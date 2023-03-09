Признают, что были хуже.

«ПСЖ» снова мимо четвертьфинала ЛЧ – Париж вылетел от «Баварии» и ни разу не забил за два матча. Глубина печали раскрылась в послематчевых интервью.

Кристоф Гальтье: назвал первый гол глупым, пока не хочет говорить о будущем

«Мы не понимали, как забить, когда владели инициативой. Провели хороший первый тайм, создавали моменты. Нам удавалось играть с соперником на равных, создавать хорошие моменты.

Но во втором тайме мы пропустили по-настоящему глупый гол. На таком уровне следует играть внимательнее .

Конечно, нам было известно о прессинге «Баварии», не стоило стесняться длинных передач ради того, чтобы его разбить. Но через час игры, если ты уже уступаешь, становится сложно.

Я не знаю, должна ли эта игра стать каким-то уроком, но точно есть разочарование, раздражение . Если бы счет открыли мы, игра пошла бы по-другому.

От «Баварии» нас отличала недоступность игроков. Многие важные футболисты пропустили первый матч, многие – второй. Нам пришлось менять центральных защитников, и это, очевидно, ослабило нас.

Нужно все переварить и принять, после чего продолжить наш путь в чемпионате. Разочарованы все, я – в первую очередь. Мы возлагали большие надежды на ответный матч.

О моем будущем пока рано говорить. Понятное дело, оно зависит от спортивного руководства, от президента.

У клуба были большие надежды на этот турнир. Я остаюсь сосредоточенным на концовке сезона и на том, чтобы провести ее энергично и решительно».

Мбаппе сказал, что «Бавария» построена для победы в ЛЧ. И признал, что это был максимум «ПСЖ»

• Килиан Мбаппе: «Мы разочарованы. Но что есть, то есть, нужно двигаться дальше. Каждый должен сам себе задать вопросы.

Не сказать, что нам многого не хватило. Если посмотреть на состояние обеих команд, то «Бавария» – это команда, построенная для победы в ЛЧ. На первый пресс-конференции сезона я сказал, что мы покажем свой максимум. Это был наш максимум. Такова жестокая истина. Теперь нам предстоит задаться вопросами и вернуться к рутине чемпионата ».

• Еще одно высказывание Мбаппе – о будущем после поражения: «Нет, нет, я спокоен. Единственное, что имеет для меня значение в этом сезоне, – это победа в чемпионате . После этого – посмотрим».

• Данилу Перейра: «К сожалению, «Бавария» была слишком сильна. У нас были шансы открыть счет в первом тайме, но мы их не использовали. А ведь это Лига чемпионов, здесь это все усложняет. Тяжело вот так вылетать, но такова Лига чемпионов.

«Бавария» – физически мощная команда. Она выигрывает множество единоборств. Сегодня мы в них уступали слишком часто, и это тоже все усложняло . Нет слов».

• Джанлуиджи Доннарумма: «Ребята сильно переживают. Это большое разочарование. В Лиге чемпионов все решают мелочи. Мы могли сыграть лучше в первом тайме, но не получилось. Всем нам горько и обидно».

Самир Насри наехал на Вератти, Ротен – на Месси, а Каррагер зовет Мбаппе в «Реал»

Высказался Самир Насри: «По итогам двух игр «ПСЖ» вылетел заслуженно. В первом тайме еще были основания на что-то надеяться, но во втором все складывалось так же, как и в предыдущей встрече.

Больших усилий команда от соперника не потребовала, и в результате отдельные ошибки снова стоили ей выхода в следующий круг. Нельзя терять мяч так, как это сделал Верратти перед первым голом ».

• На месте и Жером Ротен – главный поклонник Лео Месси: «Нам не нужен Месси. Он не хочет вкладываться в этот клуб! Я видел его цитату, он сказал: «Я хорошо адаптировался». Но к чему ты адаптировался, мой дорогой? Все дело в том, что в этом году ты забил 18 голов и сделал 16 ассистов против «Анжеров» и «Клермонов»? В важных матчах он просто испаряется !

Я видел его игру на чемпионате мира. Вот там он выкладывался – я видел, как он двигался. Конечно, сборная – это другое, но эй, немного уважения к клубу, который платит тебе такую зарплату. Только «ПСЖ» мог дать ему это. И, очевидно, «ПСЖ» сделал на него ставку и убедил себя в том, что Месси приведет клуб к победе. Но он вообще ничего здесь не выигрывает».

• А Джейми Каррагер порассуждал про Килиана Мбаппе: « Мбаппе должен уйти. Я действительно так считаю . «ПСЖ» очень далек от победы в Лиге чемпионов. Я не думаю, что в следующем сезоне ситуация улучшится, если «ПСЖ» сохранит прежний состав. Чем быстрее Мбаппе окажется в «Реале», тем лучше.

Пять вылетов на стадии 1/8 финала – это просто какая-то шутка. В идеальном мире «ПСЖ» хотел бы тратить много денег на мастеров, но их нет в команде.

Серхио Рамос – один из лучших игроков в истории футбола на моей позиции. Это серийный победитель. Но «ПСЖ» должен идти и покупать лучших молодых центральных защитников в мире, а не таких игроков, как Рамос».

Фото: REUTERS/Angelika Warmuth