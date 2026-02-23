Хейсен репостнул мем с фото азиата и комментарием «ему можно завязать глаза зубной нитью». Позднее защитник «Реала» извинился перед китайцами
Дин Хейсен извинился за репост расистского мема.
Защитник «Реала» Дин Хейсен извинился за репост мема, который азиатские пользователи сочли расистским.
20-летний футболист репостнул на свою страницу в соцсети скриншот с фотографией человека азиатского происхождения и двумя комментариями от пользователей интернета: «даже китайцы называют его китайцем» и «ему можно завязать глаза зубной нитью». Позднее испанец удалил эту публикацию.
«Я приношу искренние извинения моим китайским друзьям. Ранее я непреднамеренно отправил контент, содержащий оскорбительные сообщения.
Это было совершенно непреднамеренно, и я сожалею о том, что вызвал у вас неприятные эмоции», – говорится в заявлении Хейсена, которое «Реал» опубликовал на китайской платформе Weibo.
