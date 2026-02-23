  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жена Челестини стала в ЦСКА менеджером аналитического отдела, рассказал Бабаев: «Она великолепно разбирается во всем, что касается программ для монтажа видео»
76

Жена Челестини стала в ЦСКА менеджером аналитического отдела, рассказал Бабаев: «Она великолепно разбирается во всем, что касается программ для монтажа видео»

Жена Фабио Челестини вошла в аналитический отдел ЦСКА.

Жена главного тренера ЦСКА Фабио Челестини получила работу в московском клубе. 

Об этом рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев

– На фотографиях с тренировочных сборов можно увидеть жену Фабио в экипировке клуба, правильно ли говорить, что она помогает своему мужу в работе?

– Она помогает, великолепно разбирается во всем, что касается программ для монтажа видео, которые помогают аналитикам. Не вижу в этом ничего плохого, если человек приносит пользу.

– Она вошла в тренерский штаб?

– В персонал, который работает вместе с командой. Тренерский штаб все-таки более ограниченное понятие. Она менеджер аналитического отдела – отвечает за все, что касается видеомонтажа, подготовки документов и презентаций, – сказал Бабаев. 

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 36 очков после 18 туров. 

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17065 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoФабио Челестини
logoЦСКА
logoРоман Бабаев
видео
девушки и спорт
76 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Грамотное решение - не просто сидит дома бездельничает, а помогает мужу.
Ответ dreamstep
Грамотное решение - не просто сидит дома бездельничает, а помогает мужу.
С чего ты решил, что она бездельничает? Жизнь работой с утра до вечера не ограничивается)
Ответ Артём Саяпин
С чего ты решил, что она бездельничает? Жизнь работой с утра до вечера не ограничивается)
Жизнь тренера именно работой и ограничивается.
Если это на пользу ЦСКА, то пусть будет, лично я ничего криминального здесь не вижу.
Ответ Владимир Меринов
Если это на пользу ЦСКА, то пусть будет, лично я ничего криминального здесь не вижу.
Да если даже и не на пользу ЦСКА, то точно не во вред. В самом худшем случае - просто делает «что-то», чтобы без дела не скучала, за зарплату, несопоставимую с зарплатой самого Челестини.
отличное решение, чтоб была при деле и не давила на Фабио.
Ну а если она действительно что-то умеет, то здорово вдвойне
Ответ Eternal
отличное решение, чтоб была при деле и не давила на Фабио. Ну а если она действительно что-то умеет, то здорово вдвойне
Комментарий скрыт
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Ну я в нельзяграмм посматриваю иногда, вполне интересно
Походу Фабио на долго у нас😂👍🙏🔴🔵
Круто, если польза действительно есть
На очереди тесть и тёща? Он завгаром, она в бухгалтерию
Ответ Рубин2003
На очереди тесть и тёща? Он завгаром, она в бухгалтерию
Комментарий скрыт
А фотка с Бабаевым будет???
Ответ Антон Фалафель
А фотка с Бабаевым будет???
Судя по должности будет видео)
Если жена хочет жить в России, а не манит Фабио уехать отсюда - это уже прекрасно, в таком случае пусть хоть вторым тренером работает
Напоминает фильм «Паразиты»🤣
Это кумовство?
Ответ Рубин2003
Это кумовство?
благодарность за первый круг)))
Ну и тётку делом надо было занять, наверное, чтобы не бузила)
Ответ Рубин2003
Это кумовство?
Комментарий скрыт
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают? Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь»
10 минут назад
Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»
21 минуту назад
Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»
34 минуты назад
Сосьо «Барсы», пожаловавшийся на отмывание денег: «Ничего не имею против Лапорты – я лишь добиваюсь выяснения фактов. Неинформирование может считаться препятствием правосудию»
сегодня, 11:34
Ищем креатора для наших спецпроектов – скорее откликайтесь на вакансию и приходите работать в Сирену!
сегодня, 11:30Вакансия
Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала ЛЧ. Президент Турции позвонил тренеру Буруку: «Это поистине большое достижение для нашей страны»
сегодня, 11:23
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й
сегодня, 11:12
Талалаев о матче с «Зенитом»: «Еще ни одна команда не была готова так, как эта «Балтика»
сегодня, 11:08
Ташуев о сборах в Турции: «По несколько дней пропускали работу из-за дождей. В ОАЭ их меньше, но там 25 градусов, высокое потоотделение, теряешь много полезных веществ»
сегодня, 10:58
Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»
сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
Зеедорф об удалении Келли с «Галатасараем: «Не думаю, что мы увидим этого арбитра в следующем сезоне ЛЧ. «Ювентус» отреагировал образцово, даже если это было несправедливо»
16 минут назад
Осимхен о том, почему не праздновал гол «Ювентусу»: «Считаю важным проявить уважение к человеку, сыгравшему важную роль в моей карьере. Я говорю о Спаллетти»
16 минут назад
Холанд о Гвардиоле: «Пеп мотивирует нас каждый день, мне повезло работать с ним. Чтобы ни случилось в будущем, «Ман Сити» нужно продолжать двигаться вперед»
31 минуту назад
Экс-судья Кальварезе о красной Келли из «Юве»: «Я категорически против этого решения, в его действиях не было намерения. Меня озадачивает предупреждение, не говоря уже о прямом удалении»
44 минуты назад
Мбаппе сможет сыграть в первому матч 1/8 финала ЛЧ. Беллингем, Себальос и Милитао не успеют восстановиться (COPE)
59 минут назад
Орлов о «Локо»: «Не понимаю, как можно было отпустить Баринова – это как Лоськов ушел бы в свое время. Дмитрий был как бригадир, позиция опорника сейчас самая важная в футболе»
сегодня, 11:57
Мусаев об уходе Козлова в ЦСКА: «Шанс сохранить Данилу был, но сейчас нет смысла углубляться. Попрощались, посмотрели друг другу в глаза, осталось только взаимное уважение»
сегодня, 11:47
Зеедорф о Маккенни: «Я вижу в Уэстоне себя в начале карьеры. У него есть все, что нужно отличному полузащитнику, он превосходен в обеих фазах игры»
сегодня, 11:47
Холанд про «Ман Сити»: «Всегда следил за клубом, смотрел на Уокера, Стерлинга, Сане и думал, что мог бы тоже быть там. Я это манифестировал и был счастлив, когда перешел!»
сегодня, 11:34
«Барса» объявила о продаже новых абонементов в связи с расширением «Камп Ноу» на 14 000 мест. Одобрение городского совета Барселоны ожидается в ближайшие недели
сегодня, 11:03
Рекомендуем