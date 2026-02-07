Левандовски забил 10-й гол в сезоне Ла Лиге – «Мальорке» в 23-м туре. У Мбаппе 22 мяча

Левандовски забил 10-й гол в сезоне Ла Лиги.

Роберт Левандовски забил 10-й гол в нынешнем сезоне Ла Лиги .

Нападающий «Барселоны» открыл счет на 29-й минуте матча 23-го тура с «Мальоркой» (1:0, первый тайм).

В гонке бомбардиров чемпионата Испании Левандовски идет на пятой строчке. Его опережают Анте Будимир из «Осасуны» (11 голов), Ферран Торрес из «Барсы» (12 голов), Ведат Мурики из «Мальорки» (15 голов) и Килиан Мбаппе из «Реала » (22 гола).