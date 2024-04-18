«Реал» – король ЛЧ! 12 полуфиналов за 14 лет
«Реал» прошел «Манчестер Сити» по пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов, закрепив грандиозную статистику в турнире.
Ни по выходам в полуфинал, ни по титулам – никто не сравнится.
● За десять лет «Реал» выиграл пять титулов. У остальных («Барселона», «Ливерпуль», «Бавария», «Челси» и «Ман Сити») – максимум один!
● За это время «Реал» выходил в полуфинал девять раз. У «Баварии» шесть выходов, у «Ман Сити» – четыре, у остальных команд по три и меньше.
● «Реал» достиг полуфинала в 17-й раз в истории турнира – это рекорд. За десять лет – девять полуфиналов в 11 турнирах. И еще – 12 полуфиналов за 14 сезонов!
С 2010-го «Мадрид» пропускал 1/2 финала только дважды – в 2019 году вылетел в 1/8 финала от «Аякса», через год – на той же стадии от «Ман Сити».
● Из этих 12 полуфиналов один пока не сыгран. Из остальных 11 к финалам приводили пять. В шести других случаях «Реал» вылетал от шести разных команд – «Барселоны», «Баварии», «Боруссии», «Ювентуса», «Челси» и «Ман Сити».
● В плей-офф за последние десять лет «Реал» чаще всего проходил английские команды (девять!): «Ливерпуль» четырежды, «Ман Сити» – трижды, «Челси» – дважды. Следующие – немецкие (восемь): три раза «Баварию», два – «Шальке», по разу – «Лейпциг», «Вольфсбург» и дортмундскую «Боруссию».
Из Испании обыгрывал только «Атлетико» – зато сразу четырежды! Из Италии дважды доставалось «Ювентусу», по одному разу – «Роме», «Наполи» и «Аталанте». Из Франции от «Реала» дважды вылетал «ПСЖ».
● Интересно, что «Реал» выигрывал ЛЧ каждый раз, как выбивал действующего чемпиона – так было в 1998-м («Боруссию»), 2000-м («МЮ»), 2002-м («Баварию»), 2014-м («Баварию»), 2022-м («Челси») и сейчас («Ман Сити»).
Вылетит ли от «Реала» «Бавария» в четвертый раз за последние десять лет или же выбьет его в полуфинале, как сделала это в памятном 2012-м?
Матчи 30 апреля в Мюнхене и 8 мая в Мадриде.
Лунин – супергерой «Реала». Восемь сэйвов в матче, два – в серии пенальти!
Фото: East News/Darren Staples / AFP; Will Palmer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Мадрид, который в сезоне 2009-2010 вылетел от Лиона в 1/8
Те самые контратаки, которыми славится Реал все последние годы
Это так же заслуга Португальца
3 полуфинала ЛЧ подряд
После чуть ли ни 10 лет подряд вылетов в 1/8
Для полного успеха ему не хватило ЛЧ, и в этом все же была доля невезения для Моура
Именно при Моуре впервые с 90-х годов Реал выиграл кубок короля
В 2011 году сделал Реал Чемпионом Испании , до этого выигрывал в 2008
Тот Реал прервал доминирование Барсы, после чего Шарлатан вдруг решил свалить оттуда.
в реваншах выбил:
Боруссию, Челси дважды, Юве дважды
Больше всего досталось Баварии - после вылета по пенальти, сливочные реваншировались трижды, причем первый раз 5:0
И только с МанСити чередуются победы и поражения.
Там можно спорить по пенкам, как это всегда и бывает, но первые 4 момента это ошибки судей, которые все уже давно признали, потому что есть четкие повторы.
Вот про какие скандалы я пишу.
Т.е. контратаки 2024 года это база Моуриньо из 2012?
Состав полностью поменялся (2 игрока остались, Начо и Модрич, который при Моуре не играл).
Тренеры другие уже 11 тренируют, а база португальца.
Анчелотти, видимо, до методичек Жозе и понятия не имел, что такое контратаки. Как он умудрился 2 ЛЧ до этого выиграть?
Вылеты в 1/8 8 лет подряд - это последствия галактикос и смены поколений. А с таким закупом (Бенз, Роналду, Кака и т.д.) Моуринью просто сделал свою работу. Хорошо сделал, но не выше головы. Поражение от Баварии в полуфинале чисто тренерское. Сразу после гола мог бы дожимать, немцы очевидно поплыли, но он начал делать замены в защиту и вернул Баварию в игру. А дальше по пенальти проиграли.