«МЮ» набрал 30 очков в 14 матчах АПЛ при Кэррике и Флетчере. С Аморимом было 31 очко в 20 играх

«МЮ» набрал 30 очков с Кэрриком и Флетчером, при Амориме – 31.

«Манчестер Юнайтед » набирает значительно больше очков при Майкле Кэррике .

44-летний специалист был назначен на пост главного тренера 13 января. До него после увольнения Рубенам Аморима командой два матча (один в АПЛ) руководил Даррен Флетчер.

Манкунианцы обыграли «Брентфорд » (2:1) в 34-м туре АПЛ . Всего на счету клуба 61 очко в 34 встречах чемпионата.

Под руководством Аморима «МЮ» набрал 31 очко в первых 20 играх сезона. В последующих 14 матчах команда заработала 30 очков.

На данный момент «Юнайтед» занимает 3-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.