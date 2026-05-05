17

Менди вновь прооперируют после травмы бедра. Защитник «Реала» пропустит 5 месяцев

Ферлана Менди повторно прооперируют.

Защитник «Реала» Ферлан Менди перенесет повторную операцию после травмы, полученной в матче Ла Лиги против «Эспаньола».

Ранее стало известно, что у француза диагностировали повреждение сухожилия прямой мышцы правого бедра. В апреле 2025 года Менди уже получал аналогичное повреждение, в результате чего выбыл на 7 месяцев.

По информации журналиста Мигеля Анхеля Диаса, операцию Менди проведет хирург, оперировавший Эдера Милитао в апреле. Сообщалось, что в случае хирургического вмешательства Ферлан пропустит около пяти месяцев.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23884 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Мигеля Анхеля Диаса
logoФерлан Менди
logoРеал Мадрид
logoтравмы
logoЛа Лига
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Он даже в 2019-м году в интервью после перехода в Реал говорил, что в 15 лет была жесткая травма бедра, что он был в коляске и восстанавливался больше полугода. Ну дак это бедро его всю жизнь и "ломает".

Цитаты из интервью BBC:
New Real Madrid signing Ferland Mendy says he was told he might never play football again after hip surgery as a 15-year-old left him in a wheelchair.

"I was in a wheelchair for a while and I spent between six and seven months in hospital doing rehabilitation so I could walk again," Mendy said.

"They told me I wasn’t going to play again. Now I’m at Real Madrid."
Ответ nactyx
Он даже в 2019-м году в интервью после перехода в Реал говорил, что в 15 лет была жесткая травма бедра, что он был в коляске и восстанавливался больше полугода. Ну дак это бедро его всю жизнь и "ломает". Цитаты из интервью BBC: New Real Madrid signing Ferland Mendy says he was told he might never play football again after hip surgery as a 15-year-old left him in a wheelchair. "I was in a wheelchair for a while and I spent between six and seven months in hospital doing rehabilitation so I could walk again," Mendy said. "They told me I wasn’t going to play again. Now I’m at Real Madrid."
Будь он стабильный… Мало в мире таких защитников именно в плане защиты ,и цепкости ,очень выносливый !
Но его травматичность просто жуть ! Как его вообще подписали ,он вроде и до Мадрида был травматичный ! Но Зизу своё время настоял на его трансфере ,но надо сказать он хоть и пол карьеры в лазареты ,то что вложили в него он отбил !
у него кажется и контракт заканчивается,последние два сезона постоянно на травмах
Ответ Extrim
у него кажется и контракт заканчивается,последние два сезона постоянно на травмах
Ах если бы, до 2028-го контракт.
Ответ nactyx
Ах если бы, до 2028-го контракт.
это значит его продлили,он конечно игрок хороший но жутко травматичный
Менди без травм то неплохой защитник, в принципе. Но без травм он вроде в последний раз сезон в Лионе играл.
Ответ Фран
Менди без травм то неплохой защитник, в принципе. Но без травм он вроде в последний раз сезон в Лионе играл.
Неплохой? Один из лучших оборонительных латералей. По игре в защите и один в один против крайних нападающих одна из лучших статистик в топ-лигах. Правда это действительно уже было давно, но первые пару сезонов в Мадриде был чертовски хорош. Жаль, что травмы его просто уничтожили.
у Реала здоровых защитников нет - factos.
Ответ BroSport
у Реала здоровых защитников нет - factos.
А как же Фран Гарсия?)
Ответ nactyx
А как же Фран Гарсия?)
Его можно за футболистом не считать
Очень жаль, что травмы испортили карьеру Менди. Абсолютный топ в обороне. Защитник старой школы.
Жаль его. Игрок то добротный, но эти бесконечные травмы всю карьеру заруинили.
Никак не хочет уходить из реала
Что с ним происходит ёлки палки!?
У него то одно, то другое в последнее время, его там избивают что-ли?!
Если видишь новость про Менди, то 100% травма какая-то,в психологическом плане тяжело выбраться из этого, в принципе в физике так же тяжко придется
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
В «Реале» токсичная атмосфера после смены тренера: часть игроков предпочитали Алонсо, другие поддерживают Арбелоа (El Mundo)
5 минут назад
«Зенит» планирует расстаться с Латышонком и дать шанс Москвичеву (Legalbet)
сегодня, 01:29
«Реал» не продаст Вальверде и Тчуамени после драки. В клубе обеспокоены поведением уругвайца как будущего капитана (El Mundo)
вчера, 23:11
«Тчуамени был сторонником Алонсо, а Вальверде – нет. Некоторые игроки считают, что капитаны «Реала» действовали неправильно при Хаби». Журналист Меана о клубе
вчера, 23:07
Вальверде извинился перед всеми, кроме Тчуамени, после конфликта с французом на тренировке «Реала». На другой день уругваец пожал руки всем, кроме Орельена, и были удары кулаками (COPE)
вчера, 22:48
«Реал» недоволен утечками информации. В клубе «никто никому не доверяет» и считают, что «кто-то заинтересован в причинении вреда» (El Mundo)
вчера, 22:30
Этот футболист выиграл 13 национальных титулов с одним клубом
вчера, 22:00Тесты и игры
Роналду потрогал пенис в ответ на крики «Месси!» фанатов «Аль-Шабаба». Вскоре после этого Криштиану забил
вчера, 21:53Фото
Мостовой не поедет на финал ЛЧ: «А зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве»
вчера, 21:49
У Испании будет 5 команд в следующем сезоне ЛЧ. «Барселона», «Реал», «Вильярреал» и «Атлетико» точно примут участие
вчера, 21:40
Ко всем новостям
Последние новости
Алаев о ЦСКА: «Удивительно, что вторая часть сезона не получилась. Надеюсь, в следующем году поборются за самые высокие места»
26 минут назад
Губерниев о «Спартаке»: «Карседо рассмотрел потенциал россиян – Литвинов, Зобнин, Дмитриев проводят хороший сезон»
45 минут назад
Глебов о травме в игре со «Спартаком»: «Чувствовал пустоту, будто нет пальца в ноге, поэтому захромал»
59 минут назад
Первый тренер Сафонова: «Не уверен, что «ПСЖ» вышел бы в финал ЛЧ с другим вратарем. Заслуга Матвея большая»
сегодня, 02:31
«Милан» выставил Нкунку на трансфер и требует 40 млн евро за форварда
сегодня, 02:17
Морено о работе в России: «Никогда не закрываю двери в то место, где мне было хорошо»
сегодня, 01:16
Кордоба о матче с «Динамо» в Кубке: «Создали много моментов, но мяч не хотел залетать в ворота. Хорошо, что получилось выиграть по пенальти»
вчера, 22:57
Шченсны о будущем Левандовского: «Я бы посоветовал ему закончить карьеру, основываясь на своем опыте. Тогда могут произойти лучше вещи»
вчера, 22:53
Роналду после 4:2 с «Аль-Шабабом»: «Что за победа! Давайте продолжать в том же духе!»
вчера, 22:39
Хавбек «Динамо» Глебов о вылете из Кубка: «Не сказал бы, что у «Краснодара» были большие моменты, по игре во 2-м тайме мы заслуживали выиграть. Пенальти – это лотерея»
вчера, 22:31
Рекомендуем