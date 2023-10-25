«ПСЖ» вынес «Милан», «Сити» страдал до вспышки Холанда, «Дортмунд» удивил. Главное в ЛЧ

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«ПСЖ» размазал «Милан». Дошло до разгрома

У Килиана Мбаппе победный гол любимому «Милану». В центральном матче оказалось меньше интриги, чем мы думали.

«ПСЖ» в этот раз был острым, главные звезды реализовали по моменту из штрафной. Мбаппе перед тем, как уложить в ближний угол, запутал всех финтами-переступами – концентрации на момент удара не осталось ни у кого, даже у вратаря. Защитник Фикайо Томори вообще улетел в сторону – не хватило терпения.

Этот гол и разделил игру: до у парижан были ошибки, а у миланцев – шансы. После «ПСЖ» владел матчем полностью. Хотя Стефано Пиоли считает, что это «Милан» был лучше 60 минут.

Рандалю Коло-Муани забивать было чуть проще, он был перед воротами один – оставалось только замкнуть. Чуть раньше гол Усмана Дембеле отменили из-за фола партнера в центре поля – сорвался его первый мяч после перехода, так пока и живет с нулем.

Добавкой от Ли Кан Ина довели даже до разгрома. «Милану» только больнее: за три матча ни одного гола, а вообще уже пять матчей ЛЧ подряд без забитых, итальянский антирекорд. Последнее место в группе. Таблица-то плотная (она чуть ниже), у миланцев шансы на плей-офф все еще есть, но вот их еврокубковый футбол пока смущает.

Ого, «Боруссия» погасила «Ньюкасл». Победный гол у англо-немца

Содержательный матч, много моментов, но самая худая результативность дня.

Правда, единственный гол – чудо. «Дортмунд» отобрал на своей половине, за девять секунд промчал от центрального круга до чужой штрафной, а там – пас под удар в касание и четкая реализация.

Любопытно, что победный мяч за немецкую команду в Англии забил воспитанник как раз английского футбола: Феликс Нмеча рос в системе «Манчестер Сити», играл за английские молодежные сборные, но еще юным выбрал немецкий путь. Родился-то в Гамбурге. У него 23-летнего уже есть и матч за взрослую сборную Германии, а теперь и гол в Лиге чемпионов на английской территории.

Вратарь «Ньюкасла» Ник Поуп классно спасал, в атаке от хозяев пару раз прилетало в дортмундскую перекладину, англичане подали 20 угловых, но «Боруссия» выдержала и выскочила на второе место. Это сюрприз, перед игрой «Ньюкасл» был очевиднейшим фаворитом.

«Сити» помучился – пока не проснулся Холанд. Прервал самую долгую засуху в ЛЧ

И снова «Сити» было трудно. Когда звучали шутки про группу уровня Лиги Европы, вряд ли кто предполагал такие сложные сценарии.

В первом туре понадобился камбэк с «Црвеной Звездой», во втором до 84-й минуты играли вничью с «Лейпцигом», здесь «Янг Бойз» держался до середины второго тайма. Да, «Сити» забил первым, сразу после перерыва добил после перекладины Мануэль Аканджи, но швейцарцы сравняли всего через четыре минуты.

Ключевой мяч получилось забить с пенальти, его четко и сильно по центру уложил Эрлинг Холанд. У норвежца победный гол второй матч подряд, он же забил второй при 2:1 в АПЛ против «Брайтона» в выходные. А здесь довел до дубля – забил и с игры тоже.

Результативность Эрлинга не такая космическая, как на старте прошлого сезона, но эффективность возвращается – надо признать. Теперь вот прервал и сухую серию в Лиге чемпионов: не забивал в турнире с апреля, пять матчей и 543 минуты подряд (до этого, напоминает Opta, не было голов две игры ЛЧ подряд).

А главное – у «Сити» девять очков.

⤵️ «Лейпциг» тоже победил 3:1, но они надежнее контролировали матч с «Црвеной Звездой». Атакующий крайний защитник Давид Раум подключился и пробил между ног вратарю, Хави Симмонс шикарно положил издали под дальнюю штангу, а на сербский гол в концовке немецкая команда ответила своим третьим – Дани Ольмо тоже забил.

«Барса» тоже – 100%. Без лишних сил перед класико

«Барселона» побереглась перед класико не так масштабно, как могла бы, но главное – выиграла третий матч ЛЧ подряд, теперь 2:1 у «Шахтера». Первый раз в турнире пропустили, но в целом четко победили.

Благодаря молодежи. Победный гол в домашнем матче у Фермина Лопеса – 20-летнего парня, которому на днях продлили контракт с 400-миллионными отступными. В выходные как раз вместо Фермина выскакивал забивать решающий мяч 17-летний Марк Гиу, а тут Лопес сделал все сам.

Хави признавался, что не хочет выпускать в ЛЧ совсем уж юношеский состав, хотя в заявке у него было сразу восемь человек, оформленных через молодежку. 23-летний Ферран Торрес на этом фоне – уже из опытных, он забил первый мяч сам, а через восемь минут ассистировал Фермину.

У Феррана было результативное начало сезона, но в последние пять недель он забивает только в Лиге чемпионов: победный «Порту» в прошлом туре (выиграли 1:0), теперь гол и пас, то есть тоже целиком его победа. Торрес забил в ЛЧ уже пять мячей, хотя провел только восьмой матч, быстрее из испанцев первые пять за ЛЧ-карьеру в «Барсе» положил только Луис Энрике – хватило семи игр.

Первый хет-трик ЛЧ – от «Порту», за тайм! Бедный «Антверпен»

Похоже, бельгийский «Антверпен» – просто самый слабый в этой Лиге чемпионов. На них свалилось все: после 0:5 от «Барселоны» и поражения-триллера с «Шахтером» получили еще один разгром.

Тоже забили первыми, на перерыв ушли при 1:0, но во втором тайме получили четыре мяча. Три из них от бразильца Эванилсона – первый хет-трик новой Лиги чемпионов. Причем он вышел на замену на 44-й минуте, а забивать начал сразу после перерыва.

24-летний форвард еще зимой интересовал «Милан» (сейчас особенно актуально, учитывая проблемы миланцев с результативностью), а речь шла про уже классические 100 млн евро отступных. Хет-трик в ЛЧ, хоть и «Антверпену», может только поднять цену. Особенно учитывая то, что все лучше шансы сыграть и в плей-офф.

«Атлетико» покусан в Шотландии. Пришлось спасаться от «Селтика»

Проблемный выезд для Диего Симеоне. «Атлетико» дважды проигрывал, так что итоговые 2:2 – вполне успех.

Отрезками «Селтик» царил, причем с первых минут. На четвертой разыграли божественную стеночку: японский форвард Кего Фурухаси отдал пас партнеру вот отсюда.

А через пару секунд, оббежав защитника, уже выходил свободным один на один. И времени было достаточно, чтобы все оценить.

«Атлетико» сравнял с не совсем очевидного пенальти. К фолу вопросов нет, а вот сам удар. Антуан Гризманн пробил в штангу и сам добил в другой угол. Так можно только в одном случае – если было касание вратаря или другого игрока соперника. Но вот по повторам в динамике нет четкой картины: зацепил ли мяч Джо Харт до попадания в штангу или после.

Можно поймать такой кадр – но и тут до конца не разобрать.

Гризманну повезло: судье Феликсу Цвайеру показалось, что Харт все-таки коснулся мяча. ВАР, вероятно, смотрел те же повторы и, вероятно, не нашел подтверждений, что это 100-процентная ошибка.

«Селтик» забил всего через четыре минуты после этого пенальти, и это тоже гол с японским участием (вы же знаете, откуда там их так много?) – ассист у Дайдзена Маэды. За «Атлетико» ответил Альваро Мората, мадридцы доигрывали вдесятером, потому что красную схватил Родриго де Поль – так что да, 2:2 команде Симеоне тут вполне могут нравиться.

Новый герой – из «Фейеноорда». У Сантьяго Хименеса дубль в первом матче ЛЧ в жизни

Вы что, еще не знаете Сантьяго Хименеса?

А он делает все, чтобы вся Европа запомнила его имя. Это мексикано-аргентинский форвард «Фейеноорда», в среду вечером он сделал дубль и помог чемпиону Нидерландов выиграть домашний матч у «Лацио» – 3:1.

У 22-летнего Хименеса уже 15 мячей в десяти играх сезона за «Фейе» в ЛЧ и чемпионате, а дубль – четвертый. Кстати, матч с «Лацио» – его дебют в Лиге чемпионов. Старт группового этапа пропускал, потому что на 120-й минуте четвертьфинала прошлой Лиги Европы против «Ромы» получил прямую красную за грубость. Вот теперь закончилась дисквалификация, и он создал «Фейеноорду» победу.

Получается, не зря мы советовали брать его в фэнтези – выделяли как джокера. Сработало!

Да и вообще «Фейеноорд» пока отлично работает в ЛЧ, после половины группового этапа – лидеры.

Фото: SergioxRuiz, Ross Johnston/Global Look Press