«Барса» запустила кампанию «Равенство создает ценность», посвященную женщинам: «Равенство – структурная ценность, укрепляющая идентичность клуба»
«Барселона» запустила кампанию, приуроченную к 8 марта, чтобы подчеркнуть важную роль женщин.
«В честь Международного женского дня «Барселона» запускает кампанию «Равенство создает ценность», инициативу, направленную на то, чтобы подчеркнуть и признать важную роль женщин, которые обеспечивают повседневную работу клуба во многих областях.
В последние годы «Барса» создавала институциональную концепцию вокруг 8 марта, сосредоточенную на продвижении женского спорта, защите равенства и продвижении женского лидерства в спорте. В этом году клуб делает шаг вперед: переходя от дискуссий к личным действиям, от институциональной позиции к чувству, разделяемому с сообществом «Барсы».
Кампания подчеркивает, что равенство является одним из краеугольных камней, определяющих идентичность «Барселоны». Не только как институциональную ценность, но и как реальность, создаваемая каждый день благодаря таланту и преданности многих женщин в клубе.
В «Барсе» равенство отражается в лидерстве женщин-спортсменок, а также в работе профессионалов в спортивной, корпоративной, операционной и социальной сферах. Это женщины, которые являются частью системы, позволяющей клубу продолжать развиваться и расти как спортивный проект и как социальная сила. Кампания стремится подчеркнуть эту реальность и показать, что равенство – это не исключение или разовый жест, а структурная ценность, которая движет ростом клуба и укрепляет его идентичность.
Главным элементом кампании является динамичный видеоролик «Женщины клуба», демонстрирующий роль нескольких женщин, работающих в «Барселоне» на разных должностях, с участием игроков мужской и женской первых футбольных команд.
С помощью этого видеоролика клуб представляет разнообразные профили многих профессионалов, которые вносят свой вклад в повседневную деятельность организации. В ролике подчеркивается их работа, преданность делу и лидерские качества и акцентируется внимание на ценностях, которые они привносят в организацию.
Кампания также включает интерактивную акцию с фотобудкой, которая послужит символическим пространством для встреч и самовыражения в рамках сообщества «Барсы». Фотозона, расположенная в различных местах, связанных с клубом, будет рекламироваться в социальных сетях «Барселоны» с 8 по 19 марта и предложит людям поделиться своими впечатлениями после просмотра рекламного видеоролика. Камера будет записывать момент внутри фотобудки, а участники смогут делать фотографии на свои устройства и делиться ими в социальных сетях, помогая усилить посыл инициативы», – сообщается на сайте «Барселоны».
