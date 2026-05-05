Менди вновь прооперируют после травмы бедра. Защитник «Реала» пропустит 5 месяцев
Ферлана Менди повторно прооперируют.
Защитник «Реала» Ферлан Менди перенесет повторную операцию после травмы, полученной в матче Ла Лиги против «Эспаньола».
Ранее стало известно, что у француза диагностировали повреждение сухожилия прямой мышцы правого бедра. В апреле 2025 года Менди уже получал аналогичное повреждение, в результате чего выбыл на 7 месяцев.
По информации журналиста Мигеля Анхеля Диаса, операцию Менди проведет хирург, оперировавший Эдера Милитао в апреле. Сообщалось, что в случае хирургического вмешательства Ферлан пропустит около пяти месяцев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Мигеля Анхеля Диаса
Цитаты из интервью BBC:
New Real Madrid signing Ferland Mendy says he was told he might never play football again after hip surgery as a 15-year-old left him in a wheelchair.
"I was in a wheelchair for a while and I spent between six and seven months in hospital doing rehabilitation so I could walk again," Mendy said.
"They told me I wasn’t going to play again. Now I’m at Real Madrid."
Но его травматичность просто жуть ! Как его вообще подписали ,он вроде и до Мадрида был травматичный ! Но Зизу своё время настоял на его трансфере ,но надо сказать он хоть и пол карьеры в лазареты ,то что вложили в него он отбил !
У него то одно, то другое в последнее время, его там избивают что-ли?!
Если видишь новость про Менди, то 100% травма какая-то,в психологическом плане тяжело выбраться из этого, в принципе в физике так же тяжко придется