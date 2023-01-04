Тренер красиво защитил судью от своих игроков. Это сделал 34-летний Нури Шахин

Да, он уже тренирует.

«Антальяспор» под руководством Нури Шахина чуть приуныл – в этом сезоне идет рядом с вылетом (15-е место). Но главного тренера все равно хвалят – хотя бы за эпизод, где он защищает арбитра от своих (!) игроков.

Похоже, судью берег только Шахин: игроки злились, клуб в соцсетях издевался над арбитром

3 января «Фенербахче» обыграл «Антальяспор» (2:1) благодаря дублю Миши Батшуайи. На фоне грустного результата команда Шахина вскипела: футболисты почти набрасывались на арбитра из-за нескольких спорных решений.

Особенно забурлило на 8-й минуте добавленного ко второму тайму времени: бывший полузащитник «Спартака» Фернандо вроде бы сравнял счет, но ВАР усмотрел офсайд, и гол отменили. Разъяренные футболисты тут же побежали к арбитру с вопросами, но перед ними неожиданно возник тренер. Шахин встал возле Кадира Саглама, не давая игрокам добраться до судейской бригады.

В этой игре «Антальяспор» схватил четыре желтых карточки и одну красную – ее уже после свистка получил помощник Шахина Алфонс Грунендейк. Возможно, если бы не Шахин, красную получил какой-нибудь футболист.

В соцсетях главного тренера хвалят, но конфликт все еще не утих. «Антальяспор» выпустил заявление под названием «Темный рыцарь». Саглама назвали судьей-новичком, клуб просит опубликовать переговоры с видеоассистентом на ВАР.

«Мы знали Кадира Саглама и раньше. В матче с «Касымпашей», который мы играли в 5-м туре, он не дал красную карточку Ларссону (это нападающий «Антальяспора» – Sports.ru), но выдумал пенальти и аут – после этого был отстранен на 4 недели. Мы сказали, что нам не нужны судьи-новички», – часть заявления клуба.

У Шахина уже был тренерский опыт – в пятом немецком дивизионе

В мае 2015-го, когда Шахин играл за «Дортмунд» и получил очередную серьезную травму, он спас родной «Майнерцхаген» (клуб из одноименного города в 60 км от Дортмунда) от очередного понижения в классе, помог ему деньгами и вошел в тренерский штаб, где главным был его брат Уфук.

Понятно, что из-за занятости на основной работе Нури появлялся на матчах и тренировках в среднем 2-3 раза в месяц, но постоянно помогал советами и много консультировал по телефону. После очередной травмы он проводил реабилитационный период на малой родине и тогда уже более плотно занимался командой.

Бывший партнер Шахина Роман Вайденфеллер уверен, что у Нури есть все, чтобы стать классным тренером: «На поле он мыслил как стратег и вел команду за собой. Многому научился у Юргена Клоппа, Томаса Тухеля и других больших тренеров, с которыми вместе работал. Думаю, у него все получится».

В «Антальяспоре» Шахину дали 5-летний контракт – это редкость, но президент клуба Азиз Чатин верит в Нури. «Мы хотим дать ему время на то, чтобы собрать команду», – объяснил Чатин в интервью Haber Global.

Шахин по ходу прошлого сезона перевоплотился из игрока в тренера и за 15 туров поднял команду из зоны вылета почти до еврокубков (7-е место). Правда, в этом сезоне играют хуже: поражение от «Фенербахче» стало третьим подряд, от зоны вылета вообще нет отрыва, обгоняют «Хатайспор» лишь по дополнительным показателям, равенство по очкам – 16.

Любопытный факт: Шахину сейчас 34 года, а защитнику его команды Федору Кудряшову – 35. Раньше Федор был твердым игроком старта, но в последних матчах иногда сидит на скамейке.

«Антальяспор» – типичный середняк с амбициями. В 2015 году команда отправила возвращение в Суперлигу трансфером Самуэля Это’О, за которым отправили частный самолет в Италию, чтобы подписать контракт. Камерунец дважды подряд становился лучшим бомбардиром команды.

Привозили и других звезд на закате карьеры – Лукаса Подольски, Самира Насри, Милана Бароша. Вели переговоры с Пирло и Роналдиньо. В последнее время живут экономнее и не покупают слишком дорогих игроков. И верят, что с развивающимся тренером будет успех.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Seskimphoto; кадры трансляции