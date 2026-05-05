Мбаппе поругался с членом тренерского штаба «Реала» на тренировке перед игрой с «Бетисом». Тренер зафиксировал офсайд у Килиана во время двусторонки (The Athletic)
Мбаппе повздорил с членом тренерского штаба «Реала».
У Килиана Мбаппе возник конфликт с членом тренерского штаба «Реала».
По информации The Athletic, форвард поругался с одним из тренеров команды во время тренировки перед матчем Ла Лиги с «Бетисом» (1:1). Сообщается, что Мбаппе «гневно и в оскорбительных выражениях» высказался в адрес члена штаба, который зафиксировал у Килиана офсайд, выполняя роль судьи во время двусторонки.
Отмечается, что «Реал», скорее всего, не наложил на Мбаппе каких-либо санкций после этого инцидента.
У Рюдигера в апреле произошел конфликт с партнером по «Реалу». Защитник извинился и пригласил команду с семьями на обед (The Athletic)
ПСЖ
Арсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
98 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
и постонно ветки "Мбаппе то, Мбаппе се" правильно Анчелотти ливнул
https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/dispara-campana-mbappe-out-129861399