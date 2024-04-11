Самый недооцененный момент вечера – подкат Араухо! Спас «Барсу» от гола и уехал на мяче
Дубль Рафиньи, гол Кристенсена через несколько секунд после замены, неуверенность Доннаруммы – определяющие моменты победы «Барсы» в Париже. Но было и кое-что еще.
Мы уже привыкли, что в футболе празднуют не только голы, но и успешные оборонительные действия. На 71-й минуте в штрафной гостей случился момент, после которого защитник Рональд Араухо имел право сорвать с себя футболку и побежать в сторону гостевого сектора.
Смотрите сами (и не ругайтесь, пожалуйста, из-за скриншотов).
Брэдли Барколя выходит один на один. До ближайшего защитника минимум метр. И этот защитник не Араухо, а Жоау Канселу. Шансы на гол максимально высоки.
Но… Араухо неожиданно отрывается от земли. И летит!
Приземляется на мяч и уезжает на нем на безопасное расстояние.
Один из главных моментов вечера! Без него «Барса» могла уехать и без победы.
«Барса» обыграла «ПСЖ». Благодаря ошибкам Доннаруммы?
Фото: East News/AP Photo/Lewis Joly