  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЮ» за 25 туров АПЛ набрал больше очков и забил больше голов, чем за весь прошлый чемпионат
22

«МЮ» за 25 туров АПЛ набрал больше очков и забил больше голов, чем за весь прошлый чемпионат

У «МЮ» уже больше очков в АПЛ, чем за прошлый сезон.

«Манчестер Юнайтед» уже набрал больше очков, чем за весь прошлый чемпионат.

Команда Майкла Кэррика сегодня обыграла «Тоттенхэм» (2:0) в 25-м туре АПЛ.

У манкунианцев теперь 44 балла, общий счет за 25 игр – 46:36. По итогам прошлого сезона «МЮ» набрал 42 очка, счет – 44:54.

Когда Пеп уйдет из «Сити»?28859 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМанчестер Юнайтед
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
logoМайкл Кэррик
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В прошлом сезоне привыкали к системе Аморима. В этом наконец-то освоились к февралю и результат пошел
Ответ Бенисио Дель Пьеро
В прошлом сезоне привыкали к системе Аморима. В этом наконец-то освоились к февралю и результат пошел
А что мне больше всего нравится в системе Аморима, что самого менеджера нет больше в клубе и не приходится читать его нытье в прессе
Амориму спасибо за подбор игроков. Практически все его трансферы заиграли.
Ответ Pravdorub Victorovich
Амориму спасибо за подбор игроков. Практически все его трансферы заиграли.
Топ менеджер
Ответ Pravdorub Victorovich
Амориму спасибо за подбор игроков. Практически все его трансферы заиграли.
Так ведь писали защитники Аморима, что клуб купил каких угодно игроков, кроме тех, что были нужны Амориму..
багаж аморима
На багаже Аморима)
Это говорит не об уровне нынешнего МЮ, а лишь о том из какой глубокой Ж клубу предстоит выбираться
Эффект новичка на багаже Аленичева-Аморима. Знаем, проходили...
Гарантия на ручку 1(один) год!
уже не вылетят)
Прошлый сезон был худшим у МЮ в АПЛ.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кэррик про 2:0 с «Тоттенхэмом»: «МЮ» играл опасно с самого начала, но еще нужно разобраться с парой проблем»
7 февраля, 15:48
Франк о 0:2 с «МЮ»: «Горжусь тем, как «Тоттенхэм» играл после удаления. Ромеро извинился перед партнерами, он явно шел в мяч, но по нынешним правилам это красная»
7 февраля, 15:26
Бруну Фернандеш: «Кэррик пришел с правильными идеями, игроки «МЮ» получили ответственность и свободу на поле. Он знает, что для этого клуба значит побеждать»
7 февраля, 15:15
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Германии. 1/4 финала. «Бавария» играет с «Лейпцигом»
5 минут назадLive
«МЮ» в восторге от Кэррика, но пока предпочитает назначить более опытного тренера, способного справиться с давлением
6 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» играет с «Фулхэмом», «Ливерпуль» в гостях у «Сандерленда», «Астон Вилла» против «Брайтона»
19 минут назадLive
Кавазашвили о продлении Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы он стал блестящим вратарем»
23 минуты назад
Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»
35 минут назад
«Спортинг» обвинил «Порту» в давлении на судей, проблемах с раздевалкой, кондиционированием воздуха и болбоями, прячущими мячи и полотенце вратаря. Клуб подал жалобу
48 минут назад
Влахович интересен «Барселоне», «Баварии» и «Милану». Переговоры с «Ювентусом» на паузе
53 минуты назад
«Интер Майами» Месси стал самым дорогим клубом МЛС – 1,45 млрд долларов. Команда – 116-я по стоимости с учетом НХЛ, НБА, НФЛ, MLB (Sportico)
сегодня, 18:40
Шевченко о допуске России: «Это невозможно, пока ряд стран поддерживает Украину. Но Европа живет другой жизнью, кто-то может не знать, что конфликт продолжается. Наша работа – напоминать»
сегодня, 18:32
Винисиус звонил Араухо в конце 2025-го, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией. Вингер «Реала» поддержал уругвайца
сегодня, 18:26
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «РБ Лейпциг». Кейн, Диас, Олисе играют. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
Титов о Соболеве после перехода Дурана в «Зенит»: «Злорадствовать не будем. А как Саша хотел? Быть единственным форвардом, получить карт-бланш – там такого не будет»
13 минут назад
«Манчестер Сити» – «Фулхэм». Холанд, Семеньо, Родри играют. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
«Русские не уходят, это китайцы покинули поле. Их штаб провоцировал даже больше футболистов, орали на все поле». Тренер «Ростова» Осинов о стычке в матче с «Чжэцзяном»
25 минут назад
«Сандерленд» – «Ливерпуль». Салах, Виртц, Экитике играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:15
45 минут назад
«Балтика» подписала воспитанника «Спартака» Шильцова. Хавбек доиграет сезон в «Нефтехимике»
46 минут назад
Дембеле говорил Хейбьергу во время матча «ПСЖ» с «Марселем»: «Балерди – нулевой, ты сам знаешь. Вечно он открывает рот». В «Олимпике» «шокированы» публикацией видеозаписи
сегодня, 18:45
78-летний Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм»: «Конечно, я бы согласился! Но я реалист, маловероятно, что получу эту работу. Смог бы я справиться? Да»
сегодня, 18:10
Годовая прибыль «Локомотива» от основной деятельности без учета переходов – 441 млн рублей, от трансферов – 68 млн
сегодня, 18:08
«Интер Майами» Месси показал черную гостевую форму на сезон-2026
сегодня, 17:13Фото
Рекомендуем