29

«Наполи» на 95-й вырвал победу у «Дженоа» – 3:2! Хейлунд забил с пенальти и сделал дубль, Жезуса удалили на 76-й

«Дженоа» уступил «Наполи» в большинстве.

«Наполи» в меньшинстве обыграл «Дженоа» (3:2) на выезде в 24-м туре Серии А.

Игра проходил на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе.

Спортс’’ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 3-й минуте украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский открыл счет с пенальти. На 20-й забил форвард гостей Расмус Хейлунд, на 21-й хавбек Скотт Мактоминей вывел неаполитанцев вперед. Шотландец получил травму и в перерыве был заменен.

На 57-й счет сравнял форвард генуэзцев Лоренцо Коломбо. На 76-й защитник гостей Жуан Жезус получил вторую желтую карточку и был удален. На 95-й Хейлунд с пенальти сделал дубль.

«Наполи» набрал 49 очков и занимает 3-е место в таблице.

Серия А Италия. 24 тур
7 февраля 17:00, Луиджи Феррарис
Логотип домашней команды
Дженоа
Завершен
2 - 3
Логотип гостевой команды
Наполи
Матч окончен
90’
+5’
  Хейлунд
Витинья   Корне
89’
Маркандалли
82’
77’
Жиоване   Оливера
76’
Жезус
Аарон Мартин   Жуниор Мессиас
74’
Малиновский   Мазини
74’
Коломбо   Экубан
64’
60’
Буонджорно   Бекема
59’
Жезус
  Коломбо
57’
Васкес
50’
46’
Мактоминей   Жиоване
2тайм
Перерыв
21’
  Мактоминей
20’
  Хейлунд
  Малиновский
3’
2’
Мерет
Дженоа
Бейло, Васкес, Эстигор, Маркандалли, Аарон Мартин, Эллертссон, Френдруп, Малиновский, Нортон-Каффи, Коломбо, Витинья
Запасные: Леали, Отоа, Сабелли, Эхатор, Жуниор Мессиас, Соммарива, Онана, Аморим, Корне, Экубан, Сеттерстрем, Мазини
1тайм
Наполи:
Мерет, Жезус, Буонджорно, Ррахмани, Элмаз, Вергара, Спинаццола, Мактоминей, Лоботка, Мигель Гутьеррес, Хейлунд
Запасные: Лукаку, Контини-Барановский, Жиоване, Оливера, Де Кьяра, Сантос, Милинкович-Савич, Бекема, Приско
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это конечно хрень, а не пенальти. В какой момент футбол свернул не туда?
Ответ Guillermo
Это конечно хрень, а не пенальти. В какой момент футбол свернул не туда?
Таки какой из пенальти? Хотя оба из них были безоговорочно правильно назначены.
Ответ Евграф Потапов
Таки какой из пенальти? Хотя оба из них были безоговорочно правильно назначены.
Да оба туфтовые. В обоих случаях нападающие упали сами. Причём это очевидно всем. То, что там был контакт, ничего не меняет
Дженоа само виновато ,что покупает всякий хлам типа Корне ,у которого каждый год или пол,новый клуб,и потом этот днарь,привозит смешные пенальти,Наполи повезло,но везёт сильнейшим
Ответ Евгений Павлюченко
Дженоа само виновато ,что покупает всякий хлам типа Корне ,у которого каждый год или пол,новый клуб,и потом этот днарь,привозит смешные пенальти,Наполи повезло,но везёт сильнейшим
Покупать можно - выпускать нельзя ))
P.S. Игрок всех Сборных Франции до 21 и действующий игрок Сборной Берега !
Шнякин вообще слепой, непонятно для кого комментирует, чистая пенка
Ответ Ivan Groznyi
Шнякин вообще слепой, непонятно для кого комментирует, чистая пенка
Он не слепой, он просто в футболе полный 0...это надо было такой бред нести...
Ответ Ivan Groznyi
Шнякин вообще слепой, непонятно для кого комментирует, чистая пенка
Ага, вратарь сбил игрока, а он говорит симуляция, тоже не понял, ещё и на своем стоит
Комментатор утомляет своими гормонами. Каждые три минуты это слово вставляет.
Какой же Буонджорно донный защитник,днарь днарем.
Классный джокер Корне у тренера Генуи !
Школа АПЛ дорогого стоит
Драматичный матч получился.
Антохе нужно разбираться с Буонжорно. Оба привоза выглядят крайне подозрительно, а в Италии, как знаем, возможно всё, и Тотонеро, и деятельность Беппе Синьори.
Вратарь Дженоа в конце пеналь мог и потащить, мокрый газон мяч скользнул, не повезло.
Вергара много брака совершал, но в концовке выручил. И с характером у парня всё в порядке. Боец, идет до конца в единоборствах, и не ноет на решения арбитра.
После Инсинье, он похоже лучший воспитанник Наполи за последние годы, что скорее упрёк, чем комплимент в адрес академии клуба.
