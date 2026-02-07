Палмер трижды забил «Вулвс» за 38 минут, два гола – с пенальти. Коул стал рекордсменом «Челси» по хет-трикам в АПЛ

Палмер установил рекорд «Челси» по хет-трикам в АПЛ.

Коул Палмер отметился хет-триком в матче против «Вулверхэмптона ».

Полузащитник отличился на 13-й, 35-й и 38-й минутах матча 25-го тура АПЛ . Первые два мяча он забил с пенальти.

Это четвертый хет-трик англичанина в АПЛ в составе «синих». Он установил клубный рекорд. Фрэнк Лэмпард, Джимми Флойд Хасселбайнк и Дидье Дрогба делали по три хет-трика в лиге.

Подробно со статистикой Палмера, выступающего за «Челси» с 2023 года, можно ознакомиться здесь .

«Вулверхэмптон» – «Челси». 0:3 – Палмер сделал хет-трик, забив дважды с пенальти. Онлайн-трансляция