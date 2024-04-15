«Сити» возглавил чемпионскую гонку. Что будет дальше?

Рассматриваем календарь.

В чемпионской гонке АПЛ очередное изменение: теперь первый «Манчестер Сити», да еще и с двухочковым отрывом. Конкуренты в домашних матчах не забили и проиграли.

«Арсенал» и «Ливерпуль» уступили всухую, пока «Сити» забивал пять голов

На этих выходных за семь туров до конца «Арсенал» возглавлял таблицу с 71 очком, столько же было у «Ливерпуля», а на одно меньше – у «Ман Сити».

● «Сити» начинал первым – принимал в субботу «Лутон». После автогола на второй минуте японца Дайки Хасиоки счет 1:0 держался больше часа. После 64-й отличился Матео Ковачич, Эрлинг Холанд реализовал пенальти, а Жереми Доку и Йошко Гвардиол ассистировали друг другу. Гости ответили только поздним голом Росса Баркли – 5:1.

Возвращение на первое место Пеп Гвардиола прокомментировал скромно: «[Мы первые] на несколько часов. Завтра сыграют конкуренты, все, что мы можем, – это выигрывать свои матчи. Если не получится обогнать соперников – поздравим их».

Оказалось, первые не на несколько часов, а на неделю минимум.

● «Ливерпуль» дома уступил 0:1 «Кристал Пэлас», который не побеждал с февраля. На 14-й минуте отличился Эберечи Эзе, а хозяева загубили массу моментов – особенно во втором тайме. «Чувствовал себя так, будто матч длится около года», – откровенничал голкипер «Пэлас» Дин Хендерсон, но победу с командой удержал.

При этом только «Кристал Пэлас» обыграл «Ливерпуль» Клоппа в гостях в АПЛ сразу трижды (последний раз – семь лет назад).

● У «Арсенала» была задача посложнее – обыграть «Астон Виллу», которая борется за топ-4. До 84-й минуты держались 0:0, а затем отличился Леон Бэйли. Через три минуты Олли Уоткинс закрыл вопрос – 2:0 в пользу гостей. Унаи Эмери обыграл бывшую команду оба раза в этом сезоне.

В 2024-м «Арсенал» выиграл десять матчей в АПЛ и свел вничью еще один. И тут настигло первое поражение, да еще в момент, когда клуб лидировал.

Отрыв в два очка за шесть туров до конца. Но у кого сложнее календарь?

Так выглядит чемпионская гонка по итогам 32 туров. Напомним, первый критерий при равенстве очков – разница мячей.

А вот календари лидеров.

● «Сити» и «Ливерпуль» сыграют по три матча дома, а «Арсенал» – четыре. У всех еще остался «Тоттенхэм», но в остальном кажется, что у «Сити» календарь чуть попроще.

● Немного сложнее, возможно, придется «Арсеналу», учитывая в расписании «Челси» и «МЮ». Но и «Ливерпулю» еще предстоит поездка в Бирмингем. С другой стороны, «Сити» никто не обещает легкого матча в Брайтоне. Например, год назад там выиграть не удалось. Правда, и матч тогда уже ничего не решал.

● Через неделю «Арсенал» сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном» в субботу, «Ливерпуль» днем позже проведет матч на выезде против «Фулхэма». «Ман Сити» пропустит тур с «Тоттенхэмом» из-за субботнего кубкового полуфинала с «Челси».

● Все три участника чемпионской гонки будут задействованы и в еврокубках – в среду в Лиге чемпионов «Ман Сити» примет «Реал», а «Арсенал» сыграет в гостях с «Баварией». На следующий день «Ливерпуль» постарается сотворить чудо в Бергамо после домашних 0:3 от «Аталанты» в Лиге Европы.

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Фото: East News /Andrew Yates/Sportimage/ADRIAN DENNIS / AFP, Cal Sport Media via AP Images; Gettyimages.ru /Matt McNulty