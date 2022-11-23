😍 Присмотритесь к бутсам Ондуа на ЧМ – на них российский триколор

В не самом ярком матче ЧМ Швейцария – Камерун была очень яркая деталь. На 68-й минуте на поле вышел полузащитник «Ганновер» Гаэль Ондуа – игрок с российскими корнями и российским паспортом.

Зацените его бутсы!

Да, Ондуа нанес на бутсы не только флаг Камеруна, но и России! Так что благодаря ему мы все-таки отметились на ЧМ.

Ондуа очень любит Россию и мечтал выступать за нашу сборную

Вот выдержка из его открытого письма, опубликованном на Sports.ru перед стартом на турнире.

«Папа не первый в нашей семье, кто проникся Россией. Еще во времена Советского Союза мои дядя и тетя прилетели учиться в Москву. Дядя занимался математикой, а тетя – бухгалтерским учетом. В России они завели семьи и остались жить, у них здесь родились дети. Мой дядя и сегодня обожает советские фильмы, читает книги русских писателей, слушает русскую музыку (в основном – шансон). А в фильмах он всегда выбирал классику: я и сегодня пересматриваю «Офицеров» и «Москва слезам не верит». Это благодаря ему я читал Пушкина, Достоевского и Толстого.

Меня до сих пор удивляет, что в моей семье столько людей полюбили Россию. Но и для меня Россия стала домом. Местом, где я чувствую себя самым счастливым человеком на земле.

Я с детства болел за сборную России. Помню, как переживал за нее на Евро-2008, когда тренировал Гус Хиддинк. Я восхищался Павлюченко, Аршавиным, Семаком и Жирковым. Мечтал играть за Россию, долго ждал вызова, но потом ситуация изменилась, и Камерун вызвал меня на чемпионат мира. Я согласился. Но это не значит, что я не буду представлять там Россию – в этом тоже моя ответственность».

Фото: REUTERS/Marko Djurica