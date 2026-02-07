13

Левандовски забил 10-й гол в сезоне Ла Лиге – «Мальорке» в 23-м туре. У Мбаппе 22 мяча

Левандовски забил 10-й гол в сезоне Ла Лиги.

Роберт Левандовски забил 10-й гол в нынешнем сезоне Ла Лиги

Нападающий «Барселоны» открыл счет на 29-й минуте матча 23-го тура с «Мальоркой» (1:0, первый тайм). 

В гонке бомбардиров чемпионата Испании Левандовски идет на пятой строчке. Его опережают Анте Будимир из «Осасуны» (11 голов), Ферран Торрес из «Барсы» (12 голов), Ведат Мурики из «Мальорки» (15 голов) и Килиан Мбаппе из «Реала» (22 гола). 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
13 комментариев
У мбаппе 9 пробитых пенальти при 22 голах:)🤣🤣🤣
Ответ rigobersong
У мбаппе 9 пробитых пенальти при 22 голах:)🤣🤣🤣
Забивать пенки не всем дано, Левандовски уже сколько не забил:)
Ответ ZaNtEx
Забивать пенки не всем дано, Левандовски уже сколько не забил:)
Левандовски 89 голов 12 не забитых с пенальти

Мбаппе 64 гола 14 не забитых с пенальти

Лицо к осмотру:))
38 летний Левандовски в среднем за матч без пенальти забил больше Мбаппенальти)) которого пиарят на Золотой Мяч ))
Ответ Человек1991
38 летний Левандовски в среднем за матч без пенальти забил больше Мбаппенальти)) которого пиарят на Золотой Мяч ))
Комментарий скрыт
Ответ AltHurrep
Комментарий скрыт
В среднем за матч ! Левандовски по минутам сыграл 10-11матчей всего)) читай внимательнее)
Барселона семья потому что, все по немного забивают, реал это меньше чем клуб, эгоист пенальтист эмбапе.
Рекомендуем