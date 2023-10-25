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«ПСЖ» вынес «Милан», «Сити» страдал до вспышки Холанда, «Дортмунд» удивил. Главное в ЛЧ

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«ПСЖ» размазал «Милан». Дошло до разгрома

У Килиана Мбаппе победный гол любимому «Милану». В центральном матче оказалось меньше интриги, чем мы думали.

«ПСЖ» в этот раз был острым, главные звезды реализовали по моменту из штрафной. Мбаппе перед тем, как уложить в ближний угол, запутал всех финтами-переступами – концентрации на момент удара не осталось ни у кого, даже у вратаря. Защитник Фикайо Томори вообще улетел в сторону – не хватило терпения.

Этот гол и разделил игру: до у парижан были ошибки, а у миланцев – шансы. После «ПСЖ» владел матчем полностью. Хотя Стефано Пиоли считает, что это «Милан» был лучше 60 минут.

Рандалю Коло-Муани забивать было чуть проще, он был перед воротами один – оставалось только замкнуть. Чуть раньше гол Усмана Дембеле отменили из-за фола партнера в центре поля – сорвался его первый мяч после перехода, так пока и живет с нулем.

Добавкой от Ли Кан Ина довели даже до разгрома. «Милану» только больнее: за три матча ни одного гола, а вообще уже пять матчей ЛЧ подряд без забитых, итальянский антирекорд. Последнее место в группе. Таблица-то плотная (она чуть ниже), у миланцев шансы на плей-офф все еще есть, но вот их еврокубковый футбол пока смущает.

Ого, «Боруссия» погасила «Ньюкасл». Победный гол у англо-немца

Содержательный матч, много моментов, но самая худая результативность дня.

Правда, единственный гол – чудо. «Дортмунд» отобрал на своей половине, за девять секунд промчал от центрального круга до чужой штрафной, а там – пас под удар в касание и четкая реализация.

Любопытно, что победный мяч за немецкую команду в Англии забил воспитанник как раз английского футбола: Феликс Нмеча рос в системе «Манчестер Сити», играл за английские молодежные сборные, но еще юным выбрал немецкий путь. Родился-то в Гамбурге. У него 23-летнего уже есть и матч за взрослую сборную Германии, а теперь и гол в Лиге чемпионов на английской территории.

Вратарь «Ньюкасла» Ник Поуп классно спасал, в атаке от хозяев пару раз прилетало в дортмундскую перекладину, англичане подали 20 угловых, но «Боруссия» выдержала и выскочила на второе место. Это сюрприз, перед игрой «Ньюкасл» был очевиднейшим фаворитом.

«Сити» помучился – пока не проснулся Холанд. Прервал самую долгую засуху в ЛЧ

И снова «Сити» было трудно. Когда звучали шутки про группу уровня Лиги Европы, вряд ли кто предполагал такие сложные сценарии.

В первом туре понадобился камбэк с «Црвеной Звездой», во втором до 84-й минуты играли вничью с «Лейпцигом», здесь «Янг Бойз» держался до середины второго тайма. Да, «Сити» забил первым, сразу после перерыва добил после перекладины Мануэль Аканджи, но швейцарцы сравняли всего через четыре минуты.

Ключевой мяч получилось забить с пенальти, его четко и сильно по центру уложил Эрлинг Холанд. У норвежца победный гол второй матч подряд, он же забил второй при 2:1 в АПЛ против «Брайтона» в выходные. А здесь довел до дубля – забил и с игры тоже.

Результативность Эрлинга не такая космическая, как на старте прошлого сезона, но эффективность возвращается – надо признать. Теперь вот прервал и сухую серию в Лиге чемпионов: не забивал в турнире с апреля, пять матчей и 543 минуты подряд (до этого, напоминает Opta, не было голов две игры ЛЧ подряд).

А главное – у «Сити» девять очков.

⤵️ «Лейпциг» тоже победил 3:1, но они надежнее контролировали матч с «Црвеной Звездой». Атакующий крайний защитник Давид Раум подключился и пробил между ног вратарю, Хави Симмонс шикарно положил издали под дальнюю штангу, а на сербский гол в концовке немецкая команда ответила своим третьим – Дани Ольмо тоже забил.

«Барса» тоже – 100%. Без лишних сил перед класико

«Барселона» побереглась перед класико не так масштабно, как могла бы, но главное – выиграла третий матч ЛЧ подряд, теперь 2:1 у «Шахтера». Первый раз в турнире пропустили, но в целом четко победили.

Благодаря молодежи. Победный гол в домашнем матче у Фермина Лопеса – 20-летнего парня, которому на днях продлили контракт с 400-миллионными отступными. В выходные как раз вместо Фермина выскакивал забивать решающий мяч 17-летний Марк Гиу, а тут Лопес сделал все сам.

Хави признавался, что не хочет выпускать в ЛЧ совсем уж юношеский состав, хотя в заявке у него было сразу восемь человек, оформленных через молодежку. 23-летний Ферран Торрес на этом фоне – уже из опытных, он забил первый мяч сам, а через восемь минут ассистировал Фермину.

У Феррана было результативное начало сезона, но в последние пять недель он забивает только в Лиге чемпионов: победный «Порту» в прошлом туре (выиграли 1:0), теперь гол и пас, то есть тоже целиком его победа. Торрес забил в ЛЧ уже пять мячей, хотя провел только восьмой матч, быстрее из испанцев первые пять за ЛЧ-карьеру в «Барсе» положил только Луис Энрике – хватило семи игр.

Первый хет-трик ЛЧ – от «Порту», за тайм! Бедный «Антверпен»

Похоже, бельгийский «Антверпен» – просто самый слабый в этой Лиге чемпионов. На них свалилось все: после 0:5 от «Барселоны» и поражения-триллера с «Шахтером» получили еще один разгром.

Тоже забили первыми, на перерыв ушли при 1:0, но во втором тайме получили четыре мяча. Три из них от бразильца Эванилсона – первый хет-трик новой Лиги чемпионов. Причем он вышел на замену на 44-й минуте, а забивать начал сразу после перерыва.

24-летний форвард еще зимой интересовал «Милан» (сейчас особенно актуально, учитывая проблемы миланцев с результативностью), а речь шла про уже классические 100 млн евро отступных. Хет-трик в ЛЧ, хоть и «Антверпену», может только поднять цену. Особенно учитывая то, что все лучше шансы сыграть и в плей-офф.

«Атлетико» покусан в Шотландии. Пришлось спасаться от «Селтика»

Проблемный выезд для Диего Симеоне. «Атлетико» дважды проигрывал, так что итоговые 2:2 – вполне успех.

Отрезками «Селтик» царил, причем с первых минут. На четвертой разыграли божественную стеночку: японский форвард Кего Фурухаси отдал пас партнеру вот отсюда.

А через пару секунд, оббежав защитника, уже выходил свободным один на один. И времени было достаточно, чтобы все оценить.

«Атлетико» сравнял с не совсем очевидного пенальти. К фолу вопросов нет, а вот сам удар. Антуан Гризманн пробил в штангу и сам добил в другой угол. Так можно только в одном случае – если было касание вратаря или другого игрока соперника. Но вот по повторам в динамике нет четкой картины: зацепил ли мяч Джо Харт до попадания в штангу или после.

Можно поймать такой кадр – но и тут до конца не разобрать.

Гризманну повезло: судье Феликсу Цвайеру показалось, что Харт все-таки коснулся мяча. ВАР, вероятно, смотрел те же повторы и, вероятно, не нашел подтверждений, что это 100-процентная ошибка. 

«Селтик» забил всего через четыре минуты после этого пенальти, и это тоже гол с японским участием (вы же знаете, откуда там их так много?) – ассист у Дайдзена Маэды. За «Атлетико» ответил Альваро Мората, мадридцы доигрывали вдесятером, потому что красную схватил Родриго де Поль – так что да, 2:2 команде Симеоне тут вполне могут нравиться.

Новый герой – из «Фейеноорда». У Сантьяго Хименеса дубль в первом матче ЛЧ в жизни

Вы что, еще не знаете Сантьяго Хименеса?

А он делает все, чтобы вся Европа запомнила его имя. Это мексикано-аргентинский форвард «Фейеноорда», в среду вечером он сделал дубль и помог чемпиону Нидерландов выиграть домашний матч у «Лацио» – 3:1.

У 22-летнего Хименеса уже 15 мячей в десяти играх сезона за «Фейе» в ЛЧ и чемпионате, а дубль – четвертый. Кстати, матч с «Лацио» – его дебют в Лиге чемпионов. Старт группового этапа пропускал, потому что на 120-й минуте четвертьфинала прошлой Лиги Европы против «Ромы» получил прямую красную за грубость. Вот теперь закончилась дисквалификация, и он создал «Фейеноорду» победу.

Получается, не зря мы советовали брать его в фэнтези – выделяли как джокера. Сработало!

Да и вообще «Фейеноорд» пока отлично работает в ЛЧ, после половины группового этапа – лидеры.

Онана и Магуайр спасли «МЮ», Захарян дебютировал в ЛЧ, плохой матч «Баварии». Самое яркое из ЛЧ во вторник

Фото: SergioxRuiz, Ross Johnston/Global Look Press

51 комментарий

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Тюменский медвежонок
Ответ Semen6009
Хочу заметить что коэф на ньюкасл резко подскочил перед матчем, до 1.90, с 1.50. кто-то конкретно поставил на дортмунд
далеко ходить не нужно... это снова Тонали)
+244
-2
+242
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Gosha Virobian
Группа смерти реально интересная, единственное украшение этой ЛЧ пока
+48
-5
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Утка из Центрального Парка
Дортмунд не удивил. Ньюкасл переоценён. Тем более сороки после ПСЖ явно витали в облаках, а шмели наоборот были предельно мотивированны, могли в первом тайме громить англичан.
+50
-10
+40
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Semen6009
Хочу заметить что коэф на ньюкасл резко подскочил перед матчем, до 1.90, с 1.50. кто-то конкретно поставил на дортмунд
+21
-2
+19
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Алексей Фирстов
Не по теме, но рассмешили меня) Делюсь: Работаю системным администратором и у нас в бухгалтерии не работал 1 С и мне старший бухгалтер говорит:
- Алексей, твой звездный час.
- Я: Нет, Супонева.
- Она (впала в ступор и после молчания): Какая Супонева?
- Я: Сергея.
Даже грустновато от таких ситуаций...)
+12
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Клод
Тяжеловато читать текст
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Дмитрий Миронов
Ответ Утка из Центрального Парка
Дортмунд не удивил. Ньюкасл переоценён. Тем более сороки после ПСЖ явно витали в облаках, а шмели наоборот были предельно мотивированны, могли в первом тайме громить англичан.
Как это не удивил , если обыграл Ньюкасл , да моментами Дортмунду повезло , но удача тоже часть футбола. Удивил тем что кэф на победу шмелей был 5,7 .
+10
-3
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Zheka Nikitin
кэф на Дортмунд был шикарный, я вообще не понимаю, почему так высоко ценят сорок. спасибо за изи мани)
+7
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Безымянный болельщик
Вообще не понимаю с каких пирогов люди активно ставили на Ньюкасл, считая их фаворитами. Все таки Дортмунд опытнейший боец в ЛЧ.
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S H A R K
Ответ Утка из Центрального Парка
Дортмунд не удивил. Ньюкасл переоценён. Тем более сороки после ПСЖ явно витали в облаках, а шмели наоборот были предельно мотивированны, могли в первом тайме громить англичан.
Стиль игры тоже многое решает. Ньюкасл ещё против Ливерпуля показал, как играют против прессингующих команд.
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SaTR
Дортмунд по игре не впечатляет ни в Бундеслиге, ни тем более в ЛЧ, но все таки удивляет, с чего бы Ньюкасл был явным фаворитом в этом матче. Да, команда растет, но качества ей пока не хватает, они очевидно слабее, чем тот же ТТХ или Арсенал.
Боруссия, как ни крути, опытный участник ЛЧ, команда, где есть игроки сильных сборных, а у Ньюкасла - невыразительные Мэтты Таргеты и Исаки и прочие
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Yop-pop
Ответ Semen6009
Хочу заметить что коэф на ньюкасл резко подскочил перед матчем, до 1.90, с 1.50. кто-то конкретно поставил на дортмунд
Изначально переоценивали Ньюкасл,1.50 против шмелей,даже в не лучшей форме,это перебор.Нормальный кэф на Ньюкасл 1.85-2.10 должно было быть
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bbear4ks
Ответ Тюменский медвежонок
далеко ходить не нужно... это снова Тонали)
ну в целом правильный ход мыслей)))) просто все думали, что тонали играть будет, а по итогу его не было в основе, как появились официальные составы - кэф и подрос (возможно не без усилий самого Тонали xD)
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Stewart D.
Ответ Клод
Тяжеловато читать текст
Это говорит том, что у тебя есть интеллект.
все эти обзоры, составленные на коленке, ориентированы на массу - тех кто под пивасом сидит и втыкает в телевизор, попутно смотря зашла ли у него ставочка (нет)
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Е.Р.
мЫлан на своем месте. больше они не стоят.
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kvn9
Ответ Дмитрий Миронов
Как это не удивил , если обыграл Ньюкасл , да моментами Дортмунду повезло , но удача тоже часть футбола. Удивил тем что кэф на победу шмелей был 5,7 .
Да в чём Дортмунду повезло-то сильно, перекладиной в конце? По ходу матча у них моментов было не меньше, если не больше. Кроме владения всё в пользу Дортмунда - удары 8-7, в створ 5-3, xg 1,67 - 1,38
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Питер Пэн
Похоже, сделав ставку на французов (5 человек в стартовом составе и 1 вышел на замену), ПСЖ сделал правильный выбор и ультрас, наверняка рады этому
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kisliy33
Ответ Безымянный болельщик
Вообще не понимаю с каких пирогов люди активно ставили на Ньюкасл, считая их фаворитами. Все таки Дортмунд опытнейший боец в ЛЧ.
аналогично, не понял кто и когда вдруг Ньюкасл фаворитом назначил.. это после одного более менее неплохого сезона в АПЛ чтоль? против Боруссии то? серьезно?
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Tahir Turk
Вот странно, вроде ПСЖ выиграл, даже всухую , но как же отвратительно играла средняя линия, постоянно обрезы и потери, коло муани постоянно терял мяч, он вообще будто чужой, тем удивительнее запас прочности парижан, Мбаппе действительно велик
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Елена Готье
Какая же всё таки интересная группа F, интрига нарастает с каждым туром.
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Kranmeister
Ответ Алексей Фирстов
Не по теме, но рассмешили меня) Делюсь: Работаю системным администратором и у нас в бухгалтерии не работал 1 С и мне старший бухгалтер говорит: - Алексей, твой звездный час. - Я: Нет, Супонева. - Она (впала в ступор и после молчания): Какая Супонева? - Я: Сергея. Даже грустновато от таких ситуаций...)
Джунгли зовут!
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Messi228007SHREK
в группе смерти ничего не ясно! Вроде бы Ньюкасл выносит, но проиграл дортмунду, ПСЖ 4:1 , но зажгла с Миланом, Милан может оправиться после поражений! Действительно супер-интересная группа🤩
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заратустра-будрайтис
Ответ Дмитрий Миронов
Дортмунд браво, шикарный матч. Надеюсь на выход в ЛЕ
А почему на не на выход в плей-офф? Дортмунд в Париже играл от обороны и до пенальти не позволил ПСЖ создать ни единого момента, против Милана были лучше, против Ньюкасла были лучше. Дома убрать сорок, ничья на Сан Сиро не выглядит чем то невозможным, а этого вполне может хватить для выхода из группы. А там еще против ПСЖ в последнем туре дома, может у Парижа вообще все вопросы будут решены, да и в целом Дортмунд бил их у себя дома.
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Е.Р.
Ответ Ярош _БО
сейчас обидно было(
забей. просто подбрасываю на вентилятор
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volodin
Какие вопросы к пеналю Гризманна? Если вратарь коснулся до попадания в штангу, то это сэйв и можно добавить самому. Если коснулся после, то значит после попадания в штангу касание - тоже можно добивать. Другое дело, если вообще не коснулся. Но Спортс кажись сам факт касания не оспаривает - только момент
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