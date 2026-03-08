  • Спортс
Соболев сыграет в старте «Зенита» в матче с «Оренбургом» – после гола «Балтике» в Кубке и жестов в адрес тренеров

Александр Соболев сыграет в старте «Зенита» впервые после рестарта сезона.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев вошел в стартовый состав на матч с «Оренбургом».

Встреча 20-го тура Мир РПЛ начнется в 12:00 по московскому времени. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Отметим, что Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» впервые после возобновления сезона.

В предыдущем матче – с «Балтикой» во 2-м раунде 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (1:0) – форвард забил после выхода на замену. После этого он побежал в сторону тренерской скамейки, показывая на себя, на скамейку и на поле, давая понять, что его место на поле. При этом игрок что-то кричал, включая нецензурные слова. После матча Александр признал, что адресовал жесты тренерам и заявил: «Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Саша возвращается».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Зенита»
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoАлександр Соболев
logoОренбург
logoСергей Семак
Мне кажется это очень хитрый ход Семака снова всем доказать а главное самому Соболеву что он полный 0😂😂
Ответ Ilya Kozaev
Мне кажется это очень хитрый ход Семака снова всем доказать а главное самому Соболеву что он полный 0😂😂
Не судьба,опять Богданыч ошибся))).
Ответ Ilya Kozaev
Мне кажется это очень хитрый ход Семака снова всем доказать а главное самому Соболеву что он полный 0😂😂
Слишком он дорого платит за это)
Пусть плохой мальчик на искусственном поле упарывается.
Ответ Доктор Верховцев
Пусть плохой мальчик на искусственном поле упарывается.
Самое то для него
Букмекер сразу поднял коэффициент на голы Зенита)
Семак даёт возможность облажаться. Лучший вариант. А если вдруг забьет, то ещё лучше. Семак в любом варианте в выигрыше. Если бы не поставил, вони было бы...
Жаль Кондакова вместо Барриоса не выпустили.
При Семаке ни кто прогрессировать не будет так как он вообще не тренер а не пойми кто
Соболеву пойдёт женская форма
Ответ kasper1979
Соболеву пойдёт женская форма
Соболенко получится.
Вангую, он забьет. Это будет подарок от оренбурга и газпрома и на др и на 8 марта
Соболев 2-0 Дуран
Просто Джона Дурана стремно выпускать на синтетику: травмируется в начале аренды, и прощай мечта о чемпионстве в этом сезоне.
