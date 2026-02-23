Жена Челестини стала в ЦСКА менеджером аналитического отдела, рассказал Бабаев: «Она великолепно разбирается во всем, что касается программ для монтажа видео»

Жена Фабио Челестини вошла в аналитический отдел ЦСКА.

Жена главного тренера ЦСКА Фабио Челестини получила работу в московском клубе.

Об этом рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев .

– На фотографиях с тренировочных сборов можно увидеть жену Фабио в экипировке клуба, правильно ли говорить, что она помогает своему мужу в работе?

– Она помогает, великолепно разбирается во всем, что касается программ для монтажа видео, которые помогают аналитикам. Не вижу в этом ничего плохого, если человек приносит пользу.

– Она вошла в тренерский штаб?

– В персонал, который работает вместе с командой. Тренерский штаб все-таки более ограниченное понятие. Она менеджер аналитического отдела – отвечает за все, что касается видеомонтажа, подготовки документов и презентаций, – сказал Бабаев.

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 36 очков после 18 туров.