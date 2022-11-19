На ЧМ я буду болеть за… Рассказывают авторы Sports.ru

Рассказывайте и вы.

Выбирать любимую сборную – привычное развлечение для нас перед крупным турниром (все-таки Россия иногда пропускает и ЧМ, и Евро). Авторы Sports.ru делятся предпочтениями. Делитесь и вы в комментариях.

Глеб Чернявский: Англия

В одном из таких флэшмобов я уже рассказывал, как начал болеть за сборную Англии. Шел 1998 год, я сидел на деревянной лавке на даче и по черно-белому телевизору с крохотной диагональю смотрел матч с Аргентиной.

Меня очень расстроило то самое удаление Бекхэма – настолько, что Англия тогда стала прямо родной. И на Евро-2000 (тоже без России) уже не было вариантов, за кого болеть. К тому же там играли и Стивен Джеррард, и Майкл Оуэн, и Эмиль Хески – все мои герои из «Ливерпуля».

Евро-2000 англичане провалили, но меня ничего не смущало. Красно-белая Англия – прямо как «Спартак». Да, это моя команда. К сожалению, на тот момент я не представлял, что такое, когда сборная твоей страны играет на большом турнире.

В 2002-м мне наконец довелось увидеть Россию на ЧМ – и об Англии я вспомнил ближе к плей-офф. Гол Роналдиньо за шиворот Симэну – как же это было больно. Прямо как три проигранные серии пенальти, прямо как невыход из группы в 2014-м, как вылет от Исландии в 2016-м.

До 2017-го и чемпионства «Спартака» мне казалось, что я какой-то мазохист и выбираю любимые команды для вечных страданий. Но потом что случилось. Меня порадовал и любимый клуб, и сборная родной страны, и даже запасная сборная для боления.

На ЧМ-2018 у Англии было четвертое место, на Евро-2020 – второе. Видимо, на ЧМ-2022 будет первое.

И вообще плевать, в какой футбол играет Саутгейт. Я буду рад победе Англии, даже если она станет чемпионом без голов в основное время и дополнительное время.

Дмитрий Письменский: Аргентина

На трех последних ЧМ, которые я отлично помню, болеть за сборную России долго получилось всего раз – в 2018-м. Поэтому каждый раз приходилось топить за наиболее симпатичных иностранцев.

В 2010-м это были испанцы (выбрал исключительно из-за Касильяса), в 2014-м – бразильцы (как же я верил в Неймара и как ненавидел Суньигу за тот удар), в 2018-м – бельгийцы (здорово, что это поколение урвало хоть бронзу ЧМ).

Не вижу ничего плохого в том, чтобы раз в четыре года быть глором и проворачивать фанатскую миграцию. Турнир все равно длится только месяц, а через четыре года от очаровавшей команды может просто никого не остаться.

В 2022-м я планировал болеть по формуле «выбираю сборную с наибольшим количеством игроков любимого клуба». К сожалению, я болельщик «МЮ», поэтому выбор получился сомнительным. Либо Англия Саутгейта (кто вообще будет болеть за нее в здравом уме?), либо Португалия Криштиану (сразу нет, ведь тогда я буду завидовать красоте Роналду).

И тогда понял: мне хочется, чтобы ЧМ выиграла сборная Аргентины.

В 2010-м я видел, как Германия раздавила Аргентину в четвертьфинале. 0:4, полная безнадега и пустота.

В 2014-м я видел, как все те же немцы, еще более монолитные, методично давили всех. Дожали и Аргентину – не помогла даже магия вне Хогвартса, которую весь турнир использовал Месси.

В 2018-м я видел, как символ футбола будущего буквально вышибает с ЧМ символ футбола настоящего. Скорость рывков Мбаппе была прямо пропорциональна скорости, с которой таяли шансы Аргентины на 1/4.

Кажется, сейчас Аргентина наконец-то идеально сбалансирована. Она не перегружена суперзвездами, которые тускнеют в сборной, в ней полно людей, которым еще есть что доказывать.

Есть настоящий суперзлодей Эми Мартинес, который танцами на линии вынуждает мазать пенальти даже такого мастера, как Бруну Фернандеш. Тот самый Мартинес, который взмахом руки помогает забивать со штрафных.

Есть еще один Мартинес – Лисандро. Про таких как он говорят «ice is his venus», – и это самая точная формулировка. Арктическим холодом пронизано все – каждый взгляд, движение, каждый жесткий, но чистый подкат. Прозвище «мясник» у него не просто так.

Есть Лаутаро – и вот черт, он тоже Мартинес! «Его невозможно с кем-то сравнивать, – говорил Хуан-Себастьян Верон. – Лаутаро техничный, хорошо играет головой, быстрый. Он умеет многое и почти все делает очень классно. Манерой двигаться напоминает мне Агуэро, мощным ударом – Батистуту, хитростью в штрафной – Креспо». Кажется, пора оправдывать такие авансы.

Да, а еще есть два суперветерана, которые даже сильно после 30 остаются ударной силой Скалони. И если Ди Мария даже с голом в финале победного Кубка Америки всегда будет в тени, то история Месси на чемпионатах мира – бесконечная боль.

Во второй части фильма «Убить Билла» персонаж Дэвида Кэррадайна говорит: «В мифологии супергероя всегда есть сам супергерой и его второе я. У Бэтмана это Брюс Уэйн, у Человека-Паука – Питер Паркер. Когда этот герой просыпается утром, он Питер Паркер. Он должен надеть костюм, чтоб стать Пауком.

И именно в этом отношении Супермену нет равных. Супермен не вдруг стал Суперменом. Супермен был рожден Суперменом. Когда он встает с постели, он Супермен».

Так и Лео Месси. Он не стал суперзвездой в один момент. Он был ей всегда, даже когда забивал голы за печенье. Человек, способный подчинить игру, взломать, стать чит-кодом для футбола, местным Суперменом, для которого не существует вообще ничего, способного остановить и сдержать. Ничего, кроме местного Криптонита.

Лучше всего это видно на той самой фотографии, где поверженный Лео бредет мимо упущенного кубка мира. Он лучший футболист в истории, но в тот момент он одинок и разбит, а холодное сияние чужого золота еще сильнее подчеркивает слабость и боль поражения.

Парадокс, но лучший игрок в истории ни разу не забивал в плей-офф ЧМ. Даже по голам на турнире он пока что уступает своему противнику с Земли – Криштиану Роналду (6 против 7). И я очень хочу, чтобы он исправил все. Он точно этого заслуживает.

Артем Буторин: африканские сборные

В детстве чемпионаты мира я смотрел на даче на черно-белом ящике. Дед всегда говорил, что болеет за тех, кто побеждает. Потом прибегала бабушка, смотрела, как Германия запихивает 8 голов в Саудовскую Аравию, и охала: «Зачем же так, бедных, они же тоже стараются».

Я за бабулин подход и на крупных турнирах всегда топлю за «бедных». Не потому, что люблю поражения фаворитов – просто максимально вдохновляюсь андердорогами, которых потом все равно все забудут. Сейчас скауты топ-клубов работают по всему миру, а раньше ЧМ был витриной – африканские пацаны приезжали на турнир, чтобы прорваться в топ-клубы. А если они уже были там, то просто бились за континент, который долго игнорили – до 1982-го давали всего одну путевку на Африку.

Для меня ЧМ это не только футбол, а разнообразие культур, стилей и традиций. А команды из Африки – это всегда шоу! Куклы вуду, слухи про шаманов, вопросы про съеденных обезьян, сумасшедшие танцы, футболисты, целующие деньги, забастовки, забытые (или нет) футболки, вувузелы! Вспомните хоть одну унылую команду из Африки? Даже Камерун в 1990-м не вышел в полуфинал, потому что игроки тупо устали от успеха. Бывает!

Так что я буду за Африку – хочу, чтобы Сенегал, Нигерия или Гана наконец проскочили в полуфинал и закрыли главную несправедливость ЧМ.

Александр Головин: Иран

В 2018-м я посетил 10 матчей ЧМ, в том числе финал и три игры России – против Египта, Испании и Хорватии. Атмосфера везде была классной, но только в Саранске я по-настоящему понял, как надо болеть за сборную. В тот вечер казалось, что самый бесполезный стадион страны вот-вот рухнет от ритмов фанатов из Ирана. Они бешено топили за команду, используя даже ноги – в самые пиковые моменты так могуче прыгали между рядами, что арена по-настоящему дрожала. И это помогло: на 53-й Роналду под гул и топот смазал пенальти, на 93-й Иран вырвал ничью, правда, для выхода из группы этого не хватило.

Иранцы не расстроились и после футбола кайфовали на дискотеке в пролеске у стадиона. Исламские мужчины и женщины без хиджабов отрывались под русские хиты из 1990-х, и это зрелище так затягивало, что мы с коллегой Кулеминым чуть не опоздали на самолет.

Недавно я писал текст про Иран и его сложную судьбу. Если коротко, в 25-летний промежуток до 1979-го страна была коррумпированной, но абсолютно светской. В Тегеране женщины одевались по парижской моде, а местный шах налаживал контакты со всем миром – даже с Израилем. Но вдруг случилась революция, к власти пришли исламисты и устроили то, что мы видим сейчас. Сейчас – это когда женщина на стадионе считается праздником, а за неправильное ношение хиджаба вообще могут убить.

Я писал это, думая о несправедливости (да, она повсюду, но с Ираном обошлась особенно жестоко) и о том, как было бы круто, если бы спустя четыре года праздник для людей повторился. Для людей, которые с радостью снимают хиджаб и не готовы терпеть беспредел «полиции нравов». Людей, которые намного ближе к нам, чем мы думаем, но которым не повезло.

Вряд ли в ближайшие годы им повезет со страной, но пусть хотя бы в футболе все сложится.

Ярослав Сусов: Канада

Не знаю, как вы, но я всегда выбирал две любимые команды на чемпионат мира.

Одну – среди нетоповых стран. За такими приятно следить, радуешься победам, но не ждешь чемпионства.

Вторую – из топов. Чтобы переживать до конца за тех, на кого приятно смотреть.

На ЧМ-2010 это были Швейцария и Нидерланды. Швейцарию детский мозг выбрал из-за необычных фамилий Нкуфо, Инлер и Бехрами. У голландцев мне очень нравились ван Бронкхорст и Снейдер, а еще сильнее не нравились испанцы.

На ЧМ-2014 – Россия и Бразилия. Как же я кричал после того штрафного Давида Луиза! И расстраивался после унижения на «Маракане» – в финале мне не нравились ни немцы, ни аргентинцы.

В 2018-м – за Россию и Францию. Голы Черышева и Фернандеса вживую на «Фиште» – одни из самых ярких воспоминаний того турнира. Рядом с великим Мбаппе в матче против Аргентины, танцами и песнями Погба и друзей после финала.

В Катаре не будет России, так что болеть буду за Канаду. Там ребята с удивительной судьбой – с 1986-го не играли на ЧМ, главный тренер ниже всех футболистов, работал в английской школе, тренировал женскую сборную Канады и Новой Зеландии, половина сборной – потомки мигрантов: хорватский серб Милан Борян, Альфонсо Дэвис из лагеря беженцев в Гане и глыба Атиба Хатчинсон.

Ну, а когда Канада вылетит, поболею за Нидерланды. Пусть Коди Гакпо, Де Йонги, Ван Дейк и Де Лигт покажут класс.

Вадим Лукомский: Нидерланды

Во-первых, Луи ван Гал. Во-вторых, трогательная история Луи ван Гала – он возрождал сборную, сражаясь с агрессивной формой рака простаты, и долго даже не говорил игрокам (и миру) о своих проблемах. В-третьих, даже в такой момент Луи ван Гал остается собой – например, пассаж про номера игроков и возраст или про выбор состава («Каждый вторник консультировался с 12 скаутами сборной. О подробностях этих встреч вы узнаете только после моей смерти, лет через двадцать»).

И да: Нидерланды отлично играют в футбол. Луи ван Гал научил. А теперь учит мечтать: «Я хочу, чтобы игроки мечтали, поэтому открыто говорю про цель выиграть турнир». Что-то еще? Я уже говорил, что Луи ван Гал классный?

Руслан Копылов: Уругвай

Еще 4 года назад я бы не болел за Уругвай – все изменилось после трансферов «Манчестер Юнайтед» осенью 2020-го. «МЮ» купил из «Пеньяроля» Факундо Пельистри и подобрал свободного агента Эдинсона Кавани.

Кавани – лучший центральный форвард команды за долгие годы. Чувство момента, умение отлепиться от защитника и воткнуть головой приводят меня в восторг (да, поглядываю на успехи Эдинсона в «Валенсии»). Даже в 34 уругваец не ленился прессинговать и носиться по всему полю – за себя и одного португальца.

С Пельистри любовь скорее в перспективе. Верю в будущее Факундо в «МЮ», но он так и не дебютировал в команде, поэтому хочет уйти зимой. Пельистри отлично показал себя в предсезонке, а потом вылетел на несколько месяцев. Возможно, чемпионат мира покажет Тен Хагу уровень и потенциал в соревновательных условиях. Тем более Факундо купили по совету еще одного уругвайца из «МЮ» – Диего Форлана.

Уругвай – сборная пары десятков кавани и пельистри: агрессивная, кусачая, цепкая и этим влюбляющая в себя. Тем более они в группе с Португалией...

P.S. Сразу предскажу гол турнира: будущий обладатель «ЗМ» Феде Вальверде засадит пушку страшную.

Артем Денисов: Хорватия

Банально-оригинальная история. Банально – потому что начал болеть за Хорватию из-за Евро-2008. Оригинально – потому что начал болеть не из-за победы над Англией, которая сильно помогла России с попаданием на турнир.

Осенью 2007-го еще не смотрел футбол. Начал только летом 2008-го с основной стадии, влюбился в игру, влюбился и в сборную Хорватии. Славен Билич прыгал на помощников, празднуя голы, Дарио Срна постоянно грузил в штрафную, Ивица Олич выигрывал мяч в безысходных ситуациях, Лука Модрич издалека стрелял по воротам. Запомнился прям очень приятный симбиоз быстрых атак и неуступчивости. Хорваты набрали максимум очков в группе против Австрии, Польши и даже Германии, но вылетели уже в четвертьфинале против Турции.

После того матча еще долго отказывался исполнять пенальти во дворе, хотя хуже Модрича и Ракитича пробить было сложно.

Дальше радовался лишь индивидуальным успехам хорватов. До Евро-2016 – опять первое место в группе, опять победа над сильным соперником (2:1 против Испании) и потенциально приятная сетка плей-офф. С одной стороны собрались Германия, Италия, Испания, Франция, Англия, с другой – Бельгия и Португалия, которая вышла из группы с третьего места без побед. Вот от этой Португалии Хорватия и вылетела уже в 1/8-й.

И потом вдруг финал ЧМ-2018 с экстра-таймами в 1/8-й, 1/4-й и 1/2-й. Сначала даже смущался афишировать симпатию к Хорватии – уж слишком очевидно болеть за команду-сюрприз. А потом понял: уже 10 лет поддерживаю – наоборот, нужно наслаждаться моментом. Разумеется, грустил из-за вылета России, но именно на Хорватии остановиться не так грустно. И спустя четыре дня случилась великая победа над Англией – на голах Фернандеса в ворота Хорватии и Манджукича в ворота Англии орал примерно одинаково.

На ЧМ-2022 снова буду за шашечки и Модрича.

Денис Пузырев: Япония

Современному футболу не хватает романтизма. Да, есть ярчайшие звезды – игроки с феноменальной техникой и выдающимся игровым интеллектом, однако сам футбол становится все прагматичнее. Слишком много поставлено на кон в больших матчах, и это заставляет тренеров жертвовать игрой во имя результата.

Победа сборная России над испанцами на прошлом чемпионате мира сделала счастливыми десятки миллионов людей. И я был среди них. Но была ли эта победа красивой? Захватывала ли дух эта игра? Я никого не осуждаю, просто грущу о матчах, благодаря которым я когда-то и полюбил игру. Когда андердог не ставит автобус перед штрафной в надежде отбиться от фаворита, а играет дерзко, яростно и бесстрашно.

Мой любимый матч ЧМ-2018 – 1/8 финала Бельгия – Япония. Японцы, на которых не ставил никто, не стали выстраивать защитные эшелоны, а ринулись на соперника с решимостью и страстью настоящих воинов-самураев. И ведь у них почти получилось тогда в Ростове.

С того дня – я болельщик сборной Японии. В нынешнем составе и ветераны четырехлетней давности – Кавасима, Нагатомо, Йосида, – и яркие молодые звезды – Минамино, Митома, Камада, Томиясу. В соперниках – Испания и Германия. Но тем интереснее, потому что Япония не из тех, кто пасует перед фаворитами до стартового свистка. А значит – будет битва. Горячая и бескомпромиссная. За такие мы и любим футбол.

Так что, банзай!

Фото: REUTERS/Ahmed Yosri, Mariana Greif, Carl Recine, Thaier Al-Sudani, Rula Rouhana; globallookpress.com/Lui Siu Wai; Gettyimages.ru/Marcelo Endelli, Vaughn Ridley