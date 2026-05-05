Приоритет ЦСКА – назначение иностранного тренера. К кандидатуре Галактионова обратятся, если не договорятся с сильным легионером («СЭ»)

ЦСКА отдает предпочтение тренерам-иностранцам.

Приоритетом ЦСКА является приглашение иностранного тренера, пишет «СЭ».

Утверждается, что к кандидатуре Михаила Галактионова , переход которого армейцы обсуждали с «Локомотивом », ЦСКА обратится лишь в случае, если не сможет назначить сильного иностранного специалиста.

Ранее сообщалось , что ЦСКА рассматривает кандидатуру экс-тренера «Динамо» Сандро Шварца.