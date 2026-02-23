Хейсен репостнул мем с фото азиата и комментарием «ему можно завязать глаза зубной нитью». Позднее защитник «Реала» извинился перед китайцами

Дин Хейсен извинился за репост расистского мема.

Защитник «Реала » Дин Хейсен извинился за репост мема, который азиатские пользователи сочли расистским.

20-летний футболист репостнул на свою страницу в соцсети скриншот с фотографией человека азиатского происхождения и двумя комментариями от пользователей интернета: «даже китайцы называют его китайцем» и «ему можно завязать глаза зубной нитью». Позднее испанец удалил эту публикацию.

«Я приношу искренние извинения моим китайским друзьям. Ранее я непреднамеренно отправил контент, содержащий оскорбительные сообщения.

Это было совершенно непреднамеренно, и я сожалею о том, что вызвал у вас неприятные эмоции», – говорится в заявлении Хейсена, которое «Реал» опубликовал на китайской платформе Weibo.