баварии» шесть выходов, у «Ман Сити» – четыре, у остальных команд по три и меньше.

● «Реал» достиг полуфинала в 17-й раз в истории турнира – это рекорд. За десять лет – девять полуфиналов в 11 турнирах. И еще – 12 полуфиналов за 14 сезонов!

С 2010-го «Мадрид» пропускал 1/2 финала только дважды – в 2019 году вылетел в 1/8 финала от «Аякса», через год – на той же стадии от «Ман Сити».

● Из этих 12 полуфиналов один пока не сыгран. Из остальных 11 к финалам приводили пять. В шести других случаях «Реал» вылетал от шести разных команд – «Барселоны», «Баварии», «Боруссии», «Ювентуса», «Челси» и «Ман Сити».

● В плей-офф за последние десять лет «Реал» чаще всего проходил английские команды (девять!): «Ливерпуль» четырежды, «Ман Сити» – трижды, «Челси» – дважды. Следующие – немецкие (восемь): три раза «Баварию», два – «Шальке», по разу – «Лейпциг», «Вольфсбург» и дортмундскую «Боруссию».

Из Испании обыгрывал только «Атлетико» – зато сразу четырежды! Из Италии дважды доставалось «Ювентусу», по одному разу – «Роме», «Наполи» и «Аталанте». Из Франции от «Реала» дважды вылетал «ПСЖ».

● Интересно, что «Реал» выигрывал ЛЧ каждый раз, как выбивал действующего чемпиона – так было в 1998-м («Боруссию»), 2000-м («МЮ»), 2002-м («Баварию»), 2014-м («Баварию»), 2022-м («Челси») и сейчас («Ман Сити»).

Вылетит ли от «Реала» «Бавария» в четвертый раз за последние десять лет или же выбьет его в полуфинале, как сделала это в памятном 2012-м?

Матчи 30 апреля в Мюнхене и 8 мая в Мадриде.

Лунин – супергерой «Реала». Восемь сэйвов в матче, два – в серии пенальти!

Фото: East News /Darren Staples / AFP; Will Palmer/Keystone Press Agency/Global Look Press