  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лапорта об уходе Месси из «Барсы»: «Самое печальное событие моего президентства. Мы не хотели подписывать сделку с CVC ради его нового контракта – клуб стоит выше игроков»
73

Лапорта об уходе Месси из «Барсы»: «Самое печальное событие моего президентства. Мы не хотели подписывать сделку с CVC ради его нового контракта – клуб стоит выше игроков»

Лапорта об уходе Месси: никто не стоит выше «Барселоны».

Последний президент «Барселоны» Жоан Лапорта, вновь участвующий в выборах, объяснил, почему клуб не мог продлить контракт с Лионелем Месси.

Аргентинец покинул «Барселону» в 2021 году и перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.

«Мы не хотели подписывать сделку с CVC, чтобы иметь возможность продлить с ним контракт, потому что считали, что это навредит клубу.

«Барса» стоит выше игроков, тренеров или президентов, и мы не могли этого сделать. Это самое печальное событие за время моего президентства. Это разочаровывает так же, как уход Кумана, Хави, Пике и других.

Суммы его контракта в случае продления были бы неподъемными, и поэтому он не мог остаться. Я знал Месси и других игроков с самого начала, любил и ценил их. Мы очень благодарны всем этим игрокам, но «Барса» также многое сделала для них», – сказал Лапорта в эфире Radio Catalunya.

Лапорта о Месси: «На церемонии «Золотого мяча» я подошел к нему, а он решил, что здороваться не обязательно. Отношения испорчены, но Лео – миф «Барсы» и заслуживает статуи и прощания»

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17065 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
logoЛионель Месси
logoБарселона
logoРоналд Куман
logoЖоан Лапорта
logoХави
logoСборная Аргентины по футболу
logoИнтер Майами
logoЖерар Пике
деньги
logoМЛС
бизнес
73 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Зарплата Гризмана 37 млн
Умтити 32 млн
Бускетс 24 млн
Коутиньо 22 млн
Пике 18 млн
Пьянич 15 млн

Месси согласился на 50% от своей зарплаты, то есть на 35 млн. И Лапорта тут рассказывает как больше всего на свете хотел сохранить Месси, но вот именно на него денег не нашлось.
Зато на трансфер Феррана 55 млн нашлось.
И сохранить половину персонажей из перечисленых Лапорта тоже сумел.
Элитный лицемер.

https://www.capology.com/club/barcelona/salaries/2020-2021/
Ответ Flavius
Зарплата Гризмана 37 млн Умтити 32 млн Бускетс 24 млн Коутиньо 22 млн Пике 18 млн Пьянич 15 млн Месси согласился на 50% от своей зарплаты, то есть на 35 млн. И Лапорта тут рассказывает как больше всего на свете хотел сохранить Месси, но вот именно на него денег не нашлось. Зато на трансфер Феррана 55 млн нашлось. И сохранить половину персонажей из перечисленых Лапорта тоже сумел. Элитный лицемер. https://www.capology.com/club/barcelona/salaries/2020-2021/
Как же легко собрать плюсы, написав поверхностную ерунду, которая угодит персофанам Месси.
Теперь по порядку:
1. Игроки регистрируются на весь срок контракта, соответственно игроки с действующими контрактами уже зарегистрированы и в повторной регистрации не нуждаются. Поэтому проблема была бы именно зарегистрировать новый контракт Месси.
2. Ты, наверно, не в курсе, но реальная жизнь это не комп. игра, и просто выкинуть игроков с такой огромной личкой - не получится, поскольку мало кто захочет брать себе такой балласт. Гриззмана как раз Лапорта скинул тем же летом в аренду атлетам. Пьянича тоже спихнули по итогу. Коута уже зимой того же сезона скинули в Астон Виллу, если не ошибаюсь. На остальных желающих не нашлось, потому что повторюсь, ты можешь сколько угодно хотеть продать кого-то, но вопрос кому нужны такие игроки с такой личкой?
2. ЗП Феррана даже вкупе с его покупкой за 55 млн обходилась в меньшую сумму в зарплатном фонде, потому что сумма затраченная на покупку игрока разделяется на срок контракта, в данном случае на 5.5 лет и всё равно выходит меньше чем зпшка Лео за год. И это при условии, что Месси действительно был готов сбросить 50% , что известно только с его слов, но верится очень сомнительно, учитывая что он не раз проявлял жадность.

Люди начавшую болеть за Барсу из-за Месси таких вещей почему-то не понимают видимо, главное поплакать что Лео не стали продлевать.
Ответ Тимур Рашидов
Как же легко собрать плюсы, написав поверхностную ерунду, которая угодит персофанам Месси. Теперь по порядку: 1. Игроки регистрируются на весь срок контракта, соответственно игроки с действующими контрактами уже зарегистрированы и в повторной регистрации не нуждаются. Поэтому проблема была бы именно зарегистрировать новый контракт Месси. 2. Ты, наверно, не в курсе, но реальная жизнь это не комп. игра, и просто выкинуть игроков с такой огромной личкой - не получится, поскольку мало кто захочет брать себе такой балласт. Гриззмана как раз Лапорта скинул тем же летом в аренду атлетам. Пьянича тоже спихнули по итогу. Коута уже зимой того же сезона скинули в Астон Виллу, если не ошибаюсь. На остальных желающих не нашлось, потому что повторюсь, ты можешь сколько угодно хотеть продать кого-то, но вопрос кому нужны такие игроки с такой личкой? 2. ЗП Феррана даже вкупе с его покупкой за 55 млн обходилась в меньшую сумму в зарплатном фонде, потому что сумма затраченная на покупку игрока разделяется на срок контракта, в данном случае на 5.5 лет и всё равно выходит меньше чем зпшка Лео за год. И это при условии, что Месси действительно был готов сбросить 50% , что известно только с его слов, но верится очень сомнительно, учитывая что он не раз проявлял жадность. Люди начавшую болеть за Барсу из-за Месси таких вещей почему-то не понимают видимо, главное поплакать что Лео не стали продлевать.
Ну ты ведь и про жадность Месси, которую он якобы проявлял, тоже знаешь с каких-то слов?) Сомневаюсь, что был свидетелем этой самой жадности)
Тоже никогда не иду на сделку, когда поднимается вопрос про CVC
Ответ melowchi
Тоже никогда не иду на сделку, когда поднимается вопрос про CVC
Месси хотя бы продли бро
8 августа 2021
Нападающий Лионель Месси рассказал, как проходили переговоры с «Барселоной» о новом контракте.

«Я снизил зарплату на 50%, а больше меня ни о чем не просили. Слухи о том, что после этого меня попросили отказаться от еще 30% зарплаты, – ложь. Такого не было, это неправда.

Мы сделали все возможное, но остаться я не смог. Я всегда был честен с болельщиками. Вокруг много слухов, часто они ложные.

Самое важное для меня – сказать людям, которые дали мне так много, правду. С этими людьми я рос, мы вместе радовались», – сказал Месси.
Ответ CopaAmerica
8 августа 2021 Нападающий Лионель Месси рассказал, как проходили переговоры с «Барселоной» о новом контракте. «Я снизил зарплату на 50%, а больше меня ни о чем не просили. Слухи о том, что после этого меня попросили отказаться от еще 30% зарплаты, – ложь. Такого не было, это неправда. Мы сделали все возможное, но остаться я не смог. Я всегда был честен с болельщиками. Вокруг много слухов, часто они ложные. Самое важное для меня – сказать людям, которые дали мне так много, правду. С этими людьми я рос, мы вместе радовались», – сказал Месси.
Комментарий скрыт
Это все логично на самом деле, правда выигрывать перед этим выборы под лозунгом "ждём новой встречи с тобой" это все ему почему-то не мешало. Феноменально скользкий тип.
Ответ U
Это все логично на самом деле, правда выигрывать перед этим выборы под лозунгом "ждём новой встречи с тобой" это все ему почему-то не мешало. Феноменально скользкий тип.
Люди которые на полном серьезе думают ,что Лапорта выиграл выборы за счет обещания оставить Месси еще более глупые ,чем сам Лапорта)))
Ответ U
Это все логично на самом деле, правда выигрывать перед этим выборы под лозунгом "ждём новой встречи с тобой" это все ему почему-то не мешало. Феноменально скользкий тип.
Вряд ли за Лапорту голосовали из-за Месси, там выбор между проверенным Лапортой и ноунеймами был по сути
Суммы неподъемные навредило бы клубу, можно понять и принять, несмотря на то, что Месси готов был обговаривать зарплату. 50% он скинул, а ему в ответ предложили бесплатно играть. Дело не в том, что Месси ушёл в интересах клуба, дело в том как он ушёл. Никаких разговоров и общения, никакого обсуждения… поставили перед фактом в последный момент и Лео вынужден был уйти в ПСЖ, так как к другому не готовился. Лапорта побоялся с ним общаться и поступил так как обычно он поступает. Его выбрали на основании того, что обещал оставить Месси, перед всеми подошёл к трибуне и отчаянно просил Лео остаться. А потом поступил, как поступил… После прекращения президентства Бартомео, все знали в каком плачевном финансовом положении находилась Барса, в том числе и Лапорта, так не надо было уговаривать Лео остаться. Он собирался уйти, так как видел все тупости и подлости, что делал Бартомео, и поверил Лапорте. А как ушёл Куман? как ушёл Чави? Как ушёл с обманом Джорди Круиф… Поговорил бы с Лео, объяснил бы ситуацию, Лео всё понял бы и принял бы. Подготовился бы и нашёлся бы выход из положения. Лапорта вошёл в историю, как Президент, который выгнал Лео Месси, а клуб не заработал не одного цента….
Ответ ЧИКО
Суммы неподъемные навредило бы клубу, можно понять и принять, несмотря на то, что Месси готов был обговаривать зарплату. 50% он скинул, а ему в ответ предложили бесплатно играть. Дело не в том, что Месси ушёл в интересах клуба, дело в том как он ушёл. Никаких разговоров и общения, никакого обсуждения… поставили перед фактом в последный момент и Лео вынужден был уйти в ПСЖ, так как к другому не готовился. Лапорта побоялся с ним общаться и поступил так как обычно он поступает. Его выбрали на основании того, что обещал оставить Месси, перед всеми подошёл к трибуне и отчаянно просил Лео остаться. А потом поступил, как поступил… После прекращения президентства Бартомео, все знали в каком плачевном финансовом положении находилась Барса, в том числе и Лапорта, так не надо было уговаривать Лео остаться. Он собирался уйти, так как видел все тупости и подлости, что делал Бартомео, и поверил Лапорте. А как ушёл Куман? как ушёл Чави? Как ушёл с обманом Джорди Круиф… Поговорил бы с Лео, объяснил бы ситуацию, Лео всё понял бы и принял бы. Подготовился бы и нашёлся бы выход из положения. Лапорта вошёл в историю, как Президент, который выгнал Лео Месси, а клуб не заработал не одного цента….
Там вариантов заработать на Месси не было
Лапорта об уходе Месси из «Барсы»: «Самое печальное собВтие

Настолько быстро печатают новости, что забывают про орфографию.
Второе пришествие
В марте 2021 года Лапорта вернулся. За 11 лет отсутствия произошло много событий: скандальные отставки президентов из бывшей команды Жоана, требл в 2015, связка МСН, 222 миллиона за Неймара от “ПСЖ” – продолжать можно бесконечно. Но кое-что было гораздо важнее.

Как и 18 лет назад, Лапорта завлек болельщиков громкими обещаниями – на этот раз сохранить в клубе Месси. До истечения контракта Лео оставалось всего несколько месяцев. Переговоры к заключению нового соглашения были очень далеки от успеха.
Летом 2020 года тогдашний президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу отказался отпускать Лионеля Месси, настаивая на выплате пункта о выкупе в размере €700 млн, несмотря на желание игрока уйти. Бартомеу заявлял, что делает всё возможное, чтобы сохранить капитана, и не хотел вступать с ним в конфликт. В итоге Месси остался ещё на сезон, но позже назвал руководство лжецами.
Суть конфликта (2020): Месси считал, что имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке, но клуб не согласился с интерпретацией сроков этого пункта.
Позиция Бартомеу: Он утверждал, что Месси — ключевой игрок проекта, и не хотел отпускать его, что привело к напряженным отношениям.
Итог: После ухода Бартомеу, Месси остался на сезон 2020/21, но летом 2021 года, уже при новом руководстве, покинул клуб из-за финансовых проблем и невозможности подписать новый контракт.
Ответ CopaAmerica
Летом 2020 года тогдашний президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу отказался отпускать Лионеля Месси, настаивая на выплате пункта о выкупе в размере €700 млн, несмотря на желание игрока уйти. Бартомеу заявлял, что делает всё возможное, чтобы сохранить капитана, и не хотел вступать с ним в конфликт. В итоге Месси остался ещё на сезон, но позже назвал руководство лжецами. Суть конфликта (2020): Месси считал, что имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке, но клуб не согласился с интерпретацией сроков этого пункта. Позиция Бартомеу: Он утверждал, что Месси — ключевой игрок проекта, и не хотел отпускать его, что привело к напряженным отношениям. Итог: После ухода Бартомеу, Месси остался на сезон 2020/21, но летом 2021 года, уже при новом руководстве, покинул клуб из-за финансовых проблем и невозможности подписать новый контракт.
Ошибкой было не продать его в 2020 за 150-200 лямов. Эти деньги, плюс сэкономленные на годовой з/п 100 в итоге помогли бы более безболезненно строить новую команду. В итоге сегодня в опорке играл бы Родри (здоровый), а слева Кукарелья.
Ответ &_Bishep_&
Ошибкой было не продать его в 2020 за 150-200 лямов. Эти деньги, плюс сэкономленные на годовой з/п 100 в итоге помогли бы более безболезненно строить новую команду. В итоге сегодня в опорке играл бы Родри (здоровый), а слева Кукарелья.
Да да, клоун на бармалее эти 150-200 тут же слил бы в какое-нибудь дерево и зарплату тут же продлил бы со всеми остальными на "сэкономленные"
больше всего врут перед сексом и выборами
Комментарий удален пользователем
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Комментарий удален пользователем
скажи ещё, что важнее Негрейры..
Ответ Alex Slobodskikh
скажи ещё, что важнее Негрейры..
Карлос Михеа Давилла важнее)))Как никак 18 лет быть куратором судей Реала - великое достижение)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают? Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь»
10 минут назад
Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»
21 минуту назад
Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»
34 минуты назад
Сосьо «Барсы», пожаловавшийся на отмывание денег: «Ничего не имею против Лапорты – я лишь добиваюсь выяснения фактов. Неинформирование может считаться препятствием правосудию»
сегодня, 11:34
Ищем креатора для наших спецпроектов – скорее откликайтесь на вакансию и приходите работать в Сирену!
сегодня, 11:30Вакансия
Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала ЛЧ. Президент Турции позвонил тренеру Буруку: «Это поистине большое достижение для нашей страны»
сегодня, 11:23
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й
сегодня, 11:12
Талалаев о матче с «Зенитом»: «Еще ни одна команда не была готова так, как эта «Балтика»
сегодня, 11:08
Ташуев о сборах в Турции: «По несколько дней пропускали работу из-за дождей. В ОАЭ их меньше, но там 25 градусов, высокое потоотделение, теряешь много полезных веществ»
сегодня, 10:58
Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»
сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
Зеедорф об удалении Келли с «Галатасараем: «Не думаю, что мы увидим этого арбитра в следующем сезоне ЛЧ. «Ювентус» отреагировал образцово, даже если это было несправедливо»
16 минут назад
Осимхен о том, почему не праздновал гол «Ювентусу»: «Считаю важным проявить уважение к человеку, сыгравшему важную роль в моей карьере. Я говорю о Спаллетти»
16 минут назад
Холанд о Гвардиоле: «Пеп мотивирует нас каждый день, мне повезло работать с ним. Чтобы ни случилось в будущем, «Ман Сити» нужно продолжать двигаться вперед»
31 минуту назад
Экс-судья Кальварезе о красной Келли из «Юве»: «Я категорически против этого решения, в его действиях не было намерения. Меня озадачивает предупреждение, не говоря уже о прямом удалении»
44 минуты назад
Мбаппе сможет сыграть в первому матч 1/8 финала ЛЧ. Беллингем, Себальос и Милитао не успеют восстановиться (COPE)
59 минут назад
Орлов о «Локо»: «Не понимаю, как можно было отпустить Баринова – это как Лоськов ушел бы в свое время. Дмитрий был как бригадир, позиция опорника сейчас самая важная в футболе»
сегодня, 11:57
Мусаев об уходе Козлова в ЦСКА: «Шанс сохранить Данилу был, но сейчас нет смысла углубляться. Попрощались, посмотрели друг другу в глаза, осталось только взаимное уважение»
сегодня, 11:47
Зеедорф о Маккенни: «Я вижу в Уэстоне себя в начале карьеры. У него есть все, что нужно отличному полузащитнику, он превосходен в обеих фазах игры»
сегодня, 11:47
Холанд про «Ман Сити»: «Всегда следил за клубом, смотрел на Уокера, Стерлинга, Сане и думал, что мог бы тоже быть там. Я это манифестировал и был счастлив, когда перешел!»
сегодня, 11:34
«Барса» объявила о продаже новых абонементов в связи с расширением «Камп Ноу» на 14 000 мест. Одобрение городского совета Барселоны ожидается в ближайшие недели
сегодня, 11:03
Рекомендуем