  • Мбаппе поругался с членом тренерского штаба «Реала» на тренировке перед игрой с «Бетисом». Тренер зафиксировал офсайд у Килиана во время двусторонки (The Athletic)
Мбаппе поругался с членом тренерского штаба «Реала» на тренировке перед игрой с «Бетисом». Тренер зафиксировал офсайд у Килиана во время двусторонки (The Athletic)

Мбаппе повздорил с членом тренерского штаба «Реала».

У Килиана Мбаппе возник конфликт с членом тренерского штаба «Реала».

По информации The Athletic, форвард поругался с одним из тренеров команды во время тренировки перед матчем Ла Лиги с «Бетисом» (1:1). Сообщается, что Мбаппе «гневно и в оскорбительных выражениях» высказался в адрес члена штаба, который зафиксировал у Килиана офсайд, выполняя роль судьи во время двусторонки.

Отмечается, что «Реал», скорее всего, не наложил на Мбаппе каких-либо санкций после этого инцидента.

У Рюдигера в апреле произошел конфликт с партнером по «Реалу». Защитник извинился и пригласил команду с семьями на обед (The Athletic)

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
logoРеал Мадрид
logoКилиан Мбаппе
logoЛа Лига
Диктатура не щадит никого
Ответ snegoviq
Ругается с тренером из-а зафксированного офсайд, а затем в матче с Барсой 10 раз попадает во вне игры))
Как же Нассер переиграл простака переца
Ответ Tristan...
Надо было раньше отдавать, так бы ещё и наварился. Но, видимо, перца надо было прикормить, престарелый любитель сникерсов любит, когда надо прям побегать за игроком😼
Ответ Tristan...
Как же приятно иногда полистать новости, где фанаты Реала думают, что за бесплатно получили лучшего нападающего мира)
Черепаха слил Гризманна из сборной, а тут какой-то тренеришка из штаба:))
Мбаппе убил Реал, после него и чемпионат и ЛЧ не могут взять уже второй год
и постонно ветки "Мбаппе то, Мбаппе се" правильно Анчелотти ливнул
Ответ Arthritis
Мбаппе убил Реал, после него и чемпионат и ЛЧ не могут взять уже второй год и постонно ветки "Мбаппе то, Мбаппе се" правильно Анчелотти ливнул
Это сливочный Лаос повесил свисток на гвоздь, с этого началась трофейная засуха
Ответ Tristan...
Как ввели вар барса отлетает из лч каждый год) и вот без лч уже 10 лет)
Разве может тренер, фиксировать офсайд,у диктатора,в двухсторонке? Надо было еще в табло тому зарядить, руками Рюдигера.
Ответ MESSIya
Комментарий скрыт
Ответ MESSIya
Коленями Рюдигера
Декстер просто не допускает вариант, что Мбаппе может быть виноват😁)
Ответ Андрей. С
Комментарий скрыт
Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
Если так напишут про Барсу, они скажут Переса газеты работают перед классико)
Мбаппе поругался с членом своей подруги
Петиция MbappeOut набрала более миллиона подписей
https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/dispara-campana-mbappe-out-129861399
надеюсь, тренера отстранили от работы на время разбирательства?
Тут на спортсе про каждый его чих будет отдельная статья??
Ответ Павел_1116679604
Тут на спортсе про каждый его чих будет отдельная статья??
Это уже традиция. Включая даже тот случай, когда он столкнулся в отсеке двери с Оксаной Самойловой. Но по какому-то злому року у Килиана после этого в жизни всё пошло наперекосяк. Так что мелочей не бывает.
