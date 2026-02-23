  • Спортс
  Хейсен репостнул мем с фото азиата и комментарием «ему можно завязать глаза зубной нитью». Позднее защитник «Реала» извинился перед китайцами
Хейсен репостнул мем с фото азиата и комментарием «ему можно завязать глаза зубной нитью». Позднее защитник «Реала» извинился перед китайцами

Дин Хейсен извинился за репост расистского мема.

Защитник «Реала» Дин Хейсен извинился за репост мема, который азиатские пользователи сочли расистским. 

20-летний футболист репостнул на свою страницу в соцсети скриншот с фотографией человека азиатского происхождения и двумя комментариями от пользователей интернета: «даже китайцы называют его китайцем» и «ему можно завязать глаза зубной нитью». Позднее испанец удалил эту публикацию.

«Я приношу искренние извинения моим китайским друзьям. Ранее я непреднамеренно отправил контент, содержащий оскорбительные сообщения.

Это было совершенно непреднамеренно, и я сожалею о том, что вызвал у вас неприятные эмоции», – говорится в заявлении Хейсена, которое «Реал» опубликовал на китайской платформе Weibo.

А его партнёр Вини как на это отреагировал?😁
Уверен будет перспективная ветка)))
А его партнёр Вини как на это отреагировал?😁 Уверен будет перспективная ветка)))
Никак. Игрокам Мадрида можно быть расистами
А его партнёр Вини как на это отреагировал?😁 Уверен будет перспективная ветка)))
Сильно сомневаюсь, что Винисиуса волнует какой-либо иной расизм, кроме направленного против чернокожих.
Винисиус прикрыл глаза бананами на этот прикол, видимо.
Веня и Киля Мбаба: Ребят, это азиат а не негр, с ними можно.
Веня и Киля Мбаба: Ребят, это азиат а не негр, с ними можно.
Вспомнился "Не грози южному централу...":
"Ты должен перестать говорить "ниггер". Слово "ниггер" придумали белые, чтобы убить самосознание чёрной расы. Да, слушай, напомни мне потом — забрать белье из прачечной у этого желтожопого китайца."
А ведь грандиозный скандал, например у Престианни всего 3к коментариев под последним постом, Хусейн же оскорбил по сути половину населения земли и ему уже около 20 тысяч сообщений оставили:) Просто позорище, реал должны полностью в Азии отменить, потому что их игроки расисты:)
А ведь грандиозный скандал, например у Престианни всего 3к коментариев под последним постом, Хусейн же оскорбил по сути половину населения земли и ему уже около 20 тысяч сообщений оставили:) Просто позорище, реал должны полностью в Азии отменить, потому что их игроки расисты:)
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Всем очевидно, что это расизм. Почему в такие ситуации Эндо, Сон или Хусаинов не попадают:) Не надо искать дешёвых оправданий:)
А Виннисиусу можно не загорать - добавил Хюйсен.
что на это скажут Вини и Мбаппе? или игрокам Реала можно?
что на это скажут Вини и Мбаппе? или игрокам Реала можно?
Ничего не скажут. Такой расизм им не интересен.
что на это скажут Вини и Мбаппе? или игрокам Реала можно?
А где тут расизм?
Как недавно сказал Мбаппе, его надо навсегда отстранить от Лиги чемпионов. Ведь расизму нет места в футболе
Как же быстро бумеранг в мадрид вернулся:))
Как же быстро бумеранг в мадрид вернулся:))
Бумеранг по форме напоминает банан, поэтому все норм )
Хейсена тоже отстранить от матча с Бенфики. 🤣
Нужно выслушать мнение Винисиуса. Борца с расизмом.
