На ЧМ-2026 желтые карточки будут сгорать после группового этапа и 1/4 финала

На чемпионате мира в США, Канаде и Мексике, который пройдет с 11 июня по 19 июля, желтые карточки у футболистов будут сгорать в два этапа.

По данным BBC Sport, в связи с увеличением числа участников ЧМ-2026 до 48 и количества матчей ФИФА планирует ввести дополнительный этап, когда накопленные желтые карточки будут аннулированы – сперва по окончании группового этапа, а также после четвертьфиналов.

Согласно действующим правилам, команда должна провести пять матчей, чтобы выйти в 1/4 финала, и любые две желтые карточки в этих играх приводят к дисквалификации на следующий матч.

На турнире впервые пройдет дополнительный раунд – 1/16 финала, – и считается, что риск дисквалификации слишком высок. В Международной федерации футбола опасаются, что многие футболисты могут пропустить полуфиналы, если не внести изменения.

Считается, что два этапа аннулирования предупреждений более справедливы и с меньшей вероятностью приведут к дисквалификации на ключевые игры, чем увеличение количества карточек, необходимых для дисквалификации, до трех. Теперь для пропуска матча потребуется получить предупреждения в двух из трех игр на групповом этапе или в двух матчах 1/16, 1/18 и 1/4 финала.

Этот вопрос будет обсуждаться на заседании Совета ФИФА в Ванкувере во вторник.