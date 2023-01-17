Еще есть шанс на три суперприза.

Клубы РПЛ с марта ждут новые сложности – Fan ID никто не отменял, и более того, заканчивается переходный период: со второй половины сезона он будет действовать на всех стадионах Премьер-лиги, а не на нескольких, как было до этого.

«Химки» обещают календари и три суперприза. Но нужно торопиться

Один из главных фронтменов новой волны – «Химки», где и до паспорта болельщика с посещаемостью было так себе.

Вот что придумали в подмосковном клубе: календари и розыгрыш суперпризов для тех, кто получит Fan ID.

« Первые 20 человек, подтвердившие свои персональные данные в МФЦ, получат наши эксклюзивные календари . И примут участие в розыгрыше суперпризов. 28 февраля мы определим трех победителей с помощью генератора случайных чисел.

1-е место – возможность нанести символический удар по мячу перед началом матча;

2-е место – ребенок победителя сможет вывести игрока нашей команды на поле перед матчем;

3-е место – 2 билета на VIP-ложу на домашний матч красно-черных».

Очевидно, на фото тот самый календарь, положенный первым двадцати счастливчикам.

Ну как, вас мотивирует?

В комментариях болельщики «Химок» (да-да, такие есть) синхронно шутят про 30 сребреников и предлагают ходить на матчи молодежки и второй команды «Химок» – туда не нужен паспорт болельщика.

Единственный клуб, уже запустивший программу лояльности для тех, кто оформит Fan ID – «Динамо» . Вот какие бонусы обещают обладателям паспорта болельщика и участникам программы «Динамика»:

• Сертификат на 1923 рубля на покупку билетов или атрибутики в фан-шопе (сумма отсылает к году основания клуба).

• Детский шарф в подарок при покупке детского билета.

• Единоразовый кешбэк 100% на атрибутику в магазине при покупке билетов на РПЛ.

• Возможность повысить категорию билета до бизнес-клуба.

Интересно, что другие клубы РПЛ обходят тему паспорта болельщика – кроме тех пяти команд, где он действует с начала сезона. Из топов ее упомянул только «Краснодар», но никаких бонусов для обладателей Fan ID в клубе Сергея Галицкого не ввели.

В РФС говорят, что помогают клубам с программой мотивации. Но похоже, что не очень довольны активностью

Наверняка можно ждать очередной волны падения посещаемости, но клубы уже пытаются как-то с этим бороться. Вот что по этому поводу говорил генсек РФС Максим Митрофанов – из его слов очевидно, что в Союзе не очень-то довольны активностью (точнее ее отсутствием) клубов:

«Начиная с утверждения концепции системы идентификации болельщиков и издания распоряжения правительством, РФС призывал клубы уделять этому вопросу внимание. Разработал программу мотивации, рекомендовал клубам лиги ее реализовывать. Пять клубов не сразу, но откликнулись на эту программу. Определенные плоды она приносит.

Остальные клубы, как нам кажется, могли бы заняться этой программой чуть раньше. Потерять болельщика из-за того, что появилось дополнительное требование – это непозволительная роскошь . Клубам необходимо прилагать дополнительные усилия, чтобы объяснять, мотивировать и создавать условия. Многие болельщики до сих пор не понимают, что это такое.

Футбольные болельщики – люди достаточно активные, они пользуются различными сервисами. Паспорта на Госуслугах у них у всех заполнены. Достаточно профиля. Если это заполнено, тратить время на оформление системы идентификации болельщика не нужно. Минцифры обещают в ближайшее время дистанционную верификацию, при которой не нужно ходить в МФЦ».

Фото: fckhimki.com