На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала

На чемпионате мира в США, Канаде и Мексике, который пройдет с 11 июня по 19 июля, желтые карточки у футболистов будут сгорать в два этапа.

По данным BBC Sport, в связи с увеличением числа участников ЧМ-2026 до 48 и количества матчей ФИФА планирует ввести дополнительный этап, когда накопленные желтые карточки будут аннулированы – сперва по окончании группового этапа, а также после четвертьфиналов.

Согласно действующим правилам, команда должна провести пять матчей, чтобы выйти в 1/4 финала, и любые две желтые карточки в этих играх приводят к дисквалификации на следующий матч.

На турнире впервые пройдет дополнительный раунд – 1/16 финала, – и считается, что риск дисквалификации слишком высок. В Международной федерации футбола опасаются, что многие футболисты могут пропустить полуфиналы, если не внести изменения. 

Считается, что два этапа аннулирования предупреждений более справедливы и с меньшей вероятностью приведут к дисквалификации на ключевые игры, чем увеличение количества карточек, необходимых для дисквалификации, до трех. Теперь для пропуска матча потребуется получить предупреждения в двух из трех игр на групповом этапе или в двух матчах 1/16, 1/18 и 1/4 финала.

Этот вопрос будет обсуждаться на заседании Совета ФИФА в Ванкувере во вторник.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BBC
А в чем тогда смысл желтых карточек? Одна из основных их целей - дисквалификация слишком недисциплинированных, грубых игроков
Ответ Theodor Herzl
Их основная цель усмирить игрока во время матча, чтобы не было больше желания играть жестко или не спортивному
Ответ ML26
Так потенциальная дисквалификация на следующий матч, как раз и усмиряет
Полный бред. Таким образов нивелируется смысл, игроки могут постоянно фолить, срывая опасные атаки, и знать, что дисквала им не будет
Ответ trav
Желтые дают еще за разговоры с судьей например, или по ошибке, если играешь против ныряльщика…
Одна карточка в первой игре, и тебе надо уже осторожничать аж до 1/4…А если это цз или опорник?
Наказание должно быть в конкретном матче, а то получается одну карточку получил в группе, одну в 1/8, а привилегию получает соперник из 1/4
Ответ Kolya Meliksetyan
Правильно, что дают за разговоры с судьями. А то привыкли обступить судью и что-то ему выговаривать - если бы вместо этого сразу давали ЖК, то порядка было бы больше намного. Опорнику нельзя давать ЖК? Нет, ты не прав. Как раз таки в таких скоротечных турнирах важно, чтобы игроки понимали, что им нельзя фолить на ЖК - именно это показывает их мастерство. А если команда будет срывать каждую атаку желтой, зная, что они сгорят в следующем матче ну какой от этого прок будет?
А у винисиуса они хоть будут сгорать из-за нытья? Или опять все вокруг расисты и не готовы увидеть его «игру»?
Баллак почему-то сразу вспомнил
все, кто говорят, что теперь смогут фолить безнаказанно вы точно прочитали новость? обработали полученную информацию мозгом? будет сгорать, только если за 3!! матча была получена 1 жк - вполне себе допустимый порог для главной футбольной битвы четырехлетия. А вот если в 3 матчах (в группе, или в начальных играх плейофф) будет получено 2жк, то это дисквалификация - более чем логичное правило, злостные нарушители будут наказаны в любом случае
Вводили же уже подобные регламентные нормы на различных Мундиалях и Евро. Вот к финалу аннулировать можно, но всё что раньше это не про спортивный принцип. Распоясаются люди, особенно в низовых сборных.)
Получается в 3 туре группового этапа все футболисты будут иметь 1 шанс безнаказанно сфолить на жк 🤦🏻‍♂️это же бред как
Adidas создал джерси для собак в стиле форм Аргентины, Японии, Мексики, Колумбии для ЧМ-2026
27 апреля, 21:32Фото
ФИФА увеличит призовые и выплаты на ЧМ-2026. Члены УЕФА ранее выражали опасения из-за больших расходов на участие в турнире (The Athletic)
27 апреля, 09:31
Рекомендуем
Главные новости
Кейн – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Олисе – 2-й, Ямаль – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й, Роналду – 10-й
вчера, 21:55
Инфантино предлагал боссам палестинской и израильской федераций сделать фото. Палестинец отказал: «Я не могу жать руку тому, кого израильтяне прислали обелять фашизм и геноцид»
вчера, 21:25Видео
Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» дома проиграл «Кристал Пэлас», «Райо» победил «Страсбур»
вчера, 21:05
Жезус – главная цель «Милана», желающего усилить атаку под ЛЧ. Контракт форварда с «Арсеналом» истекает в 2027-м
вчера, 21:03
Лига Европы. 1/2 финала. «Ноттингем» одолел «Астон Виллу», «Брага» обыграла «Фрайбург»
вчера, 20:58
Висса – худший трансфер сезона в АПЛ по версии Daily Mail. Исак – 4-й, Гарначо – 5-й, Гиттенс – 8-й, Симонс – 9-й, Делап – 10-й, Виртц – 14-й
вчера, 20:56
Инфантино объявил об участии в выборах президента ФИФА в 2027-м. Джанни возглавляет организацию с 2016 года
вчера, 20:48
«Мбаппе не является лидером для остальных игроков – ни в раздевалке, ни на поле. Они ожидали, что он проявит себя больше». Журналист Кастаньо о форварде «Реала»
вчера, 20:32
Трамп о словах Инфантино про приезд Ирана на ЧМ: «Джанни – это нечто. Если он так сказал, я не против. Пусть играют»
вчера, 20:23
Мбаппе, Олисе, Экитике, Шерки и Салиба номинированы на приз лучшему французскому футболисту, играющему за границей
вчера, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
Стив Макманаман: «Правило игры рукой портит футбол, его надо убрать. В Европе пенальти дают за все подряд. Момент с Дэвисом просто отвратителен, мяч отскочил ему в руку от бедра»
вчера, 22:05
У Альвареса небольшое растяжение связок голеностопа. Форвард «Атлетико» может сыграть в ответном матче с «Арсеналом»
вчера, 22:02
«Челси» считает, что Джексон стоит 60 млн фунтов. Аренда в «Баварию» не повлияла на оценку
вчера, 21:50
Маттеус считает, что «Бавария» выйдет в финал ЛЧ: «Она превосходила «ПСЖ» в плане физики. Почти уверен, что парижане не смогут поддерживать такой темп на «Альянц Арене» 90 или 120 минут»
вчера, 21:40
Эбуэ о разводе: «Я многое потерял. У меня было три дома в Англии, много автомобилей – все потерял, как и деньги. Пресса была у дома каждый день – закрывал окна коробками, чтобы не снимали»
вчера, 21:38
Нигматуллин о ВАР: «Справедливости не приносит и убивает романтику футбола в какой-то степени. Игрок радуется голу – а оказывается, что кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча»
вчера, 21:20
У Эмери седьмой полуфинал ЛЕ – ни у кого нет больше трех. Испанец дошел до финала последние пять раз
вчера, 20:38
Гол Сарра «Шахтеру» на 21-й секунде – самый быстрый в истории Лиги конференций
вчера, 20:12
«Челестини уже уплыл за буйки, спасательный круг не поможет. Крейсер «Зенит» проплывет мимо и не заметит». Губерниев о матче ЦСКА с петербуржцами
вчера, 20:04
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Охдуд» уступил «Аль-Иттифаку» Вейналдума, «Аль-Фейха» и «Аль-Холуд» сыграли вничью
вчера, 19:59
Рекомендуем