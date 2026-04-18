  • «Почему не посадить на ВАР бывших футболистов? Это будет все равно лучше, чем то, что происходит сейчас». Экс-игрок «Зенита» Угаров о судействе
«Я считаю неплохой идеей, ну почему не попробовать посадить на ВАР бывших наших футболистов? Тех игроков, которые раньше играли в футбол, многие из них являются экспертами на телевидении, кто-то в СМИ отвечает. И предложить: даем вам возможность отсудить по ВАР матч.

Ну почему не попробовать? Я считаю, что сейчас можно попробовать все, что угодно. Это будет все равно лучше, чем то, что происходит сейчас», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Евро-футбол»
Большинство игроков не знают все правила. Я помню, как Антон Миранчук в матче с Ротором бил пенальти, попал в штангу и зачем-то сам же повторно ударил по отскочившему к нему мячу.

Поэтому, чтобы даже в комнату ВАР сесть, нужно все правила прочитать от корки до корки. А на тв эксперты у нас разные володьки. Странно от них этого ожидать.
Ответ Marat_NJL
Надо просто рядом иметь футболиста для консультации в каких-то моментах, касающихся не строго правил, а нюансов действий игроков, чтобы исключить, по возможности, моменты с симуляциями и «дорисовываниями». Чтобы от касания ногтем по волосам игрок не начинал биться в конвульсиях, выпрашивая пенальти.
Ответ Доктор Верховцев
Да бОльшая часть судей либо пришли из футбола, либо бегают в любительских командах параллельно. Все они это знают не меньше) я не знаю, каков процент судей, которые к мячу ни разу в жизни не подходили)
Радимов, Аршавин и Быстров
Ответ Александр Колосов
Орлов, Гасилин, Погребняк тоже бы подошли
Ответ Александр Колосов
последний туповат. Лишний.
Меня посадите! Всё сделаю чётко, от души, по-братски)
Ответ Header
В смысле? Это как в посте:
"Олег Сагайдачный
сегодня, 02:07
Туда мужиков не берут нормальных. Попализом нужно быть.
Ответ Header
Посадить могут, но есть нюанс...
Наивный. На ВАР посажены нужные пешки, действующие по методичке/указке/приказу/заказу "уважаемых" людей в кабинетах. Своевольничать им не позволено.
Смысл менять исполнителей, не трогая заказчиков? От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
Ответ S100 Winner
Т.е. Вы утверждаете, что заказчиком удаления Педро был Краснодар?
А их кто-то спросил? Хотят ли они сесть за ВАР?
Футболистов, журналистов, из других видов спорта, ещё певцов позвать- как госдуру прям будет..
Зачем всё усложнять? Нужно быть проще и провести переаттестацию от Мажича, и вот кто во мнениях с ним не сойдется, чемодан, вокзал и ….
Считаю на ВАР должны быть постоянные люди , которые все нарушения должны квалифицировать по единому шаблону , и за свои ошибочные решения нести ответственность
Первое, что надо делать- чтобы переговоры судьи с ВАР были публичными. А судей на ВАР можно назначать из бывших- Николаева, Лапочкина, Федотова и т. д .Там уже не важна их физическая готовность, только знание правил и опыт.
Фамилия подстать его высказыванию.
Материалы по теме
Аршавин о пенальти «Спартака» в ворота «Зенита»: «Нельзя такие давать. Барко контролировал мяч, мог играть. Он знал, что такие ставят, и упал – касание Энрике не было фатальным»
15 апреля, 18:10
ЭСК признала ошибочным удаление Педро с «Краснодаром». Карасев должен был показать желтую игроку «Зенита» и назначить штрафной за фол на Сперцяне («Матч ТВ»)
15 апреля, 13:47
Экс-арбитр Федотов о пенальти «Сочи»: «Все основания были – Жоао Виктор воздействовал на Литвинова, и Вячеслав не мог нормально выпрыгнуть. ВАР правильно позвал Цыганка к монитору»
14 апреля, 09:21
Рекомендуем
Главные новости
Лига 1 сняла документалку про Сафонова. В фильме приняли участие Матвей, его родители, Мусаев и сотрудники «Краснодара»
3 минуты назад
Владелец «Шахтера» Ахметов купил 21-комнатную квартиру в Монако за рекордные 471 млн евро. Апартаменты с частным бассейном и джакузи занимают 2500 квадратных метров
13 минут назад
Гуллит про песню «Футбол возвращается домой»: «Он не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше. Они считают это шуткой, а остальной мир – высокомерием»
18 минут назад
Ищем сильного Android-разработчика в команду мобильной разработки Спортса’’ – разрабатывать приложения для миллионов фанатов!
38 минут назадВакансия
Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»
39 минут назад
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании
51 минуту назадВидео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
53 минуты назад
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
сегодня, 09:25Видео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
сегодня, 09:22
Данило не перейдет в «Зенит». Приоритет хавбека «Ботафого» – клубы из Западной Европы («СЭ»)
сегодня, 08:35
Ко всем новостям
Последние новости
Лангович о ликвидации долга «Ростова»: «А кто не рад, когда миллиард прощают? Это положительная новость. Проблем с зарплатами в клубе нет. Все, что пишут в СМИ, нужно делить на два»
2 минуты назад
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
41 минуту назад
Данте возглавит «Баварию» U23. Летом 42-летний защитник «Ниццы» завершит карьеру
42 минуты назад
Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
48 минут назад
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
55 минут назад
«Родина» сыграет с «Уфой». Приходите поддержать команду в домашнем матче против уфимцев!
сегодня, 09:00Реклама
Круговой об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет. Хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера»
сегодня, 08:47
Ребров покинул пост тренера сборной Украины после невыхода на ЧМ-2026
сегодня, 08:24
«Байер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 07:57
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нью-Инглэнд Революшн», «Интер Майами» Месси в гостях у «Реал Солт Лэйк»
сегодня, 07:47
Рекомендуем