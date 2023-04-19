84 комментария

Магия «Севильи» продолжается.

«Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги Европы! Шок, ведь к 21-й минуте первого матча после дубля Забитцера все было очевидно. Но сначала случился камбэк андалусийцев на «Олд Траффорд» (2:2), а теперь разгром в Испании – 0:3!

Эрик тен Хаг приехал на ответный матч с парой центральных защитников Магуайр/Линделеф. Это сказалось уже на 8-й минуте, когда хозяева открыли счет.

«Севилья» активно прессинговала защитников и спровоцировала ошибку соперника. Магуайр под давлением отдал назад Де Хеа, на вратаря тоже выдвинулся нападающий, поэтому Давид выкатил обратно Харри.

На того набросились втроем – неудачный пас, игроки «Севильи» вдвоем вылетели на ворота и реализовали момент. Передачу Магуайра перехватил Ламела, а мяч в ворота отправил Эн-Несири.

Выразительная реакция Эрика тен Хага.

Можно винить Де Хеа – отдал мяч партнеру, который находился в окружении троих. Мог бы просто выбить в поле или в аут. Можно винить Магуайра – из всех возможных выходов из ситуации Харри тоже выбрал худший.

Казалось, что это просто случайность, и после перерыва «МЮ» обязательно отыграется. Но нет: уже на 47-й минуте защитник Лоик Баде поймал подачу Ивана Ракитича с углового и перекинул Де Хеа. Так преимущество «Севильи» выросло до двух голов.

Испанцы продолжили атаковать, высоко прессинговали и не давали «Юнайтед» дышать. Под конец матча смелость принесла хозяевам третий гол: снова дикая ошибка от Де Хеа, который неудачно вышел из ворот и подарил мяч Эн-Несири.

Марокканец не простил. «Севилья» идет дальше – 3:0!

В этой Лиге Европы «МЮ» обыгрывал «Реал Сосьедад», «Бетис» и «Барселону», но даже это не спасло от испанского проклятия. Последние шесть вылетов «МЮ» из еврокубков случились именно от испанских команд.

«Севилья» – короли Лиги Европы!

У вас еще остались сомнения?

Андалусийцы идут на 13-м месте в Ла Лиге, поменяли по ходу двух тренеров, а третьим выбрали Хосе Луиса Мендилибара, совсем не имевшего опыта на топ-уровне. «Севилья» чудом не вылетела от «Фенербахче» в 1/8 финала – и даже так прошла топовый «Ман Юнайтед».

Следующая цель – снова взять любимый титул. Ну и что это, если не севильская магия?

• «Севилья» ни разу в истории не проигрывала «Юнайтед»: три победы и две ничьи за последние 5 лет. В них вместились 1/8 финала ЛЧ-2017/18 и полуфинале ЛЕ-2019/20. Общий счет – 9:4.

• Севильцы никогда не вылетали в полуфинале ЛЕ или Кубка УЕФА! «Севилья» либо выигрывает, либо вылетает в 1/8 финала: так было с «Вест Хэмом» в прошлом сезоне, так было и с пражской «Славией» в сезоне-2018/19.

• Пять матчей после назначения Мендилибара – 3 победы и 2 ничьи. Да, все еще без поражений, хотя Сампаоли уходил с двумя победами в своих восьми последних встречах. Явный прогресс!

На очереди – полуфинал ЛЕ. Там уже ждет «Ювентус».

Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago, Fran Santiago