Менди вновь прооперируют после травмы бедра. Защитник «Реала» пропустит 5 месяцев

Ферлана Менди повторно прооперируют.

Защитник «Реала » Ферлан Менди перенесет повторную операцию после травмы , полученной в матче Ла Лиги против «Эспаньола».

Ранее стало известно, что у француза диагностировали повреждение сухожилия прямой мышцы правого бедра. В апреле 2025 года Менди уже получал аналогичное повреждение, в результате чего выбыл на 7 месяцев.

По информации журналиста Мигеля Анхеля Диаса, операцию Менди проведет хирург, оперировавший Эдера Милитао в апреле. Сообщалось, что в случае хирургического вмешательства Ферлан пропустит около пяти месяцев .