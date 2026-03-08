Пеп о Савиньо: «В своем возрасте он неудержим при игре один в один. Он станет игроком высочайшего класса»

Пеп Гвардиола: Савиньо станет игроком высочайшего класса.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола высоко оценил потенциал Савиньо .

В субботнем матче Кубка Англии против «Ньюкасла» (3:1) 21-летний полузащитник отметился забитым голом на 39-й минуте.

«В своем возрасте он неудержим, когда играет один в один. Когда мы закончим работу над финальным продуктом, он станет игроком высочайшего класса», – сказал Гвардиола.