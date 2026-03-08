Соболев сыграет в старте «Зенита» в матче с «Оренбургом» – после гола «Балтике» в Кубке и жестов в адрес тренеров

Александр Соболев сыграет в старте «Зенита» впервые после рестарта сезона.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев вошел в стартовый состав на матч с «Оренбургом ».

Встреча 20-го тура Мир РПЛ начнется в 12:00 по московскому времени. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Отметим, что Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита » впервые после возобновления сезона.

В предыдущем матче – с «Балтикой» во 2-м раунде 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (1:0) – форвард забил после выхода на замену. После этого он побежал в сторону тренерской скамейки, показывая на себя, на скамейку и на поле , давая понять, что его место на поле. При этом игрок что-то кричал, включая нецензурные слова. После матча Александр признал, что адресовал жесты тренерам и заявил: «Саша больше не будет хорошим мальчиком , каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Саша возвращается».