  • Экс-хавбек «Лиона» Шейк Диоп: «Друг детства накачал меня наркотиками и заставил подписать генеральную доверенность – он купил BMW и два объекта недвижимости. Я узнал об этом, когда пришел к нотариусу»
Экс-хавбек «Лиона» Шейк Диоп: «Друг детства накачал меня наркотиками и заставил подписать генеральную доверенность – он купил BMW и два объекта недвижимости. Я узнал об этом, когда пришел к нотариусу»

Экс-хавбек «Лиона» Шейк Диоп рассказал, как друг обманом получил все его деньги.

Бывший полузащитник «Сельты» и «Лиона» Пап Шейк Диоп рассказал, как стал жертвой мошенничества со стороны друга.

«Один из моих лучших друзей детства, с которым мы вместе жили, накачал меня наркотиками и заставил подписать документ, который оказался генеральной доверенностью. На эти деньги он купил два объекта недвижимости и очень дорогой BMW M4.

Я узнал об этом от того же нотариуса, к которому обратился по другому вопросу много месяцев спустя. Он узнал меня и сказал: «Ты уже был здесь». Я ответил: «Нет, никогда». Он сказал: «Подожди, я позвоню своему отцу». Тот сказал мне: «Вы знаете, что подписали генеральную доверенность? Мой сын раз десять спрашивал вас, не хотите ли вы ее подписать, а вы повторяли: «Подпиши и успокойся, я устал и хочу спать». Клянусь, я ничего не понимал.

Я не заявил на него из-за его родителей, потому что они кормили меня, я много раз проводил Рождество в их доме, и мне не хотелось сажать его в тюрьму. Мы достигли соглашения, по которому он платил банку каждый месяц, но я уже потерял много денег. Это было безумие, это невозможно понять. Это нужно пережить, потому что это обрушивается на вас, как тонна кирпичей, и вы думаете: «Не может быть, что мне теперь делать?» Я не мог продолжать играть, когда это происходило. Мне пришлось вернуться, наладить жизнь и начать все с нуля», – сказал Шейк в интервью El After de Post United.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
С такими друзьями и враги не нужны
В "Шоколаднице" небось накачал
Зачем тебе такие друзья? Когда голова не работает уже никто никогда не поможет
Вот где люди находят таких идиотов как этот Шейк? Мне ни разу никто добровольно не вручал миллионы и не переписывал на меня квартиры-машины. Видимо, не там ищу.
