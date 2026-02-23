Лапорта об уходе Месси из «Барсы»: «Самое печальное событие моего президентства. Мы не хотели подписывать сделку с CVC ради его нового контракта – клуб стоит выше игроков»
Последний президент «Барселоны» Жоан Лапорта, вновь участвующий в выборах, объяснил, почему клуб не мог продлить контракт с Лионелем Месси.
Аргентинец покинул «Барселону» в 2021 году и перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.
«Мы не хотели подписывать сделку с CVC, чтобы иметь возможность продлить с ним контракт, потому что считали, что это навредит клубу.
«Барса» стоит выше игроков, тренеров или президентов, и мы не могли этого сделать. Это самое печальное событие за время моего президентства. Это разочаровывает так же, как уход Кумана, Хави, Пике и других.
Суммы его контракта в случае продления были бы неподъемными, и поэтому он не мог остаться. Я знал Месси и других игроков с самого начала, любил и ценил их. Мы очень благодарны всем этим игрокам, но «Барса» также многое сделала для них», – сказал Лапорта в эфире Radio Catalunya.
Лапорта о Месси: «На церемонии «Золотого мяча» я подошел к нему, а он решил, что здороваться не обязательно. Отношения испорчены, но Лео – миф «Барсы» и заслуживает статуи и прощания»
Умтити 32 млн
Бускетс 24 млн
Коутиньо 22 млн
Пике 18 млн
Пьянич 15 млн
Месси согласился на 50% от своей зарплаты, то есть на 35 млн. И Лапорта тут рассказывает как больше всего на свете хотел сохранить Месси, но вот именно на него денег не нашлось.
Зато на трансфер Феррана 55 млн нашлось.
И сохранить половину персонажей из перечисленых Лапорта тоже сумел.
Элитный лицемер.
Теперь по порядку:
1. Игроки регистрируются на весь срок контракта, соответственно игроки с действующими контрактами уже зарегистрированы и в повторной регистрации не нуждаются. Поэтому проблема была бы именно зарегистрировать новый контракт Месси.
2. Ты, наверно, не в курсе, но реальная жизнь это не комп. игра, и просто выкинуть игроков с такой огромной личкой - не получится, поскольку мало кто захочет брать себе такой балласт. Гриззмана как раз Лапорта скинул тем же летом в аренду атлетам. Пьянича тоже спихнули по итогу. Коута уже зимой того же сезона скинули в Астон Виллу, если не ошибаюсь. На остальных желающих не нашлось, потому что повторюсь, ты можешь сколько угодно хотеть продать кого-то, но вопрос кому нужны такие игроки с такой личкой?
2. ЗП Феррана даже вкупе с его покупкой за 55 млн обходилась в меньшую сумму в зарплатном фонде, потому что сумма затраченная на покупку игрока разделяется на срок контракта, в данном случае на 5.5 лет и всё равно выходит меньше чем зпшка Лео за год. И это при условии, что Месси действительно был готов сбросить 50% , что известно только с его слов, но верится очень сомнительно, учитывая что он не раз проявлял жадность.
Люди начавшую болеть за Барсу из-за Месси таких вещей почему-то не понимают видимо, главное поплакать что Лео не стали продлевать.
Нападающий Лионель Месси рассказал, как проходили переговоры с «Барселоной» о новом контракте.
«Я снизил зарплату на 50%, а больше меня ни о чем не просили. Слухи о том, что после этого меня попросили отказаться от еще 30% зарплаты, – ложь. Такого не было, это неправда.
Мы сделали все возможное, но остаться я не смог. Я всегда был честен с болельщиками. Вокруг много слухов, часто они ложные.
Самое важное для меня – сказать людям, которые дали мне так много, правду. С этими людьми я рос, мы вместе радовались», – сказал Месси.
В марте 2021 года Лапорта вернулся. За 11 лет отсутствия произошло много событий: скандальные отставки президентов из бывшей команды Жоана, требл в 2015, связка МСН, 222 миллиона за Неймара от “ПСЖ” – продолжать можно бесконечно. Но кое-что было гораздо важнее.
Как и 18 лет назад, Лапорта завлек болельщиков громкими обещаниями – на этот раз сохранить в клубе Месси. До истечения контракта Лео оставалось всего несколько месяцев. Переговоры к заключению нового соглашения были очень далеки от успеха.
Суть конфликта (2020): Месси считал, что имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке, но клуб не согласился с интерпретацией сроков этого пункта.
Позиция Бартомеу: Он утверждал, что Месси — ключевой игрок проекта, и не хотел отпускать его, что привело к напряженным отношениям.
Итог: После ухода Бартомеу, Месси остался на сезон 2020/21, но летом 2021 года, уже при новом руководстве, покинул клуб из-за финансовых проблем и невозможности подписать новый контракт.