Защитник «Спартака» Ву: «Во Франции говорят, что в Москве опасно, но все нормально. Мне борщ очень нравится, водку не пробовал – ни разу в жизни не пил алкоголь, я профессионал»

Кристофер Ву: во Франции говорят, что в Москве опасно, но тут все нормально.

Защитник «Спартака » Кристофер Ву заявил, что не опасался за свою безопасность, переезжая в Россию.

Ву перешел в «Спартак» из «Ренна» летом 2025 года.

– Не боялся перед переездом в Москву в плане безопасности?

– Нет, потому что я разговаривал со своим другом в «Динамо » – Нгамале . Он сказал, что все хорошо. Когда я переехал, в очередной раз в этом убедился.

В ноябре мои родители приехали в Москву, как раз когда мы играли с ЦСКА. Они боялись, потому что во Франции везде говорят, что тут опасно, неспокойно и так далее. Но когда они приехали, они поняли, что тут все нормально. Им очень понравилось.

Русские не такие приветливые, как африканцы или американцы. Но если ты знакомишься с ними, то понимаешь, что они очень хорошие и добрые люди, которые тебе помогут. Но на первый взгляд они закрытые. В этом отличие от французов.

– Ты успел почувствовать нынешнюю зиму?

– Да. Две недели назад я проходил медосмотр и прилетал в Москву на один день. Это сумасшествие. Я никогда в жизни такого не видел. Больше удивил мороз. Во Франции я уже видел снег, но там нет таких температур. В России безумно холодно.

– Что тебе нравится в жизни в Москве? Успел познакомиться с русской кухней?

– Суп. Мне очень нравится борщ. Очень вкусно. Помню, когда жил в отеле, каждый день ел борщ.

Русскую водку не пробовал, ни разу в жизни не пил алкоголь, потому что я профессиональный футболист. У нас тяжелый график, в котором мы должны следить за своим телом и физической формой. Может быть, если выиграем Кубок, то попробую, – сказал Ву.