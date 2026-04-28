  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх
23

«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх

«МЮ» набрал 30 очков с Кэрриком и Флетчером, при Амориме – 31.

«Манчестер Юнайтед» набирает значительно больше очков при Майкле Кэррике.

44-летний специалист был назначен на пост главного тренера 13 января. До него после увольнения Рубенам Аморима командой два матча (один в АПЛ) руководил Даррен Флетчер.

Манкунианцы обыграли «Брентфорд» (2:1) в 34-м туре АПЛ. Всего на счету клуба 61 очко в 34 встречах чемпионата.

Под руководством Аморима «МЮ» набрал 31 очко в первых 20 играх сезона. В последующих 14 матчах команда заработала 30 очков.

На данный момент «Юнайтед» занимает 3-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33842 голоса
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Athletic
logoМайкл Кэррик
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoБрентфорд
logoРубен Аморим
logoДаррен Флетчер
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
На багаже рубена 😂
Ответ Дмитрий Кожевин
На багаже рубена 😂
если серьезно, то он очень хорошо очистил состав от многих бездарей + хорошо закупился летом... за это ему и руководству спасибо
Ответ ispomca
если серьезно, то он очень хорошо очистил состав от многих бездарей + хорошо закупился летом... за это ему и руководству спасибо
А ещё заметно поднял физуху в межсезонье
Дайте Кэррику поработать
Ответ Вечерний Торрес
Дайте Кэррику поработать
Матчи смотришь? Или только результат?
Ответ Son Of Kick
Матчи смотришь? Или только результат?
7хага вернуть специально для тебя, чтоб матчи приятнее было смотреть?
Наверное, лучшее решение руководства за последние лет 5 , убрать португальца и поставить Каррика.
Футбольный человек.
Рубен со своей угшной схемой ,был бы максимум на 10 месте.
Очередной тухленький матч. Я бы на месте руководства крепко задумался, способен ли Миша дать результат в дальнейшем. Игра команды, конечно, гораздо здоровее, чем абракадабра при Амориме и унылое г при Тен Хаге, но уж больно зависит от индивидуальной формы игроков. И форма эта при очень легком календаре неуклонно снижается...
Ответ Argilac Durrandon
Очередной тухленький матч. Я бы на месте руководства крепко задумался, способен ли Миша дать результат в дальнейшем. Игра команды, конечно, гораздо здоровее, чем абракадабра при Амориме и унылое г при Тен Хаге, но уж больно зависит от индивидуальной формы игроков. И форма эта при очень легком календаре неуклонно снижается...
За 13 лет у вас появился тренер нормальный, они ещё думают😆
Каррику везет , душу продал что ли
В Турции вон за 2-3 место увольняют🐮
Читайте новости футбола в любимой соцсети
