Похоже, «Реал» надолго потерял Алабу – тяжелая травма колена. Что случилось?
Риск остаться без развязки Ла Лиги, ЛЧ и пропустить Евро.
«Реал» разгромил «Вильярреал» (4:1) в 17-м туре Ла Лиги, но радость омрачена серьезной травмой Давида Алабы.
Выглядело очень плохо. Алаба просто неудачно поставил ногу
От того, что все случилось без контакта с соперником, рисков только больше. Часто именно так получают очень серьезные травмы.
Первый тайм, «Реал» вел 1:0. Алаба прессинговал Жерара Морено и неудачно поставил левую ногу и упал.
Сам защитник подняться не смог. Пока с Алабой работали врачи, одноклубники подходили поддержать его.
Давид покинул поле только с помощью докторов. На замену вышел Начо.
El Chiringuito запечатлели грустного Алабу, когда его увозили со стадиона.
Борьба за чемпионство в Испании с «Реалом», плей-офф Лиги чемпионов, затем Евро-2024 в составе сборной Австрии – все это для Алабы теперь под большим вопросом. Если подтвердятся худшие прогнозы, придется пропустить все эти турниры.
Проблемы с коленом у Алабы были в сезоне-2014/15, но и тогда он сыграл 29 матчей во всех турнирах за «Баварию», пропустил лишь два месяца в середине сезона и еще два – в конце. Выбывал с тех пор максимум на месяц по другим поводам. Теперь все выглядит намного сложнее.
Это что, уже пятая серьезная травма колена в «Реале»? Да что за напасть!
Полсезона не прошло, а трое уже выбыли из-за крестов, есть четвертое подозрение и другая неприятная травма связки колена.
● Арда Гюлер вообще не успел сыграть за «Реал» – травмировал мениск в конце июля, дальше – операция, травма бедра и разрыв квадрицепса. О дебюте мечтает до сих пор.
● Тибо Куртуа в августе порвал крестообразную связку на тренировке. Его ждут обратно не раньше весны.
● Эдер Милитао почти сразу же, в первом туре Ла Лиги, тоже порвал кресты. Предполагалось, что это тоже вылет до весны, но, по информации Relevo, защитник может вернуться уже в феврале.
● Эдуардо Камавинга из-за ноябрьского разрыва внешней боковой связки правого колена пропустит минимум два месяца.
Всего у «Реала» перед игрой против «Вильярреала» было семеро травмированных, а теперь будет как минимум девять. Помимо Алабы получил повреждение и Ферлан Менди – он не вышел после перерыва, вместо появился Фран Гарсия.
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«Реал» как минимум временно вышел на первое место Ла Лиги – перед игрой «Жироны» (она в понедельник) и оторвался на семь очков от «Барселоны», сыгравшей вничью с «Валенсией».
В 2023-м остался гостевой матч с «Алавесом», а январь начнется с домашней игры против «Мальорки».
Минус целый состав – травмы косят «Ньюкасл». Ломаются даже железные
- Дата проведения
- 17 декабря, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
- 1:0 – 25 Беллингем, 2:0 – 37 Родриго, 2:1 – 54 Моралес, 3:1 – 64 Браим Диас, 4:1 – 68 Модрич.
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Реал Мадрид –
Лунин, Алаба (Начо, 35), Рюдигер, Менди (Фран Гарсия, 46), Вальверде, Беллингем (Себальос, 78), Модрич, Кроос (Тчуамени, 79), Васкес, Браим Диас (Хоселу, 84), Родриго.
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Вильярреал –
Йоргенсен, Альтимира, Альбиоль (Куэнка, 46), Манди, Педраса, Алекс Баэна (Терратс, 29), Капу, Парехо, Ахомаш (Тригерос, 74), Жерар Морено (Серлот, 46), Моралес (Бреретон, 79).
Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez
Все же жаль что Рамоса не стали рассматривать хотя бы на год
Да и зимой сейчас будет глупо никого не покупать в защиту
Оба основных центральных защитника и вратарь с крестами в одном сезоне - такое вообще когда-нибудь бывало?