Все, «Жирона» обошла «Реал» и «Барсу». Новый лидер Ла Лиги!

Точно знаем, что вы за них с детства.

«Жирона» – новый лидер Ла Лиги. Сказка продолжается!

В этот раз команда Мичела смяла «Вильярреал» – 2:1 с тотальным преимуществом по игре: «Жирона» создала 10 голевых моментов за 90 минут, хозяева ответили двумя. 14-9 по ударам – еще один штрих мощного перфоманса.

«Мы провели отличный матч. Горжусь игроками», – скромно радуется тренер.

Решающий мяч на счету знакомого фанатов «Барсы» – Эрика Гарсии. Он теперь там.

«Жирона» первая в Ла Лиге впервые за 93 года существования

Конечно, «Жироне» помогли осечки конкурентов: «Мадрид» выиграл у «Лас-Пальмаса» 2:0, но до этого проиграл «Атлетико»; «Барса» неожиданно помирилась 2:2 с «Мальоркой». «Атлетико» пока далеко, хотя и сыграл на целых два матча меньше.

● «Жирона» впервые за 93 года существования лидирует в чемпионате. А ведь до сезона-2016/17 она никогда не выходила даже в Ла Лигу, в прошлом чуть не попала в еврокубки. Что дальше?

● «Жирона» стала первой командой из Каталонии после «Барселоны», которая единолично лидирует в чемпионате Испании с 1953 года. Тогда это был «Эспаньол», который сейчас в Сегунде.

● «Барса» и «Жирона» – единственные, кто все еще не проигрывал в Ла Лиге. А еще обе команды забили по 18 голов – больше всех в лиге.

Что с календарем?

«Жирона» опережает «Мадрид» на 1 очко. Впереди – очная встреча на «Монтиливи».

● Если уложат «Реал», могут даже задержаться в лидерах: дальше у «Жироны» скромные «Кадис», «Альмерия» и «Сельта». Хотя тренер Мичел не спешит: «Это какой-то анекдот? Не создавайте лишний ажиотаж».

● А вот у «Мадрида» после «Жироны» график серьезный: «Осасуна», «Севилья» и класико в Ла Лиге. А еще «Наполи» и «Брага» в Лиге чемпионов.

● Перед осенним класико «Барса» сыграет с «Севильей», «Порту», «Гранадой», «Атлетиком» и «Шахтером». Игра с чудесной «Жироной» только в декабре.

Надолго ли хватит магии?

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros