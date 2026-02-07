  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Палмер трижды забил «Вулвс» за 38 минут, два гола – с пенальти. Коул стал рекордсменом «Челси» по хет-трикам в АПЛ
14

Палмер трижды забил «Вулвс» за 38 минут, два гола – с пенальти. Коул стал рекордсменом «Челси» по хет-трикам в АПЛ

Палмер установил рекорд «Челси» по хет-трикам в АПЛ.

Коул Палмер отметился хет-триком в матче против «Вулверхэмптона».

Полузащитник отличился на 13-й, 35-й и 38-й минутах матча 25-го тура АПЛ. Первые два мяча он забил с пенальти.

Это четвертый хет-трик англичанина в АПЛ в составе «синих». Он установил клубный рекорд. Фрэнк Лэмпард, Джимми Флойд Хасселбайнк и Дидье Дрогба делали по три хет-трика в лиге.

Подробно со статистикой Палмера, выступающего за «Челси» с 2023 года, можно ознакомиться здесь.

«Вулверхэмптон» – «Челси». 0:3 – Палмер сделал хет-трик, забив дважды с пенальти. Онлайн-трансляция

Когда Пеп уйдет из «Сити»?28859 голосов
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
logoЧелси
logoВулверхэмптон
рекорды
logoпремьер-лига Англия
logoКоул Палмер
logoДжимми Флойд Хасселбайнк
logoФрэнк Лэмпард
logoДидье Дрогба
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Палмера волками не запугать ✓
Напоминает временами себя при Пончике. Мареска его чуть не угробил, конечно.
Ответ U
Напоминает временами себя при Пончике. Мареска его чуть не угробил, конечно.
причем Мареска его даже физически почти угробил, выпустив недолеченным против МЮ
Должен проставиться Жоао Педро :)
У Дрогба всего 3 было? Он же там всяким шлакам клал помного
Ответ Jadie James
У Дрогба всего 3 было? Он же там всяким шлакам клал помного
Арсеналу?
Ого хет трик.ну все щас опять начнут требовать Золотой мяч Палмеру
Ответ che kaif
Ого хет трик.ну все щас опять начнут требовать Золотой мяч Палмеру
Золотой мяч Палмеру! И че?
Рано ещё до рекорда. Может покер оформить
почему то сразу вспомнился Роналду
Ничего себе, приличный рекорд....
По сути нафидили волки Палмера😀
наш мулат только андердогам может забивать
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Ман Сити», «Кристал Пэлас» победил «Брайтон» в гостях
8 февраля, 16:30Live
«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» – 3:1! Палмер сделал хет-трик за тайм с двумя голами с пенальти, Арокодаре тоже забил
7 февраля, 16:58
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Германии. 1/4 финала. «Бавария» играет с «Лейпцигом»
5 минут назадLive
«МЮ» в восторге от Кэррика, но пока предпочитает назначить более опытного тренера, способного справиться с давлением
6 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» играет с «Фулхэмом», «Ливерпуль» в гостях у «Сандерленда», «Астон Вилла» против «Брайтона»
19 минут назадLive
Кавазашвили о продлении Максименко: «Спартак» правильно сделал. Он постоянно прибавляет, конкурирует за место основного в сборной. Надо подождать, чтобы он стал блестящим вратарем»
23 минуты назад
Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»
35 минут назад
«Спортинг» обвинил «Порту» в давлении на судей, проблемах с раздевалкой, кондиционированием воздуха и болбоями, прячущими мячи и полотенце вратаря. Клуб подал жалобу
48 минут назад
Влахович интересен «Барселоне», «Баварии» и «Милану». Переговоры с «Ювентусом» на паузе
53 минуты назад
«Интер Майами» Месси стал самым дорогим клубом МЛС – 1,45 млрд долларов. Команда – 116-я по стоимости с учетом НХЛ, НБА, НФЛ, MLB (Sportico)
сегодня, 18:40
Шевченко о допуске России: «Это невозможно, пока ряд стран поддерживает Украину. Но Европа живет другой жизнью, кто-то может не знать, что конфликт продолжается. Наша работа – напоминать»
сегодня, 18:32
Винисиус звонил Араухо в конце 2025-го, когда защитник «Барселоны» боролся с депрессией. Вингер «Реала» поддержал уругвайца
сегодня, 18:26
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «РБ Лейпциг». Кейн, Диас, Олисе играют. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
Титов о Соболеве после перехода Дурана в «Зенит»: «Злорадствовать не будем. А как Саша хотел? Быть единственным форвардом, получить карт-бланш – там такого не будет»
13 минут назад
«Манчестер Сити» – «Фулхэм». Холанд, Семеньо, Родри играют. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
«Русские не уходят, это китайцы покинули поле. Их штаб провоцировал даже больше футболистов, орали на все поле». Тренер «Ростова» Осинов о стычке в матче с «Чжэцзяном»
25 минут назад
«Сандерленд» – «Ливерпуль». Салах, Виртц, Экитике играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:15
45 минут назад
«Балтика» подписала воспитанника «Спартака» Шильцова. Хавбек доиграет сезон в «Нефтехимике»
46 минут назад
Дембеле говорил Хейбьергу во время матча «ПСЖ» с «Марселем»: «Балерди – нулевой, ты сам знаешь. Вечно он открывает рот». В «Олимпике» «шокированы» публикацией видеозаписи
сегодня, 18:45
78-летний Реднапп готов вернуться в «Тоттенхэм»: «Конечно, я бы согласился! Но я реалист, маловероятно, что получу эту работу. Смог бы я справиться? Да»
сегодня, 18:10
Годовая прибыль «Локомотива» от основной деятельности без учета переходов – 441 млн рублей, от трансферов – 68 млн
сегодня, 18:08
«Интер Майами» Месси показал черную гостевую форму на сезон-2026
сегодня, 17:13Фото
Рекомендуем