84 комментария

Дикие ошибки Де Хеа и Магуайра выбили «МЮ» из Лиги Европы – 0:3 от «Севильи»
Магия «Севильи» продолжается.
«Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги Европы! Шок, ведь к 21-й минуте первого матча после дубля Забитцера все было очевидно. Но сначала случился камбэк андалусийцев на «Олд Траффорд» (2:2), а теперь разгром в Испании – 0:3!
Эрик тен Хаг приехал на ответный матч с парой центральных защитников Магуайр/Линделеф. Это сказалось уже на 8-й минуте, когда хозяева открыли счет.
«Севилья» активно прессинговала защитников и спровоцировала ошибку соперника. Магуайр под давлением отдал назад Де Хеа, на вратаря тоже выдвинулся нападающий, поэтому Давид выкатил обратно Харри.
На того набросились втроем – неудачный пас, игроки «Севильи» вдвоем вылетели на ворота и реализовали момент. Передачу Магуайра перехватил Ламела, а мяч в ворота отправил Эн-Несири.
Выразительная реакция Эрика тен Хага.
Можно винить Де Хеа – отдал мяч партнеру, который находился в окружении троих. Мог бы просто выбить в поле или в аут. Можно винить Магуайра – из всех возможных выходов из ситуации Харри тоже выбрал худший.
Казалось, что это просто случайность, и после перерыва «МЮ» обязательно отыграется. Но нет: уже на 47-й минуте защитник Лоик Баде поймал подачу Ивана Ракитича с углового и перекинул Де Хеа. Так преимущество «Севильи» выросло до двух голов.
Испанцы продолжили атаковать, высоко прессинговали и не давали «Юнайтед» дышать. Под конец матча смелость принесла хозяевам третий гол: снова дикая ошибка от Де Хеа, который неудачно вышел из ворот и подарил мяч Эн-Несири.
Марокканец не простил. «Севилья» идет дальше – 3:0!
В этой Лиге Европы «МЮ» обыгрывал «Реал Сосьедад», «Бетис» и «Барселону», но даже это не спасло от испанского проклятия. Последние шесть вылетов «МЮ» из еврокубков случились именно от испанских команд.
«Севилья» – короли Лиги Европы!
У вас еще остались сомнения?
Андалусийцы идут на 13-м месте в Ла Лиге, поменяли по ходу двух тренеров, а третьим выбрали Хосе Луиса Мендилибара, совсем не имевшего опыта на топ-уровне. «Севилья» чудом не вылетела от «Фенербахче» в 1/8 финала – и даже так прошла топовый «Ман Юнайтед».
Следующая цель – снова взять любимый титул. Ну и что это, если не севильская магия?
• «Севилья» ни разу в истории не проигрывала «Юнайтед»: три победы и две ничьи за последние 5 лет. В них вместились 1/8 финала ЛЧ-2017/18 и полуфинале ЛЕ-2019/20. Общий счет – 9:4.
• Севильцы никогда не вылетали в полуфинале ЛЕ или Кубка УЕФА! «Севилья» либо выигрывает, либо вылетает в 1/8 финала: так было с «Вест Хэмом» в прошлом сезоне, так было и с пражской «Славией» в сезоне-2018/19.
• Пять матчей после назначения Мендилибара – 3 победы и 2 ничьи. Да, все еще без поражений, хотя Сампаоли уходил с двумя победами в своих восьми последних встречах. Явный прогресс!
На очереди – полуфинал ЛЕ. Там уже ждет «Ювентус».
- Дата проведения
- 20 апреля, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
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Севилья –
Буну, Навас, Маркао Тейшейра (Сусо, 29), Баде, Акунья (Теллес, 85), Ракитич, Фернандо, Гудель, Ламела (Хиль, 80), Окампос, Эн-Несири.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Уан-Биссака (Шоу, 46), Магуайр, Линделеф, Диогу Далот, Эриксен, Забитцер (Фред, 68), Каземиро, Санчо (Рэшфорд, 46), Антони, Марсьяль (Вегорст, 54).
«Севилья» царит в ЛЕ – 6 побед за 15 лет. Это путеводитель по величию
Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago, Fran Santiago
Что там топового кроме трат?
Севилья сегодня играли сердцем, абсолютно заслуженная победа! ❤️🔥✨️🏟
ВТ, перерыв, студия у боковой на поле. Ведущая девка - журналист обращается к Скоулзу и Харгривзу:
- Как выдумаете, что Тен Хаг скажет своим игрокам в перерыве (счет ещё только 0:1)
В ответ неловкое, на несколько секунд молчание. Футболисты смотрят друг на друга и затем Харгривз неуверенно так говорит:
- НАВЕРНОЕ, ОН СКАЖЕТ, ЧТО ИГРАТЬ НАДО ЛУЧШЕ,,,