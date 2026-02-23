Жена Челестини стала в ЦСКА менеджером аналитического отдела, рассказал Бабаев: «Она великолепно разбирается во всем, что касается программ для монтажа видео»
Жена главного тренера ЦСКА Фабио Челестини получила работу в московском клубе.
Об этом рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
– На фотографиях с тренировочных сборов можно увидеть жену Фабио в экипировке клуба, правильно ли говорить, что она помогает своему мужу в работе?
– Она помогает, великолепно разбирается во всем, что касается программ для монтажа видео, которые помогают аналитикам. Не вижу в этом ничего плохого, если человек приносит пользу.
– Она вошла в тренерский штаб?
– В персонал, который работает вместе с командой. Тренерский штаб все-таки более ограниченное понятие. Она менеджер аналитического отдела – отвечает за все, что касается видеомонтажа, подготовки документов и презентаций, – сказал Бабаев.
ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 36 очков после 18 туров.
Ну а если она действительно что-то умеет, то здорово вдвойне
Ну и тётку делом надо было занять, наверное, чтобы не бузила)