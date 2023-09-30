Рамос очень хотел забить в матче с «Барсой» – и забил победный. Но есть нюанс
С передачи парня, которого выводил на поле семь лет назад.
Матч «Барселоны» и «Севильи» многими подавался как очередная серия в противостоянии Серхио Рамоса с заклятым соперником. Даже сам защитник подогревал интригу и заявил: «Надеюсь, забью первый гол в игре в «Барсой». Я уже подготовил празднование, и это было бы очень приятно для всех».
Серхио действительно забил, более того – победный. Но в свои ворота. На 76-й минуте Ламин Ямаль из «Барсы» сделал скидку во вратарскую, а Рамос неуклюже подставил бедро – и мяч от него юркнул в ворота.
● Это лишь третий автогол Серхио Рамоса в Ла Лиге. До этого он забивал в свои еще в матчах за «Реал» – оба раза соперником была «Севилья».
● Рамос забил «Барселоне» пять мячей за карьеру – это третий показатель в его карьере. Чаще он забивал лишь «Атлетику», «Атлетико» (по 6 голов) и «Севилье» (7).
●У Рамоса 48 матчей против каталонцев – больше всего в его карьере.
Еще один красивый сюжет: ассист на автогол отдал 16-летний Ламин Ямаль. Вундеркинд из «Барселоны» в 2016-м был мальчиком-маскотом на класико – и выводил на поле как раз Серхио Рамоса. Теперь их объединяет еще и голевая комбинация.
Впрочем, несмотря на автогол, после финального свистка Рамос улыбался и обнимался с игроками «Барселоны». Вот, например, с Гави.
Кстати, у руководства «Барсы» и «Севильи» теперь напряженные отношения. Каталонцы не оценили, что официальная делегация гостей отказалась от посещения матча из-за обвинений «Барселоны» в коррупции по делу Негрейры. Оскорбившиеся хозяева заявили о разрыве всех отношений между клубами.
Ну а гол Серхио Рамоса остался единственным в матче и принес команде Хави седьмую победу в девяти играх сезона. В выходные «Барса» выходит на первой строчке Ла Лиги, но уже в субботу догнать и перегнать могут и «Жирона», и «Реал» – преследователи играют друг с другом.
- Дата проведения
- 29 сентября, 22.00, «Олимпик Льюис Компанис»
- Гол:
- 1:0 – 76, автогол Рамос.
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Барселона –
тер Стеген, Жоау Канселу, Кристенсен, Кунде, Бальде, Гюндоган, Гави, Рафинья (Лопес, 37), Жоау Феликс (Ферран Торрес, 71), Ямаль (Ромеу, 82), Левандовски.
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Севилья –
Нюланд, Рамос, Баде, Педроса (Сусо, 82), Ракитич, Ламела (Мариано Диас, 75), Окампос, Жордан, Соу (Фернандо, 66), Хуанлу Санчес (Навас, 82), Лукебакио (Акунья, 75).
- Предупреждения:
- Жоау Канселу (45), Хуанлу Санчес (50), Ламела (52), Баде (89), Гюндоган (90).
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Фото: East News/Pau BARRENA / AFP
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