Дубль Рафиньи, гол Кристенсена через несколько секунд после замены, неуверенность Доннаруммы – определяющие моменты победы «Барсы» в Париже. Но было и кое-что еще.

Мы уже привыкли, что в футболе празднуют не только голы, но и успешные оборонительные действия. На 71-й минуте в штрафной гостей случился момент, после которого защитник Рональд Араухо имел право сорвать с себя футболку и побежать в сторону гостевого сектора.

Смотрите сами (и не ругайтесь, пожалуйста, из-за скриншотов).

Брэдли Барколя выходит один на один. До ближайшего защитника минимум метр. И этот защитник не Араухо, а Жоау Канселу. Шансы на гол максимально высоки.

Но… Араухо неожиданно отрывается от земли. И летит!

Приземляется на мяч и уезжает на нем на безопасное расстояние.

Один из главных моментов вечера! Без него «Барса» могла уехать и без победы.

«Барса» обыграла «ПСЖ». Благодаря ошибкам Доннаруммы?

Фото: East News /AP Photo/Lewis Joly