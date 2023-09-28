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Все, «Жирона» обошла «Реал» и «Барсу». Новый лидер Ла Лиги!

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«Жирона» – новый лидер Ла Лиги. Сказка продолжается!

В этот раз команда Мичела смяла «Вильярреал» – 2:1 с тотальным преимуществом по игре: «Жирона» создала 10 голевых моментов за 90 минут, хозяева ответили двумя. 14-9 по ударам – еще один штрих мощного перфоманса.

«Мы провели отличный матч. Горжусь игроками», – скромно радуется тренер.

Решающий мяч на счету знакомого фанатов «Барсы» – Эрика Гарсии. Он теперь там.

«Жирона» первая в Ла Лиге впервые за 93 года существования

Конечно, «Жироне» помогли осечки конкурентов: «Мадрид» выиграл у «Лас-Пальмаса» 2:0, но до этого проиграл «Атлетико»; «Барса» неожиданно помирилась 2:2 с «Мальоркой». «Атлетико» пока далеко, хотя и сыграл на целых два матча меньше.

● «Жирона» впервые за 93 года существования лидирует в чемпионате. А ведь до сезона-2016/17 она никогда не выходила даже в Ла Лигу, в прошлом чуть не попала в еврокубки. Что дальше?

● «Жирона» стала первой командой из Каталонии после «Барселоны», которая единолично лидирует в чемпионате Испании с 1953 года. Тогда это был «Эспаньол», который сейчас в Сегунде.

● «Барса» и «Жирона» – единственные, кто все еще не проигрывал в Ла Лиге. А еще обе команды забили по 18 голов – больше всех в лиге.

Что с календарем? 

«Жирона» опережает «Мадрид» на 1 очко. Впереди – очная встреча на «Монтиливи».

● Если уложат «Реал», могут даже задержаться в лидерах: дальше у «Жироны» скромные «Кадис», «Альмерия» и «Сельта». Хотя тренер Мичел не спешит: «Это какой-то анекдот? Не создавайте лишний ажиотаж».

● А вот у «Мадрида» после «Жироны» график серьезный: «Осасуна», «Севилья» и класико в Ла Лиге. А еще «Наполи» и «Брага» в Лиге чемпионов.

● Перед осенним класико «Барса» сыграет с «Севильей», «Порту», «Гранадой», «Атлетиком» и «Шахтером». Игра с чудесной «Жироной» только в декабре.

Надолго ли хватит магии?

«Жирона» лидирует в Ла Лиге: коэффициент на чемпионство рухнул почти в десять раз. А на попадание в ЛЧ?

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros

10 комментариев

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Michael Boldyrev
Ответ Бабло Муани
Сколько таких было и будет, на дистанции это пустышка даже в лч не попадет
Нет, пусть уж попадет и мы понаблюдаем как УЕФА "опять и вновь принципиально" не допускает очередной фарм-клуб в ЕК)
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#SharkTeam
Школа Сити
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Бабло Муани
Сколько таких было и будет, на дистанции это пустышка даже в лч не попадет
+1
-1
0
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Michael Boldyrev
City Football Group detected)
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VictorVallecano
Первая каталонская.
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Иван Иванов
Ответ abrusevshii chechen
Жирона, аналог Сити . Входят в "Сити Груп" и это не случайность
Херрасе! Походу стоит посмотреть их матч. 😳
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Michael Boldyrev
Ответ Ватная палочка
Кто-то действительно верит, что это английский аналог Лестера? Скатятся скоро как пить дать, в Испании по-другому не бывает
тут Лейпциг прикупил Зальцбург, а не Лестер)
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#SharkTeam
Ответ Иван Иванов
Херрасе! Походу стоит посмотреть их матч. 😳
Там ещё около 10 клубов. Нью Йорк Сити например
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