РФС, РПЛ, «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» и сборная России поздравили болельщиков с днем защитника Отечества
РФС и клубы Мир РПЛ поздравили болельщиков с днем защитника Отечества.
РФС и Мир РПЛ поздравили болельщиков с днем защитника Отечества в соцсетях.
Посты с поздравлениями сегодня также опубликовали сборная России, «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и «Динамо».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал РФС
4 комментария
Всех защитников и полузащитников с праздником!
Когда иностранец зайдёт на Спартак он прочитает S Dnem Zashitnika otechestva lukoil и всё поймет
На поле скоро увидим кто на что горазд и обязательно поздравим другие команды 😉
команда Спартак Спасибо большое за поздравление.. Вас я тоже поздравляю с праздником.Желаю всем здоровья и удачи во всём
