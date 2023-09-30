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Рамос очень хотел забить в матче с «Барсой» – и забил победный. Но есть нюанс

Севилья Севилья
Серхио Рамос Серхио Рамос
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Ламин Ямаль Ламин Ямаль
Футбол Футбол

С передачи парня, которого выводил на поле семь лет назад.

Матч «Барселоны» и «Севильи» многими подавался как очередная серия в противостоянии Серхио Рамоса с заклятым соперником. Даже сам защитник подогревал интригу и заявил: «Надеюсь, забью первый гол в игре в «Барсой». Я уже подготовил празднование, и это было бы очень приятно для всех».

Серхио действительно забил, более того – победный. Но в свои ворота. На 76-й минуте Ламин Ямаль из «Барсы» сделал скидку во вратарскую, а Рамос неуклюже подставил бедро – и мяч от него юркнул в ворота.

● Это лишь третий автогол Серхио Рамоса в Ла Лиге. До этого он забивал в свои еще в матчах за «Реал» – оба раза соперником была «Севилья».

● Рамос забил «Барселоне» пять мячей за карьеру – это третий показатель в его карьере. Чаще он забивал лишь «Атлетику», «Атлетико» (по 6 голов) и «Севилье» (7).

●У Рамоса 48 матчей против каталонцев – больше всего в его карьере.

Еще один красивый сюжет: ассист на автогол отдал 16-летний Ламин Ямаль. Вундеркинд из «Барселоны» в 2016-м был мальчиком-маскотом на класико – и выводил на поле как раз Серхио Рамоса. Теперь их объединяет еще и голевая комбинация.

Впрочем, несмотря на автогол, после финального свистка Рамос улыбался и обнимался с игроками «Барселоны». Вот, например, с Гави.

Кстати, у руководства «Барсы» и «Севильи» теперь напряженные отношения. Каталонцы не оценили, что официальная делегация гостей отказалась от посещения матча из-за обвинений «Барселоны» в коррупции по делу Негрейры. Оскорбившиеся хозяева заявили о разрыве всех отношений между клубами.

Ну а гол Серхио Рамоса остался единственным в матче и принес команде Хави седьмую победу в девяти играх сезона. В выходные «Барса» выходит на первой строчке Ла Лиги, но уже в субботу догнать и перегнать могут и «Жирона», и «Реал» – преследователи играют друг с другом.

Барселона – Севилья 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
29 сентября, 22.00, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 76, автогол Рамос.
Барселонатер Стеген, Жоау Канселу, Кристенсен, Кунде, Бальде, Гюндоган, Гави, Рафинья (Лопес, 37), Жоау Феликс (Ферран Торрес, 71), Ямаль (Ромеу, 82), Левандовски.
СевильяНюланд, Рамос, Баде, Педроса (Сусо, 82), Ракитич, Ламела (Мариано Диас, 75), Окампос, Жордан, Соу (Фернандо, 66), Хуанлу Санчес (Навас, 82), Лукебакио (Акунья, 75).
Предупреждения:
Жоау Канселу (45), Хуанлу Санчес (50), Ламела (52), Баде (89), Гюндоган (90).

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Фото: East News/Pau BARRENA / AFP

9 комментариев

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Antoniom
Севилья - не только хозяйка Лиги Европы, но и катализатор всех автоголов Рамоса.
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Bazilic
Не в тему, но каков же Фермин! Хорошо, что Гюлер в Реал ушел, а для Барсы это очередные напоминание, что перед тем, как тратить кучу денег, нужно заглянуть в академию
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Валерий Рзянин
Играли три команды Барселона, Севилья и Рамос. Рамос победил всех 1 - 0. Шиииикарно (с. Эрик Картмен)
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EminenceGrise
Он не дал им забить пять! Легенда!
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Anton Kortenko
ещё один забить и расквитается с Пересом. вы думали он по доброте душевной вернулся в Севилью? как бы не так.
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Дороф
Ответ Молодой Френки
После двух лет с Месси, еще бы он не проникся Барсой. Отлично сыграл за Барсу вне ее пределов)
Мы все думали, что Рамос в ПСЖ по привычке будет пытаться сломать Месси, а в итоге вот как получилось...
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EminenceGrise
Ответ Валерий Рзянин
Играли три команды Барселона, Севилья и Рамос. Рамос победил всех 1 - 0. Шиииикарно (с. Эрик Картмен)
Надо ему в награду дать пробить пенальти! Он собьет свой предыдущий мяч!
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Валерий Рзянин
Ответ EminenceGrise
Надо ему в награду дать пробить пенальти! Он собьет свой предыдущий мяч!
Игры разума?)))
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