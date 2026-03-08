Пеп о Савиньо: «В своем возрасте он неудержим при игре один в один. Он станет игроком высочайшего класса»
Пеп Гвардиола: Савиньо станет игроком высочайшего класса.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высоко оценил потенциал Савиньо.
В субботнем матче Кубка Англии против «Ньюкасла» (3:1) 21-летний полузащитник отметился забитым голом на 39-й минуте.
«В своем возрасте он неудержим, когда играет один в один. Когда мы закончим работу над финальным продуктом, он станет игроком высочайшего класса», – сказал Гвардиола.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
У сити конечно убойный состав, когда все в форме. Вчера выглядело как команды из разных лиг минуты с 30ой.
Как же вчера по-пижонски он забил. Дерзко я бы сказал, в пустые ворота так пробить, точнее поставить ногу, вратарь мог бы и успеть. Мне кажется если бы мяч не залетел Пеп бы посадил его на скамейку сразу же)
савиньо с головой и дисциплиной, ни одной жалобы или проблемы, техника есть, скорость, защита, передача. Ему в завершении поднабрать, нащупать свою игру и будет отлично. Рано ему еще губить карьеру в тоттенхэме, пусть с пепом поработает. или лучше уж в германию чтобы ногу набить на середняках
По игре вчера видно было что в след. году игрок основы.
Не надейся. Он станет не даже Родриго из Реала. У него все для этого есть:скорость, работа с мячом на скорости, дриблинг. Немного подкачаться, сил набрать и выносливости и станет звездой 1-й величины. Если, конечно, не заболеет «звездной болезнью» и решит, что он уже звезда и не станет очередным Решфордом.
Нет, не станет
