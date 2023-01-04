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Тренер красиво защитил судью от своих игроков. Это сделал 34-летний Нури Шахин

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Алфонс Грунендейк
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Да, он уже тренирует.

«Антальяспор» под руководством Нури Шахина чуть приуныл – в этом сезоне идет рядом с вылетом (15-е место). Но главного тренера все равно хвалят – хотя бы за эпизод, где он защищает арбитра от своих (!) игроков.

Похоже, судью берег только Шахин: игроки злились, клуб в соцсетях издевался над арбитром

3 января «Фенербахче» обыграл «Антальяспор» (2:1) благодаря дублю Миши Батшуайи. На фоне грустного результата команда Шахина вскипела: футболисты почти набрасывались на арбитра из-за нескольких спорных решений.

Особенно забурлило на 8-й минуте добавленного ко второму тайму времени: бывший полузащитник «Спартака» Фернандо вроде бы сравнял счет, но ВАР усмотрел офсайд, и гол отменили. Разъяренные футболисты тут же побежали к арбитру с вопросами, но перед ними неожиданно возник тренер. Шахин встал возле Кадира Саглама, не давая игрокам добраться до судейской бригады.

В этой игре «Антальяспор» схватил четыре желтых карточки и одну красную – ее уже после свистка получил помощник Шахина Алфонс Грунендейк. Возможно, если бы не Шахин, красную получил какой-нибудь футболист.

В соцсетях главного тренера хвалят, но конфликт все еще не утих. «Антальяспор» выпустил заявление под названием «Темный рыцарь». Саглама назвали судьей-новичком, клуб просит опубликовать переговоры с видеоассистентом на ВАР.

«Мы знали Кадира Саглама и раньше. В матче с «Касымпашей», который мы играли в 5-м туре, он не дал красную карточку Ларссону (это нападающий «Антальяспора» – Sports.ru), но выдумал пенальти и аут – после этого был отстранен на 4 недели. Мы сказали, что нам не нужны судьи-новички», – часть заявления клуба.

У Шахина уже был тренерский опыт – в пятом немецком дивизионе

В мае 2015-го, когда Шахин играл за «Дортмунд» и получил очередную серьезную травму, он спас родной «Майнерцхаген» (клуб из одноименного города в 60 км от Дортмунда) от очередного понижения в классе, помог ему деньгами и вошел в тренерский штаб, где главным был его брат Уфук.

Понятно, что из-за занятости на основной работе Нури появлялся на матчах и тренировках в среднем 2-3 раза в месяц, но постоянно помогал советами и много консультировал по телефону. После очередной травмы он проводил реабилитационный период на малой родине и тогда уже более плотно занимался командой.

Бывший партнер Шахина Роман Вайденфеллер уверен, что у Нури есть все, чтобы стать классным тренером: «На поле он мыслил как стратег и вел команду за собой. Многому научился у Юргена Клоппа, Томаса Тухеля и других больших тренеров, с которыми вместе работал. Думаю, у него все получится».

В «Антальяспоре» Шахину дали 5-летний контракт – это редкость, но президент клуба Азиз Чатин верит в Нури. «Мы хотим дать ему время на то, чтобы собрать команду», – объяснил Чатин в интервью Haber Global.

Шахин по ходу прошлого сезона перевоплотился из игрока в тренера и за 15 туров поднял команду из зоны вылета почти до еврокубков (7-е место). Правда, в этом сезоне играют хуже: поражение от «Фенербахче» стало третьим подряд, от зоны вылета вообще нет отрыва, обгоняют «Хатайспор» лишь по дополнительным показателям, равенство по очкам – 16. 

Любопытный факт: Шахину сейчас 34 года, а защитнику его команды Федору Кудряшову – 35. Раньше Федор был твердым игроком старта, но в последних матчах иногда сидит на скамейке.

«Антальяспор» – типичный середняк с амбициями. В 2015 году команда отправила возвращение в Суперлигу трансфером Самуэля Это’О, за которым отправили частный самолет в Италию, чтобы подписать контракт. Камерунец дважды подряд становился лучшим бомбардиром команды.

Привозили и других звезд на закате карьеры – Лукаса Подольски, Самира Насри, Милана Бароша. Вели переговоры с Пирло и Роналдиньо. В последнее время живут экономнее и не покупают слишком дорогих игроков. И верят, что с развивающимся тренером будет успех.

Шахин был лучшим игроком чемпионской «Боруссии» Клоппа, но убил карьеру, уйдя в «Реал»

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Seskimphoto; кадры трансляции

12 комментариев

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Никита Ершов
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Приехал в марте в Анталию , сижу такой на стадионе и вижу знакомое лицо на скамейке. Гуглю, оказывается Нури Шахин руководит Спартаковскими бразильцами
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mike I.
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Ещё бы гол посмотреть на спортивном-то сайте.
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Michael Boldyrev
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Ответ Алексей Медведев
Райта зовут Хаджи или Хэйджи, никак не Найджел.
Да, я тут и кумира моего племенника как Западную Кению прочитал)
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Алексей Медведев
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Ответ Michael Boldyrev
"В последнее время живут по средствам и не покупают слишком дорогих игроков." Это же Турция! Тут все больше по свободным агентам;) Они шиковали-то разок - перед сезоном 17/18 понакупили народу на 8 млн. евро (и 3.5 за Насри отдали). И так уж получилось, что самую свою дорогою покупку (за исключением "года Насри") клуб сделал именно перед этим сезоном - за 1.8 млн. евро куплен американский форвард Найджел Райт (тот который забил гол Нидерландам в 1/8 ЧМ). Все прочие покупки (за исключением "года Насри") были за суммы меньше 1 млн. евро и в рекордные покупки входит, например, покупка Адиса Яховича (тот который в Крыльях Советов пару сезонов бегал) за целых 0.7 млн. евро!)
Райта зовут Хаджи или Хэйджи, никак не Найджел.
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Митяй Чистяков
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Ответ Lavinka
Воу воу . Шахин уже тренер ? Время остановись !
Да, только-только семнадцатилетнего в менеджере покупал, как одного из главных талантов поколения. А вот оно как уже
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Michael Boldyrev
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"В последнее время живут по средствам и не покупают слишком дорогих игроков."

Это же Турция! Тут все больше по свободным агентам;)

Они шиковали-то разок - перед сезоном 17/18 понакупили народу на 8 млн. евро (и 3.5 за Насри отдали). И так уж получилось, что самую свою дорогою покупку (за исключением "года Насри") клуб сделал именно перед этим сезоном - за 1.8 млн. евро куплен американский форвард Найджел Райт (тот который забил гол Нидерландам в 1/8 ЧМ). Все прочие покупки (за исключением "года Насри") были за суммы меньше 1 млн. евро и в рекордные покупки входит, например, покупка Адиса Яховича (тот который в Крыльях Советов пару сезонов бегал) за целых 0.7 млн. евро!)
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vladimir.kostrichko
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Мы все пропустили,что Нури уже стал тренером...Офигеть.
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Lavinka
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Воу воу . Шахин уже тренер ? Время остановись !
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Пилипенко Дмитрий
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Нурик, один из любимых футболистов детства
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Тиджани Бабангида
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Одно время был сильнейшим в «Боруссии».Как тренер совсем неплох для начала, учитывая небольшой опыт,молодой возраст и уровень клуба.
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Val Pro
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Шахин решил что судья из Дортмунда
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Рустик Исхаков
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Смотрел концовку игры. Гол Фернандо, конечно, шедевральный. Отмена нелепая. Оффсайд пассивный был. Шахин красавчик!
+39
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