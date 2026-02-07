Матч окончен
«Наполи» на 95-й вырвал победу у «Дженоа» – 3:2! Хейлунд забил с пенальти и сделал дубль, Жезуса удалили на 76-й
«Дженоа» уступил «Наполи» в большинстве.
«Наполи» в меньшинстве обыграл «Дженоа» (3:2) на выезде в 24-м туре Серии А.
Игра проходил на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе.
Спортс’’ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 3-й минуте украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский открыл счет с пенальти. На 20-й забил форвард гостей Расмус Хейлунд, на 21-й хавбек Скотт Мактоминей вывел неаполитанцев вперед. Шотландец получил травму и в перерыве был заменен.
На 57-й счет сравнял форвард генуэзцев Лоренцо Коломбо. На 76-й защитник гостей Жуан Жезус получил вторую желтую карточку и был удален. На 95-й Хейлунд с пенальти сделал дубль.
«Наполи» набрал 49 очков и занимает 3-е место в таблице.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?28840 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
P.S. Игрок всех Сборных Франции до 21 и действующий игрок Сборной Берега !
Школа АПЛ дорогого стоит
После Инсинье, он похоже лучший воспитанник Наполи за последние годы, что скорее упрёк, чем комплимент в адрес академии клуба.