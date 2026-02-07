«МЮ» за 25 туров АПЛ набрал больше очков и забил больше голов, чем за весь прошлый чемпионат

У «МЮ» уже больше очков в АПЛ, чем за прошлый сезон.

«Манчестер Юнайтед » уже набрал больше очков, чем за весь прошлый чемпионат. Команда Майкла Кэррика сегодня обыграла «Тоттенхэм » (2:0) в 25-м туре АПЛ . У манкунианцев теперь 44 балла, общий счет за 25 игр – 46:36. По итогам прошлого сезона «МЮ» набрал 42 очка, счет – 44:54.