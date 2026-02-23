Лапорта об уходе Месси из «Барсы»: «Самое печальное событие моего президентства. Мы не хотели подписывать сделку с CVC ради его нового контракта – клуб стоит выше игроков»

Лапорта об уходе Месси: никто не стоит выше «Барселоны».

Последний президент «Барселоны» Жоан Лапорта , вновь участвующий в выборах, объяснил, почему клуб не мог продлить контракт с Лионелем Месси .

Аргентинец покинул «Барселону» в 2021 году и перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.

«Мы не хотели подписывать сделку с CVC, чтобы иметь возможность продлить с ним контракт, потому что считали, что это навредит клубу.

«Барса» стоит выше игроков, тренеров или президентов, и мы не могли этого сделать. Это самое печальное событие за время моего президентства. Это разочаровывает так же, как уход Кумана , Хави , Пике и других.

Суммы его контракта в случае продления были бы неподъемными, и поэтому он не мог остаться. Я знал Месси и других игроков с самого начала, любил и ценил их. Мы очень благодарны всем этим игрокам, но «Барса» также многое сделала для них», – сказал Лапорта в эфире Radio Catalunya.

