Левандовски забил 10-й гол в сезоне Ла Лиге – «Мальорке» в 23-м туре. У Мбаппе 22 мяча

Роберт Левандовски забил 10-й гол в нынешнем сезоне Ла Лиги.
Нападающий «Барселоны» открыл счет на 29-й минуте матча 23-го тура с «Мальоркой» (1:0, первый тайм).
В гонке бомбардиров чемпионата Испании Левандовски идет на пятой строчке. Его опережают Анте Будимир из «Осасуны» (11 голов), Ферран Торрес из «Барсы» (12 голов), Ведат Мурики из «Мальорки» (15 голов) и Килиан Мбаппе из «Реала» (22 гола).
Мбаппе 64 гола 14 не забитых с пенальти
