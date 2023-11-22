«Просто очень стыдно». Стыковой матч со своим же дублем в Латвии – это что за прикол?

Странно.

Стыковые матчи чемпионата Латвии никогда еще не привлекали столько внимания.

11 ноября в Латвии закончился сезон-2023 (чемпион – рижский РФШ), но остались еще стыки за право остаться в вышке. От элитного дивизиона туда вышла столичная «Метта», от второго – «Сканстес» из одноименного микрорайона Риги.

Все бы ничего, но есть нюанс: «Сканстес» – фарм-клуб «Метты». До 2021-го команда даже называлась «Метта-2» и, по сути, была дублем основной «Метты».

«Сканстес» стал третьим, но «Ригу II» в стыки не пустили. Это же дубль!

Чуть больше подробностей дал пользователь Reddit под никнеймом arenorealcucumber: «Метта», федерация футбола Латвии и все наши спортивные медиа молчат по этому поводу. Просто очень стыдно. Тренер «Метты» (он же соучредитель и спортивный директор) во время послематчевого интервью в последнем туре чемпионата выглядел очень смущенным.

«Метта» на протяжении многих лет − вторая худшая команда высшей лиги. Они уже стали локальным мемом − чемпионы матчей на вылет . Сейчас в Латвии шутят так: «Метта» столько раз играла такие матчи, что в этот раз решила сделать это против самой себя».

В Латвии и правда атмосфера такая, будто ничего не происходит. На сайте федерации футбола пишут: «По правилам чемпионата, первая команда второго дивизиона (не считая дублирующих) получает право перехода в Премьер-лигу. А второе место играет плей-офф с девятой командой Премьер-лиги».

«Сканстес» даже не второй в таблице второго дивизиона Латвии – там дубль «Риги» (основа финишировала третьей в вышке), но их из-за правил не допустили до игр с «Меттой». Третьим стал как раз «Сканстес» – и его допустили.

Вероятно, дело в юридических тонкостях. Публично известно, что «Сканстес» основан в 2021-м: судя по всему, тогда команда формально перестала быть дублирующей и выделилась в отдельный клуб. Но фармом «Сканстес» от этого быть не перестал: на официальном сайте «Метты» даже сейчас есть отдельный раздел про бывших/нынешних дублеров:

«Несколько наших футболистов выступают в составе «Сканстеса», у которого с «Меттой» договор о сотрудничестве. Ядро команды составляют игроки, обучающиеся в вузах, и наиболее талантливая молодежь старшего школьного возраста. Каждый футболист должен созреть, чтобы полностью вписаться в основную команду «Метты». Основная команда надеется на пополнение из резерва сотрудничающего клуба».

Сама «Метта» с 2007-го существует на базе Латвийского университета: игроки могут параллельно там учиться. В 2020-м команда считалась самой молодой в высших дивизионах Европы (средний возраст – 19,5 лет). Сейчас средний возраст немного подрос – до 21,2 года.

Стыковые матчи пройдут 22 и 25 ноября. «Метта» и «Сканстес» продают игры как дерби, но выглядеть все будет скромно: команды принимают соперников на поле Ганзейской средней школы.

Кстати, в этом году «Метта» уже обыгрывала «Сканстес» в товарняке (1:0).

А как с фарм-клубами в других странах? Разве им можно в вышку?

Нет, конечно.

В Италии и Германии нельзя подниматься выше третьего дивизиона – хотя дубль «Фрайбурга» в прошлом году вполне мог финишировать в топ-2. Во Франции еще строже: фармы ограничивают четвертым дивизионом, если у основного клуба нет молодежного центра, и пятым – если его нет.

В Англии фармы вообще запрещены в профессиональной иерархии, только отдельные молодежные лиги. А вот в Испании дубли могут играть аж в Сегунде . Нынешняя «Малага», кстати, была создана в 1994-м на базе резервной команды обанкротившегося «Депортиво Малаги»: фарм стал основой и в итоге даже поиграл в Ла Лиге.

С испанским футболом связана и главная кубковая история успеха фарм-клуба.

● В 1980-м «Реал» встретился в финале Кубка Испании с собственной молодежкой – основа разгромила 6:1. При этом регламент турнира запрещал подобное: в то время федерация футбола Испании относилась к молодежным командам как к отдельным клубам. В регламенте прописывали, что жеребьевка не может свести молодежку и основу – проводили повторную процедуру, «Реал» и «Кастилья» дважды выпадали друг другу в полуфинале, но все-таки их развели. Единственным шансом встретиться был как раз финал.

«Кастилья» на пути к финалу прошла вообще все раунды: «Эстремадуру», «Алькоркон», «Расинг», «Эркулес», «Атлетик», «Сосьедад» и «Спортинг». Основа стартовала в 1/8 финала и поочередно выбила «Логроньес», «Бетис» и «Атлетико».

В 1991-м году испанская федерация футбола окончательно запретила молодежным командам участвовать в Кубке Короля. Так что сейчас чудо-финал «Кастильи» повторить уже не получится.

● Похожее происходило и на постсоветском пространстве – в финал Кубка Грузии залетал дубль тбилисского «Локомотива»! Основная команда вылетела еще в 1/8 финала после одного матча, а «Локо-2» прошел все стадии, начиная с первой. Ближе к финалу во вторую команду стали подключать игроков основы. Так прошли три клуба Высшей лиги, один из них – по пенальти, играя в меньшинстве с 53-й минуты.

Правда, чуда не случилось: «Торпедо» из Кутаиси уверенно победил 2:0 и не дал команде из четвертого дивизиона выиграть трофей. Кстати, сам ее выход в финал стал историческим: впервые туда пробралась команда, выступающая так низко.