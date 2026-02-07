Палмер трижды забил «Вулвс» за 38 минут, два гола – с пенальти. Коул стал рекордсменом «Челси» по хет-трикам в АПЛ
Палмер установил рекорд «Челси» по хет-трикам в АПЛ.
Коул Палмер отметился хет-триком в матче против «Вулверхэмптона».
Полузащитник отличился на 13-й, 35-й и 38-й минутах матча 25-го тура АПЛ. Первые два мяча он забил с пенальти.
Это четвертый хет-трик англичанина в АПЛ в составе «синих». Он установил клубный рекорд. Фрэнк Лэмпард, Джимми Флойд Хасселбайнк и Дидье Дрогба делали по три хет-трика в лиге.
Подробно со статистикой Палмера, выступающего за «Челси» с 2023 года, можно ознакомиться здесь.
«Вулверхэмптон» – «Челси». 0:3 – Палмер сделал хет-трик, забив дважды с пенальти. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
Палмера волками не запугать ✓
Напоминает временами себя при Пончике. Мареска его чуть не угробил, конечно.
причем Мареска его даже физически почти угробил, выпустив недолеченным против МЮ
Должен проставиться Жоао Педро :)
У Дрогба всего 3 было? Он же там всяким шлакам клал помного
Арсеналу?
Ого хет трик.ну все щас опять начнут требовать Золотой мяч Палмеру
Золотой мяч Палмеру! И че?
Рано ещё до рекорда. Может покер оформить
почему то сразу вспомнился Роналду
Ничего себе, приличный рекорд....
По сути нафидили волки Палмера😀
наш мулат только андердогам может забивать
