«Почему не посадить на ВАР бывших футболистов? Это будет все равно лучше, чем то, что происходит сейчас». Экс-игрок «Зенита» Угаров о судействе

Денис Угаров: почему не посадить на ВАР экс-игроков?.

«Я считаю неплохой идеей, ну почему не попробовать посадить на ВАР бывших наших футболистов? Тех игроков, которые раньше играли в футбол, многие из них являются экспертами на телевидении, кто-то в СМИ отвечает. И предложить: даем вам возможность отсудить по ВАР матч.

Ну почему не попробовать? Я считаю, что сейчас можно попробовать все, что угодно. Это будет все равно лучше, чем то, что происходит сейчас», – сказал бывший полузащитник «Зенита ».