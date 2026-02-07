«Наполи» на 95-й вырвал победу у «Дженоа» – 3:2! Хейлунд забил с пенальти и сделал дубль, Жезуса удалили на 76-й

«Дженоа» уступил «Наполи» в большинстве.

«Наполи » в меньшинстве обыграл «Дженоа » (3:2) на выезде в 24-м туре Серии А.

Игра проходил на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе.

Спортс’’ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 3-й минуте украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский открыл счет с пенальти. На 20-й забил форвард гостей Расмус Хейлунд , на 21-й хавбек Скотт Мактоминей вывел неаполитанцев вперед. Шотландец получил травму и в перерыве был заменен.

На 57-й счет сравнял форвард генуэзцев Лоренцо Коломбо . На 76-й защитник гостей Жуан Жезус получил вторую желтую карточку и был удален. На 95-й Хейлунд с пенальти сделал дубль.

«Наполи» набрал 49 очков и занимает 3-е место в таблице.

Таблица Серии А

Статистика Серии А