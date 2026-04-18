Роман Зобнин: «Для меня есть только «Спартак», переходить в другой клуб смысла не вижу. Был готов завершить карьеру, если бы не продлили контракт»

Зобнин о «Спартаке»: не перешел бы в другой клуб, закончил бы, если не продлили.

Капитан «Спартака » Роман Зобнин заявил, что не стал бы играть за другой клуб.

В конце 2025 года полузащитник продлил контракт с красно-белыми до 2027 года.

– Какие мысли были у тебя до продления контракта? Ведь предыдущий истекал уже в этом году.

– Был готов ко всем вариантам развития событий. В том числе к завершению карьеры, если бы продления не случилось.

– То есть переход в другой клуб вообще не допускал?

– Именно так. Сейчас для меня есть только «Спартак». При этом за пределами футбола у меня все выстроено и готово к жизни после карьеры игрока. Мне будет чем заняться. И смысла переходить в другой клуб просто не вижу.

С другой стороны, сейчас, когда играю в каждом матче, получаю от футбола огромное удовольствие, настоящий кайф! Возможно, пока чаще оставался в запасе, это чувство немного притупилось. Честно выполнял свою работу, но подсознательно готовил себя к следующему этапу в жизни. Но все перевернулось: тренер в меня верит, а я делаю все, чтобы приносить максимум пользы.

– Франсис Кахигао отметил в интервью, что переговоры с тобой были для него самыми простыми: никаких условий от агентов, долгих согласований. Просто короткий разговор за чашкой кофе.

– Я даже, по сути, не читал этот контракт. Полностью доверял «Спартаку». И мне было важно только то, что я нужен клубу. Причем, как я уже говорил, в роли связующего, авторитетного человека для коллектива.

Счастлив, что все сложилось именно так. Что регулярно играю, хотя в какой-то степени уже успел привыкнуть к другому статусу. И что организм в мои 32 года выдерживает такой график. Значит, ничего еще не потеряно, – сказал Зобнин.