84 комментария

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Дикие ошибки Де Хеа и Магуайра выбили «МЮ» из Лиги Европы – 0:3 от «Севильи»

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Севилья Севилья
Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Харри Магуайр Харри Магуайр
Юссеф Эн-Несири Юссеф Эн-Несири
Ла Лига Ла Лига
Лоик Баде Лоик Баде
Футбол Футбол

Магия «Севильи» продолжается.

«Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги Европы! Шок, ведь к 21-й минуте первого матча после дубля Забитцера все было очевидно. Но сначала случился камбэк андалусийцев на «Олд Траффорд» (2:2), а теперь разгром в Испании – 0:3!

Эрик тен Хаг приехал на ответный матч с парой центральных защитников Магуайр/Линделеф. Это сказалось уже на 8-й минуте, когда хозяева открыли счет.

«Севилья» активно прессинговала защитников и спровоцировала ошибку соперника. Магуайр под давлением отдал назад Де Хеа, на вратаря тоже выдвинулся нападающий, поэтому Давид выкатил обратно Харри.

На того набросились втроем – неудачный пас, игроки «Севильи» вдвоем вылетели на ворота и реализовали момент. Передачу Магуайра перехватил Ламела, а мяч в ворота отправил Эн-Несири.

Выразительная реакция Эрика тен Хага.

Можно винить Де Хеа – отдал мяч партнеру, который находился в окружении троих. Мог бы просто выбить в поле или в аут. Можно винить Магуайра – из всех возможных выходов из ситуации Харри тоже выбрал худший.

Казалось, что это просто случайность, и после перерыва «МЮ» обязательно отыграется. Но нет: уже на 47-й минуте защитник Лоик Баде поймал подачу Ивана Ракитича с углового и перекинул Де Хеа. Так преимущество «Севильи» выросло до двух голов.

Испанцы продолжили атаковать, высоко прессинговали и не давали «Юнайтед» дышать. Под конец матча смелость принесла хозяевам третий гол: снова дикая ошибка от Де Хеа, который неудачно вышел из ворот и подарил мяч Эн-Несири.

Марокканец не простил. «Севилья» идет дальше – 3:0! 

В этой Лиге Европы «МЮ» обыгрывал «Реал Сосьедад», «Бетис» и «Барселону», но даже это не спасло от испанского проклятия. Последние шесть вылетов «МЮ» из еврокубков случились именно от испанских команд.

«Севилья» – короли Лиги Европы!

У вас еще остались сомнения?

Андалусийцы идут на 13-м месте в Ла Лиге, поменяли по ходу двух тренеров, а третьим выбрали Хосе Луиса Мендилибара, совсем не имевшего опыта на топ-уровне. «Севилья» чудом не вылетела от «Фенербахче» в 1/8 финала – и даже так прошла топовый «Ман Юнайтед».

Следующая цель – снова взять любимый титул. Ну и что это, если не севильская магия?

• «Севилья» ни разу в истории не проигрывала «Юнайтед»: три победы и две ничьи за последние 5 лет. В них вместились 1/8 финала ЛЧ-2017/18 и полуфинале ЛЕ-2019/20. Общий счет – 9:4.

• Севильцы никогда не вылетали в полуфинале ЛЕ или Кубка УЕФА! «Севилья» либо выигрывает, либо вылетает в 1/8 финала: так было с «Вест Хэмом» в прошлом сезоне, так было и с пражской «Славией» в сезоне-2018/19.

• Пять матчей после назначения Мендилибара – 3 победы и 2 ничьи. Да, все еще без поражений, хотя Сампаоли уходил с двумя победами в своих восьми последних встречах. Явный прогресс!

На очереди – полуфинал ЛЕ. Там уже ждет «Ювентус».

Севилья Испания – Манчестер Юнайтед Англия 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
20 апреля, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Эн-Несири, 2:0 – 47 Баде, 3:0 – 81 Эн-Несири.
СевильяБуну, Навас, Маркао Тейшейра (Сусо, 29), Баде, Акунья (Теллес, 85), Ракитич, Фернандо, Гудель, Ламела (Хиль, 80), Окампос, Эн-Несири.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака (Шоу, 46), Магуайр, Линделеф, Диогу Далот, Эриксен, Забитцер (Фред, 68), Каземиро, Санчо (Рэшфорд, 46), Антони, Марсьяль (Вегорст, 54).
Предупреждения:
Каземиро (56), Антони (59), Буну (73), Шоу (90).

«Севилья» царит в ЛЕ – 6 побед за 15 лет. Это путеводитель по величию

Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago, Fran Santiago

Так кто больше виноват в первом голе «Севильи»?
3005 голосов
Давид Де Хеа
41%
Давид Де Хеа
Харри Магуайр
46%
Харри Магуайр
Никто не виноват
13%
Севилья

84 комментария

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Максим Смирнов
Оба калы, но тут больше виноват Де Хеа. Ты же непрвый день в команде с этим деревом играешь, ты в курсе, что на него положиться никогда нельзя, значит выноси мяч подальше
+79
-3
+76
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Максим Смирнов
Ответ Zlatan Ibra
Вместо 3:0 в первой встрече имеем к 53 минуте второй встречи общий счёт 2:4 в пользу Севильи.
Вместо 3:0 в первой встрече имеем 3:0 во второй встрече, значит же всё прекрасно, разве нет?
+68
-4
+64
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rwpanda
В моменте с третьим голом Де Хеа вышел из ворот поближе к Магуайеру, чтобы сказать ему, что в первом голе ошибку совершил тот
+60
0
+60
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Zlatan Ibra
Вместо 3:0 в первой встрече имеем к 53 минуте второй встречи общий счёт 2:4 в пользу Севильи.
+43
-3
+40
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lemming
Виноват конечно Де Хеа, но нужно отметить невероятную притягательность Магуайера.
+31
-5
+26
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anshef
Де Хея, что бы не делить лавры с Гарри, третий мяч оформил полностью на себя.
+14
0
+14
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Zagosman
На скриншотах видно, что в момент паса Магваер не под прессингом, мяч надо было катить чуть побыстрее, но все равно нормальное решение вратаря. Холодос не увидел, что слева подбежал игрок Севильи, не сориентировался в моменте
+13
-2
+11
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said
Ответ lemming
Виноват конечно Де Хеа, но нужно отметить невероятную притягательность Магуайера.
В чем он виноват - капитан сам просил мяч_ но такой медленный , как обасраный ребенок - это холодильник виноват
+17
-7
+10
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EastKing
Видео - https://youtu.be/PJ8qgGJIzxw
+8
0
+8
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Mekanych Red Devil
Де Хеа настоящий лидер. Чтобы убрать часть хейта с холодоса, решил ещё третий привезти. В первой игре напомню, тоже оба автоголами отметились. Вот это связка..
+9
-1
+8
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Аталанта расправила плечи
Кто-то серьезно думает, что можно забрать Лигу Европы у Севильи?
+7
0
+7
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Акира_1
На самом деле все три гола сделал Де Хеа. В первом он видел, что неуверенного и неповоролтивого Магу кроют три игрока Севильи, но все равно сунул ему мяч. Про другие два гола и говорить нечего. 🤷‍♂️
+6
0
+6
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Nice_Fellow
Так-то он по сути еще и атаку Севильи после первого гола начал (ту, которая закончилась забитым мячом, отменным из-за офсайда).
+5
0
+5
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anshef
Магвайер в Севилью сильно хочет, гол и голевая за два матча.
+5
0
+5
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Ман Сити
«Севилья» чудом не вылетела от «Фенербахче» в 1/8 финала – и даже так прошла топовый «Ман Юнайтед».
Что там топового кроме трат?
+6
-2
+4
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Никита Филимонов
Ответ lemming
Виноват конечно Де Хеа, но нужно отметить невероятную притягательность Магуайера.
Де Хеа красавчик - борется за Испанию как может!
+5
-1
+4
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Александр Бугаев
А про то, что в этом матче МЮ забил аж целых ноль голов все молчат. Как будто требуется только не пропускать, а ноль забитых это не волнует никого.
+4
0
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Alexei Sericov
Никогда не понимал тех людей, кто говорит о том что Тен Хаг вернул Юнайтед величие..
Севилья сегодня играли сердцем, абсолютно заслуженная победа! ❤️‍🔥✨️🏟
+4
-1
+3
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YOKODZUMA
Вообще по правде и второй гол тоже де хеа. Классическая полупозиция. И не в раме и не на выходе
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freetransfer
3 ошибки де хеа. зачем он магуайеру отдавал когда его держали двое
+3
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AlexMSQ
Забавный эпизод из английского ТВ
ВТ, перерыв, студия у боковой на поле. Ведущая девка - журналист обращается к Скоулзу и Харгривзу:

- Как выдумаете, что Тен Хаг скажет своим игрокам в перерыве (счет ещё только 0:1)

В ответ неловкое, на несколько секунд молчание. Футболисты смотрят друг на друга и затем Харгривз неуверенно так говорит:

- НАВЕРНОЕ, ОН СКАЖЕТ, ЧТО ИГРАТЬ НАДО ЛУЧШЕ,,,
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Владимир Ч
Холодильник из Лестера, снова вышел на игру с пустым морозильником вместо головы)) ДеХеа не виноват, он просто плохо видит(давно нужно в линзах играть). Этот МЮ просто Лего из бракованных игрушек. Подслеповатый вратарь, капитан-холодильник, "дриблер" Антони не способный обыграть, центральные нападающие не способные забивать...
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Paradisemon
Ответ №7
Привык с Мартинесом играть вот и забыл что нельзя Магваеру пас давать
Клуб надеюсь тоже забудет контракт продлить с де хея. Сколько важных матчей он засрал в кубках это ужас
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Игорь Леонов
Ответ Bahodur Xisainov
Ани оба виноват
Ани
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-3
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CONST_VAN_G
Глаза откройте, когда Де Хев отдавал бревну мяч тот был в трех метрах от каждого из соперников если он не умеет с мячок пускай ищет другой спорт.
+4
-2
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