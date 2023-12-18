Похоже, «Реал» надолго потерял Алабу – тяжелая травма колена. Что случилось?

Риск остаться без развязки Ла Лиги, ЛЧ и пропустить Евро.

«Реал» разгромил «Вильярреал» (4:1) в 17-м туре Ла Лиги, но радость омрачена серьезной травмой Давида Алабы.

Выглядело очень плохо. Алаба просто неудачно поставил ногу

От того, что все случилось без контакта с соперником, рисков только больше. Часто именно так получают очень серьезные травмы.

Первый тайм, «Реал» вел 1:0. Алаба прессинговал Жерара Морено и неудачно поставил левую ногу и упал.

Сам защитник подняться не смог. Пока с Алабой работали врачи, одноклубники подходили поддержать его.

Давид покинул поле только с помощью докторов. На замену вышел Начо.

El Chiringuito запечатлели грустного Алабу, когда его увозили со стадиона.

Борьба за чемпионство в Испании с «Реалом», плей-офф Лиги чемпионов, затем Евро-2024 в составе сборной Австрии – все это для Алабы теперь под большим вопросом. Если подтвердятся худшие прогнозы, придется пропустить все эти турниры.

Проблемы с коленом у Алабы были в сезоне-2014/15, но и тогда он сыграл 29 матчей во всех турнирах за «Баварию», пропустил лишь два месяца в середине сезона и еще два – в конце. Выбывал с тех пор максимум на месяц по другим поводам. Теперь все выглядит намного сложнее.

Это что, уже пятая серьезная травма колена в «Реале»? Да что за напасть!

Полсезона не прошло, а трое уже выбыли из-за крестов, есть четвертое подозрение и другая неприятная травма связки колена.

● Арда Гюлер вообще не успел сыграть за «Реал» – травмировал мениск в конце июля, дальше – операция, травма бедра и разрыв квадрицепса. О дебюте мечтает до сих пор.

● Тибо Куртуа в августе порвал крестообразную связку на тренировке. Его ждут обратно не раньше весны.

● Эдер Милитао почти сразу же, в первом туре Ла Лиги, тоже порвал кресты. Предполагалось, что это тоже вылет до весны, но, по информации Relevo, защитник может вернуться уже в феврале.

● Эдуардо Камавинга из-за ноябрьского разрыва внешней боковой связки правого колена пропустит минимум два месяца.

Всего у «Реала» перед игрой против «Вильярреала» было семеро травмированных, а теперь будет как минимум девять. Помимо Алабы получил повреждение и Ферлан Менди – он не вышел после перерыва, вместо появился Фран Гарсия.

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«Реал» как минимум временно вышел на первое место Ла Лиги – перед игрой «Жироны» (она в понедельник) и оторвался на семь очков от «Барселоны», сыгравшей вничью с «Валенсией».

В 2023-м остался гостевой матч с «Алавесом», а январь начнется с домашней игры против «Мальорки».

Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez