  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Приоритет ЦСКА – назначение иностранного тренера. К кандидатуре Галактионова обратятся, если не договорятся с сильным легионером («СЭ»)
93

Приоритет ЦСКА – назначение иностранного тренера. К кандидатуре Галактионова обратятся, если не договорятся с сильным легионером («СЭ»)

ЦСКА отдает предпочтение тренерам-иностранцам.

Приоритетом ЦСКА является приглашение иностранного тренера, пишет «СЭ».

Утверждается, что к кандидатуре Михаила Галактионова, переход которого армейцы обсуждали с «Локомотивом», ЦСКА обратится лишь в случае, если не сможет назначить сильного иностранного специалиста.

Ранее сообщалось, что ЦСКА рассматривает кандидатуру экс-тренера «Динамо» Сандро Шварца.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23897 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМихаил Галактионов
logoЦСКА
logoСпорт-Экспресс
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
93 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
На мой взгляд, нужно пригласить Личку,который знает наш чемпионат ,понимает наш язык и чемпионат, было бы логичным решением ,Динамо очень даже неплохо при нем играло
Ответ Djavadovic
На мой взгляд, нужно пригласить Личку,который знает наш чемпионат ,понимает наш язык и чемпионат, было бы логичным решением ,Динамо очень даже неплохо при нем играло
Диска провалился в Турции куда поехал после Динамо. Ему дали клуб поднявшийся в Суперлигу, по бюджету что-то типа нашего Пари НН. Там было что-то вроде десяти поражений подряд и его выгнали, теперь безработный с зимы
Зачем ЦСКА иностранный тренер? Назначили бы Игнашевича, а дальше как пойдет..
Ответ Romain De Terrier
Зачем ЦСКА иностранный тренер? Назначили бы Игнашевича, а дальше как пойдет..
Игнашевича при Акинфееве не будет :)
Ответ Всё такЪ
Игнашевича при Акинфееве не будет :)
Березуцкий же был:))
Станкович,Абаскаль,Гисдоль...
Ответ Сергей Круг
Станкович,Абаскаль,Гисдоль...
Ивич
Ответ Сергей Круг
Станкович,Абаскаль,Гисдоль...
Гаттузо свободен
Ждём Абаскаля с нетерпением
А зачем Галактионову переходить из Локо, где у него относительно стабильные позиции / ему готовы и дальше помогать развивать игроков, в столь же неустойчивый по бюджету, но более кризисный ЦСКА, который еще и ниже в таблице. Что, Локо не статусная команда что ли. Либо есть уверенность, что его цикл там уже завершился и они не станут подновлять контракт? Он не воспитанник клуба даже, был в системе Динамо.
Ответ Владимир Абрамов
А зачем Галактионову переходить из Локо, где у него относительно стабильные позиции / ему готовы и дальше помогать развивать игроков, в столь же неустойчивый по бюджету, но более кризисный ЦСКА, который еще и ниже в таблице. Что, Локо не статусная команда что ли. Либо есть уверенность, что его цикл там уже завершился и они не станут подновлять контракт? Он не воспитанник клуба даже, был в системе Динамо.
таки да, но тоже самое можно было сказать и про Баринова
но тот побежал за длинным рублем, не от большого ума, наверное, и наевшись лапши от агента
будем надеяться, что МихМих поумнее будет и агента у него нет
но скорее всего заявление ЦСКА по Галактионову просто фиксирует тот факт, что был контакт и отказ
Ответ Владимир Абрамов
А зачем Галактионову переходить из Локо, где у него относительно стабильные позиции / ему готовы и дальше помогать развивать игроков, в столь же неустойчивый по бюджету, но более кризисный ЦСКА, который еще и ниже в таблице. Что, Локо не статусная команда что ли. Либо есть уверенность, что его цикл там уже завершился и они не станут подновлять контракт? Он не воспитанник клуба даже, был в системе Динамо.
Ну если продадут Батракова, уйдет Карпукас и Воробьёв...
Черчесов. И свой, и легионер. Со всех сторон прекрасен ))
Абаскаль, ваш выход!
Абаскаля давайте, а Мостового ему в штаб, как он давно мечтал. Поддержим отечественного производителя)
У Мостового есть Испанское гражданство?)
Ответ <<Amstel Trigun>>
У Мостового есть Испанское гражданство?)
хорош👍
С каких вообще пор в ЦСКА стали назначать иностранных тренеров? Ну, типа иностранцы в ЦСКА как-то не очень.
Вон в конце нулевых эксперимент с Зико и Хуандэ Рамосом провалился. Долгие годы Слуцкий тренировал, потом белорусский слоняра Ганчаренко 6 лет был главным тренером, да и белорус он конечно... ну такой....
помнится, когда сборная России на ЧМ 2018 играла, он всегда говорил "МЫ" а не Россияне.
Федотов пару лет был тренером. Да даже Николич он конечно Серб, но все-таки по-русски хорошо говорил и увольнять его не собирались после первого сезона.
А так вот какой вот тренер иностранный ЦСКА тренирует уже и до сих пор больше сезона не выдерживал, многих вообще увольняли досрочно.
Ответ Alex Metallov
С каких вообще пор в ЦСКА стали назначать иностранных тренеров? Ну, типа иностранцы в ЦСКА как-то не очень. Вон в конце нулевых эксперимент с Зико и Хуандэ Рамосом провалился. Долгие годы Слуцкий тренировал, потом белорусский слоняра Ганчаренко 6 лет был главным тренером, да и белорус он конечно... ну такой.... помнится, когда сборная России на ЧМ 2018 играла, он всегда говорил "МЫ" а не Россияне. Федотов пару лет был тренером. Да даже Николич он конечно Серб, но все-таки по-русски хорошо говорил и увольнять его не собирались после первого сезона. А так вот какой вот тренер иностранный ЦСКА тренирует уже и до сих пор больше сезона не выдерживал, многих вообще увольняли досрочно.
всё в кашу просто намешано. ЦСКА назначал иностранцев, когда не видел адекватного варианта среди русских. До Слуцкого поэтому и было всякие Зико и Рамос. Слуцкий заслужил своей длительной работой приглашение. Так же было с Ганчаренко, чемпионство в Беларуси и выводил на новый уровень в рпл команды, плюс его готовили к отставке Слуцкого. Может быть ты забыл про русского Федотова? Который показал фантастическое 2 место с Сочи, при этом несколько лет успешно проработав не только с этим клубом. Сейчас у нас не осталось русских тренеров, с отличными результатами в последние годы, за некоторым исключением. Вариант с Галактионовым идет со стороны Андреева, Слуцкий откажется, возможно появится Семак. Все остальные шлак. Поэтому и смотрят в сторону иностранных тренеров.
Ответ pure41997
всё в кашу просто намешано. ЦСКА назначал иностранцев, когда не видел адекватного варианта среди русских. До Слуцкого поэтому и было всякие Зико и Рамос. Слуцкий заслужил своей длительной работой приглашение. Так же было с Ганчаренко, чемпионство в Беларуси и выводил на новый уровень в рпл команды, плюс его готовили к отставке Слуцкого. Может быть ты забыл про русского Федотова? Который показал фантастическое 2 место с Сочи, при этом несколько лет успешно проработав не только с этим клубом. Сейчас у нас не осталось русских тренеров, с отличными результатами в последние годы, за некоторым исключением. Вариант с Галактионовым идет со стороны Андреева, Слуцкий откажется, возможно появится Семак. Все остальные шлак. Поэтому и смотрят в сторону иностранных тренеров.
Ну, возможно, да именно поэтому. Действительно ждут, когда появится достойный кандидат. Ну, получается, если будет какой-то иностранец, то это прям супер временный вариант, которого сольют буквально при первой же возможности.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Галактионов о слухах про ЦСКА: «Локомотив» сосредоточен на успешном окончании сезона. Уважайте клуб и не публикуйте недостоверную информацию»
4 мая, 15:29
«Локомотиву» нужно идти за Талалаевым». Ведущий «Футбольного клуба» Чепурин о возможном уходе Галактионова в ЦСКА
4 мая, 10:32
Рекомендуем
Главные новости
В «Реале» токсичная атмосфера после смены тренера: часть игроков предпочитали Алонсо, другие поддерживают Арбелоа (El Mundo)
7 минут назад
«Зенит» планирует расстаться с Латышонком и дать шанс Москвичеву (Legalbet)
сегодня, 01:29
«Реал» не продаст Вальверде и Тчуамени после драки. В клубе обеспокоены поведением уругвайца как будущего капитана (El Mundo)
вчера, 23:11
«Тчуамени был сторонником Алонсо, а Вальверде – нет. Некоторые игроки считают, что капитаны «Реала» действовали неправильно при Хаби». Журналист Меана о клубе
вчера, 23:07
Вальверде извинился перед всеми, кроме Тчуамени, после конфликта с французом на тренировке «Реала». На другой день уругваец пожал руки всем, кроме Орельена, и были удары кулаками (COPE)
вчера, 22:48
«Реал» недоволен утечками информации. В клубе «никто никому не доверяет» и считают, что «кто-то заинтересован в причинении вреда» (El Mundo)
вчера, 22:30
Этот футболист выиграл 13 национальных титулов с одним клубом
вчера, 22:00Тесты и игры
Роналду потрогал пенис в ответ на крики «Месси!» фанатов «Аль-Шабаба». Вскоре после этого Криштиану забил
вчера, 21:53Фото
Мостовой не поедет на финал ЛЧ: «А зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве»
вчера, 21:49
У Испании будет 5 команд в следующем сезоне ЛЧ. «Барселона», «Реал», «Вильярреал» и «Атлетико» точно примут участие
вчера, 21:40
Ко всем новостям
Последние новости
Алаев о ЦСКА: «Удивительно, что вторая часть сезона не получилась. Надеюсь, в следующем году поборются за самые высокие места»
28 минут назад
Губерниев о «Спартаке»: «Карседо рассмотрел потенциал россиян – Литвинов, Зобнин, Дмитриев проводят хороший сезон»
47 минут назад
Глебов о травме в игре со «Спартаком»: «Чувствовал пустоту, будто нет пальца в ноге, поэтому захромал»
сегодня, 02:45
Первый тренер Сафонова: «Не уверен, что «ПСЖ» вышел бы в финал ЛЧ с другим вратарем. Заслуга Матвея большая»
сегодня, 02:31
«Милан» выставил Нкунку на трансфер и требует 40 млн евро за форварда
сегодня, 02:17
Морено о работе в России: «Никогда не закрываю двери в то место, где мне было хорошо»
сегодня, 01:16
Кордоба о матче с «Динамо» в Кубке: «Создали много моментов, но мяч не хотел залетать в ворота. Хорошо, что получилось выиграть по пенальти»
вчера, 22:57
Шченсны о будущем Левандовского: «Я бы посоветовал ему закончить карьеру, основываясь на своем опыте. Тогда могут произойти лучше вещи»
вчера, 22:53
Роналду после 4:2 с «Аль-Шабабом»: «Что за победа! Давайте продолжать в том же духе!»
вчера, 22:39
Хавбек «Динамо» Глебов о вылете из Кубка: «Не сказал бы, что у «Краснодара» были большие моменты, по игре во 2-м тайме мы заслуживали выиграть. Пенальти – это лотерея»
вчера, 22:31
Рекомендуем