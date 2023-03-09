«Это наш максимум». «ПСЖ» утопает в печали после вылета
Признают, что были хуже.
«ПСЖ» снова мимо четвертьфинала ЛЧ – Париж вылетел от «Баварии» и ни разу не забил за два матча. Глубина печали раскрылась в послематчевых интервью.
Кристоф Гальтье: назвал первый гол глупым, пока не хочет говорить о будущем
«Мы не понимали, как забить, когда владели инициативой. Провели хороший первый тайм, создавали моменты. Нам удавалось играть с соперником на равных, создавать хорошие моменты.
Но во втором тайме мы пропустили по-настоящему глупый гол. На таком уровне следует играть внимательнее.
Конечно, нам было известно о прессинге «Баварии», не стоило стесняться длинных передач ради того, чтобы его разбить. Но через час игры, если ты уже уступаешь, становится сложно.
Я не знаю, должна ли эта игра стать каким-то уроком, но точно есть разочарование, раздражение. Если бы счет открыли мы, игра пошла бы по-другому.
От «Баварии» нас отличала недоступность игроков. Многие важные футболисты пропустили первый матч, многие – второй. Нам пришлось менять центральных защитников, и это, очевидно, ослабило нас.
Нужно все переварить и принять, после чего продолжить наш путь в чемпионате. Разочарованы все, я – в первую очередь. Мы возлагали большие надежды на ответный матч.
О моем будущем пока рано говорить. Понятное дело, оно зависит от спортивного руководства, от президента.
У клуба были большие надежды на этот турнир. Я остаюсь сосредоточенным на концовке сезона и на том, чтобы провести ее энергично и решительно».
Мбаппе сказал, что «Бавария» построена для победы в ЛЧ. И признал, что это был максимум «ПСЖ»
• Килиан Мбаппе: «Мы разочарованы. Но что есть, то есть, нужно двигаться дальше. Каждый должен сам себе задать вопросы.
Не сказать, что нам многого не хватило. Если посмотреть на состояние обеих команд, то «Бавария» – это команда, построенная для победы в ЛЧ. На первый пресс-конференции сезона я сказал, что мы покажем свой максимум. Это был наш максимум. Такова жестокая истина. Теперь нам предстоит задаться вопросами и вернуться к рутине чемпионата».
• Еще одно высказывание Мбаппе – о будущем после поражения: «Нет, нет, я спокоен. Единственное, что имеет для меня значение в этом сезоне, – это победа в чемпионате. После этого – посмотрим».
• Данилу Перейра: «К сожалению, «Бавария» была слишком сильна. У нас были шансы открыть счет в первом тайме, но мы их не использовали. А ведь это Лига чемпионов, здесь это все усложняет. Тяжело вот так вылетать, но такова Лига чемпионов.
«Бавария» – физически мощная команда. Она выигрывает множество единоборств. Сегодня мы в них уступали слишком часто, и это тоже все усложняло. Нет слов».
• Джанлуиджи Доннарумма: «Ребята сильно переживают. Это большое разочарование. В Лиге чемпионов все решают мелочи. Мы могли сыграть лучше в первом тайме, но не получилось. Всем нам горько и обидно».
Самир Насри наехал на Вератти, Ротен – на Месси, а Каррагер зовет Мбаппе в «Реал»
Высказался Самир Насри: «По итогам двух игр «ПСЖ» вылетел заслуженно. В первом тайме еще были основания на что-то надеяться, но во втором все складывалось так же, как и в предыдущей встрече.
Больших усилий команда от соперника не потребовала, и в результате отдельные ошибки снова стоили ей выхода в следующий круг. Нельзя терять мяч так, как это сделал Верратти перед первым голом».
• На месте и Жером Ротен – главный поклонник Лео Месси: «Нам не нужен Месси. Он не хочет вкладываться в этот клуб! Я видел его цитату, он сказал: «Я хорошо адаптировался». Но к чему ты адаптировался, мой дорогой? Все дело в том, что в этом году ты забил 18 голов и сделал 16 ассистов против «Анжеров» и «Клермонов»? В важных матчах он просто испаряется!
Я видел его игру на чемпионате мира. Вот там он выкладывался – я видел, как он двигался. Конечно, сборная – это другое, но эй, немного уважения к клубу, который платит тебе такую зарплату. Только «ПСЖ» мог дать ему это. И, очевидно, «ПСЖ» сделал на него ставку и убедил себя в том, что Месси приведет клуб к победе. Но он вообще ничего здесь не выигрывает».
• А Джейми Каррагер порассуждал про Килиана Мбаппе: «Мбаппе должен уйти. Я действительно так считаю. «ПСЖ» очень далек от победы в Лиге чемпионов. Я не думаю, что в следующем сезоне ситуация улучшится, если «ПСЖ» сохранит прежний состав. Чем быстрее Мбаппе окажется в «Реале», тем лучше.
Пять вылетов на стадии 1/8 финала – это просто какая-то шутка. В идеальном мире «ПСЖ» хотел бы тратить много денег на мастеров, но их нет в команде.
Серхио Рамос – один из лучших игроков в истории футбола на моей позиции. Это серийный победитель. Но «ПСЖ» должен идти и покупать лучших молодых центральных защитников в мире, а не таких игроков, как Рамос».
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Фото: REUTERS/Angelika Warmuth
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