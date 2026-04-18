  • Роман Зобнин: «Для меня есть только «Спартак», переходить в другой клуб смысла не вижу. Был готов завершить карьеру, если бы не продлили контракт»
Роман Зобнин: «Для меня есть только «Спартак», переходить в другой клуб смысла не вижу. Был готов завершить карьеру, если бы не продлили контракт»

Зобнин о «Спартаке»: не перешел бы в другой клуб, закончил бы, если не продлили.

Капитан «Спартака» Роман Зобнин заявил, что не стал бы играть за другой клуб.

В конце 2025 года полузащитник продлил контракт с красно-белыми до 2027 года.

– Какие мысли были у тебя до продления контракта? Ведь предыдущий истекал уже в этом году. 

– Был готов ко всем вариантам развития событий. В том числе к завершению карьеры, если бы продления не случилось.

– То есть переход в другой клуб вообще не допускал?

– Именно так. Сейчас для меня есть только «Спартак». При этом за пределами футбола у меня все выстроено и готово к жизни после карьеры игрока. Мне будет чем заняться. И смысла переходить в другой клуб просто не вижу.

С другой стороны, сейчас, когда играю в каждом матче, получаю от футбола огромное удовольствие, настоящий кайф! Возможно, пока чаще оставался в запасе, это чувство немного притупилось. Честно выполнял свою работу, но подсознательно готовил себя к следующему этапу в жизни. Но все перевернулось: тренер в меня верит, а я делаю все, чтобы приносить максимум пользы. 

Франсис Кахигао отметил в интервью, что переговоры с тобой были для него самыми простыми: никаких условий от агентов, долгих согласований. Просто короткий разговор за чашкой кофе.

– Я даже, по сути, не читал этот контракт. Полностью доверял «Спартаку». И мне было важно только то, что я нужен клубу. Причем, как я уже говорил, в роли связующего, авторитетного человека для коллектива.

Счастлив, что все сложилось именно так. Что регулярно играю, хотя в какой-то степени уже успел привыкнуть к другому статусу. И что организм в мои 32 года выдерживает такой график. Значит, ничего еще не потеряно, – сказал Зобнин.

Истинный спартаковец Роман Зобнин, который делает всё, что в его силах для любимой команды! В такой праздник о временщиках и проходимцах вспоминать не будем, а лишь пожелаем лучшему клубу страны Спартаку - ПРОЦВЕТАНИЯ и ПОБЕД…
Зоба - универсальный солдат. Это заметил Кар рера, теперь Кар седо ). Это дает надежду, было бы эпично. Начать карьеру в Спартаке с чемпионства и закончить чемпионом. Вперед в новый сезон, дай бог. Только бы Семака не убрали, было бы в помощь ).
Зоба - универсальный солдат. Это заметил Кар рера, теперь Кар седо ). Это дает надежду, было бы эпично. Начать карьеру в Спартаке с чемпионства и закончить чемпионом. Вперед в новый сезон, дай бог. Только бы Семака не убрали, было бы в помощь ).
А мне вот правда интересно стало, кто его заметил и пригласил в Спартак? Ведь он подошёл под игровой стиль и философию команды идеально. Тот же Ташаев моложе на год, а в Спартаке не прижился и не играет с 2022 года.
А мне вот правда интересно стало, кто его заметил и пригласил в Спартак? Ведь он подошёл под игровой стиль и философию команды идеально. Тот же Ташаев моложе на год, а в Спартаке не прижился и не играет с 2022 года.
Аленичев его заметил в матче с Динамо во втором круге весной 2016 года. Его тогда только ленивый мог не заметить. После того сезона он к нам и перешёл.
Давай Роман НЕ СДАВАЙСЯ.
Настоящий СПАРТАКОВЕЦ, верный клубу, готовый к полноценной жизни после завершения карьеры.. КАПИТАН...
Красавчик! Знает, что не кому не нужен и по этому только Спартак
дай бог долгих лет и здоровья динамовцу за такие прекрасные слова
"Никуда не перейду"" - сейчас никто и не возьмет
"Никуда не перейду"" - сейчас никто и не возьмет
Года три-четыре на уровне Ахмата-Ростова спокойно попылит с вменяемым тренером.
"Никуда не перейду"" - сейчас никто и не возьмет
тебя то уж точно
Материалы по теме
Зобнин не считает себя легендой «Спартака»: «Сложно сравнивать с Симоняном, Черенковым, Аленичевым, Титовым, Тихоновым. Но я стал заметной фигурой в команде»
17 апреля, 18:57
Ловчев о Зобнине: «Он заслуживает похвалы своим отношением к «Спартаку», но легенда клуба… Нетто, Симонян, Черенков, Гаврилов, Маслаченко, Кавазашвили, Хусаинов – легенды»
13 апреля, 15:25
Зобнин после победы над «Зенитом» о словах Аршавина: «Спартак» что‑то кому‑то должен доказывать?»
13 апреля, 06:59
Роман Зобнин: «Будучи мальчиком в Иркутске, не мог подумать, что проведу 300 матчей за «Спартак». Что‑то невероятное»
13 апреля, 03:34
Рекомендуем
Главные новости
Лига 1 сняла документалку про Сафонова. В фильме приняли участие Матвей, его родители, Мусаев и сотрудники «Краснодара»
3 минуты назад
Владелец «Шахтера» Ахметов купил 21-комнатную квартиру в Монако за рекордные 471 млн евро. Апартаменты с частным бассейном и джакузи занимают 2500 квадратных метров
13 минут назад
Гуллит про песню «Футбол возвращается домой»: «Он не принадлежит Англии. Они его изобрели, но многие страны сделали его лучше. Они считают это шуткой, а остальной мир – высокомерием»
18 минут назад
Ищем сильного Android-разработчика в команду мобильной разработки Спортса’’ – разрабатывать приложения для миллионов фанатов!
38 минут назадВакансия
Семин пропустил лишь один финал ЛЧ за последние 30 лет: «Какой – не помню. Я прихожу на стадион, вижу людей, ажиотаж всего города – и я хочу этого праздника для души»
39 минут назад
«Арсен Водкарян – этот парень зверь». Защитник «Сосьедада» Элустондо представил Захаряна на параде в честь завоевания Кубка Испании
51 минуту назадВидео
Перес считает, что уволил Алонсо слишком поздно. Арбелоа не останется в «Реале» – президент хочет назначить тренера топ-уровня (ABC)
53 минуты назад
«Зенит» показал «Локо» в стиле «Прибытия поезда» братьев Люмьер: «Что за колымага, мы что, в 1896-м?» Также пошутили про Батракова и «ПСЖ» и Ненахова в ресторане
сегодня, 09:25Видео
Гвардиола о критике игроков «Сити» за празднование победы над «Арсеналом»: «Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Для нас это был финал – как это можно не праздновать?»
сегодня, 09:22
Данило не перейдет в «Зенит». Приоритет хавбека «Ботафого» – клубы из Западной Европы («СЭ»)
сегодня, 08:35
Ко всем новостям
Последние новости
Лангович о ликвидации долга «Ростова»: «А кто не рад, когда миллиард прощают? Это положительная новость. Проблем с зарплатами в клубе нет. Все, что пишут в СМИ, нужно делить на два»
2 минуты назад
«ЦСКА давно не выглядел так бледно, как сейчас. Челестини не справился с работой, его уволят в конце сезона». Смородская об армейцах
41 минуту назад
Данте возглавит «Баварию» U23. Летом 42-летний защитник «Ниццы» завершит карьеру
42 минуты назад
Мостовой о критике Угальде: «Почему так не говорили, когда он стал лучшим бомбардиром РПЛ? Выиграли – тебя все целуют, проиграли – те же самые люди тебе ножичком с вилочкой в спину»
48 минут назад
Кубок Италии. 1/2 финала. «Аталанта» против «Лацио», «Интер» обыграл «Комо»
55 минут назад
«Родина» сыграет с «Уфой». Приходите поддержать команду в домашнем матче против уфимцев!
сегодня, 09:00Реклама
Круговой об увольнении Челестини: «Удивлюсь, если это произойдет. Хочу, чтобы он доработал как минимум до конца сезона. Я до конца верю в идеи тренера»
сегодня, 08:47
Ребров покинул пост тренера сборной Украины после невыхода на ЧМ-2026
сегодня, 08:24
«Байер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 07:57
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нью-Инглэнд Революшн», «Интер Майами» Месси в гостях у «Реал Солт Лэйк»
сегодня, 07:47
Рекомендуем