Экс-хавбек «Лиона» Шейк Диоп: «Друг детства накачал меня наркотиками и заставил подписать генеральную доверенность – он купил BMW и два объекта недвижимости. Я узнал об этом, когда пришел к нотариусу»

Экс-хавбек «Лиона» Шейк Диоп рассказал, как друг обманом получил все его деньги.

Бывший полузащитник «Сельты» и «Лиона » Пап Шейк Диоп рассказал, как стал жертвой мошенничества со стороны друга.

«Один из моих лучших друзей детства, с которым мы вместе жили, накачал меня наркотиками и заставил подписать документ, который оказался генеральной доверенностью. На эти деньги он купил два объекта недвижимости и очень дорогой BMW M4.

Я узнал об этом от того же нотариуса, к которому обратился по другому вопросу много месяцев спустя. Он узнал меня и сказал: «Ты уже был здесь». Я ответил: «Нет, никогда». Он сказал: «Подожди, я позвоню своему отцу». Тот сказал мне: «Вы знаете, что подписали генеральную доверенность? Мой сын раз десять спрашивал вас, не хотите ли вы ее подписать, а вы повторяли: «Подпиши и успокойся, я устал и хочу спать». Клянусь, я ничего не понимал.

Я не заявил на него из-за его родителей, потому что они кормили меня, я много раз проводил Рождество в их доме, и мне не хотелось сажать его в тюрьму. Мы достигли соглашения, по которому он платил банку каждый месяц, но я уже потерял много денег. Это было безумие, это невозможно понять. Это нужно пережить, потому что это обрушивается на вас, как тонна кирпичей, и вы думаете: «Не может быть, что мне теперь делать?» Я не мог продолжать играть, когда это происходило. Мне пришлось вернуться, наладить жизнь и начать все с нуля», – сказал Шейк в интервью El After de Post United.