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Похоже, «Реал» надолго потерял Алабу – тяжелая травма колена. Что случилось?

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Реал Мадрид Реал Мадрид
Давид Алаба Давид Алаба
травмы травмы
Футбол Футбол

Риск остаться без развязки Ла Лиги, ЛЧ и пропустить Евро.

«Реал» разгромил «Вильярреал» (4:1) в 17-м туре Ла Лиги, но радость омрачена серьезной травмой Давида Алабы.

Выглядело очень плохо. Алаба просто неудачно поставил ногу

От того, что все случилось без контакта с соперником, рисков только больше. Часто именно так получают очень серьезные травмы.

Первый тайм, «Реал» вел 1:0. Алаба прессинговал Жерара Морено и неудачно поставил левую ногу и упал.

Сам защитник подняться не смог. Пока с Алабой работали врачи, одноклубники подходили поддержать его.

Давид покинул поле только с помощью докторов. На замену вышел Начо.

El Chiringuito запечатлели грустного Алабу, когда его увозили со стадиона.

Борьба за чемпионство в Испании с «Реалом», плей-офф Лиги чемпионов, затем Евро-2024 в составе сборной Австрии – все это для Алабы теперь под большим вопросом. Если подтвердятся худшие прогнозы, придется пропустить все эти турниры.

Проблемы с коленом у Алабы были в сезоне-2014/15, но и тогда он сыграл 29 матчей во всех турнирах за «Баварию», пропустил лишь два месяца в середине сезона и еще два – в конце. Выбывал с тех пор максимум на месяц по другим поводам. Теперь все выглядит намного сложнее.

Это что, уже пятая серьезная травма колена в «Реале»? Да что за напасть!

Полсезона не прошло, а трое уже выбыли из-за крестов, есть четвертое подозрение и другая неприятная травма связки колена.

Арда Гюлер вообще не успел сыграть за «Реал» – травмировал мениск в конце июля, дальше – операция, травма бедра и разрыв квадрицепса. О дебюте мечтает до сих пор.

Тибо Куртуа в августе порвал крестообразную связку на тренировке. Его ждут обратно не раньше весны.

Эдер Милитао почти сразу же, в первом туре Ла Лиги, тоже порвал кресты. Предполагалось, что это тоже вылет до весны, но, по информации Relevo, защитник может вернуться уже в феврале.

Эдуардо Камавинга из-за ноябрьского разрыва внешней боковой связки правого колена пропустит минимум два месяца.

Всего у «Реала» перед игрой против «Вильярреала» было семеро травмированных, а теперь будет как минимум девять. Помимо Алабы получил повреждение и Ферлан Менди – он не вышел после перерыва, вместо появился Фран Гарсия.

* * *

«Реал» как минимум временно вышел на первое место Ла Лиги – перед игрой «Жироны» (она в понедельник) и оторвался на семь очков от «Барселоны», сыгравшей вничью с «Валенсией».

В 2023-м остался гостевой матч с «Алавесом», а январь начнется с домашней игры против «Мальорки».

Минус целый состав – травмы косят «Ньюкасл». Ломаются даже железные

Реал Мадрид – Вильярреал 4:1 (2:0, 2:1)
Дата проведения
17 декабря, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 25 Беллингем, 2:0 – 37 Родриго, 2:1 – 54 Моралес, 3:1 – 64 Браим Диас, 4:1 – 68 Модрич.
Реал МадридЛунин, Алаба (Начо, 35), Рюдигер, Менди (Фран Гарсия, 46), Вальверде, Беллингем (Себальос, 78), Модрич, Кроос (Тчуамени, 79), Васкес, Браим Диас (Хоселу, 84), Родриго.
ВильярреалЙоргенсен, Альтимира, Альбиоль (Куэнка, 46), Манди, Педраса, Алекс Баэна (Терратс, 29), Капу, Парехо, Ахомаш (Тригерос, 74), Жерар Морено (Серлот, 46), Моралес (Бреретон, 79).
Предупреждения:
Беллингем (67), Альтимира (67), Ахомаш (74), Тчуамени (84), Капу (85).

Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez

3 комментария
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2 здоровых ЦЗ до конца сезона(а дисквалификации никто не отменял и не дай бог еще травмы)
Все же жаль что Рамоса не стали рассматривать хотя бы на год
Да и зимой сейчас будет глупо никого не покупать в защиту
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Уже объявили, что кресты, сезон для Давида окончен. Прямо крестовый поход какой-то.
Оба основных центральных защитника и вратарь с крестами в одном сезоне - такое вообще когда-нибудь бывало?
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Вот и здрасте. Опять сезон может пойти по одному месту. оборона без замен.
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