Месси, Неймар и Мбаппе издевались над «Маккаби»: 7 голов, тривела, рабона и просто сплошное веселье

Повеселились в Париже.

«ПСЖ» разорвал «Маккаби» (7:2) и оформил выход из группы Лиги чемпионов (11 очков, столько же у «Бенфики», «Ювентус» и «Маккаби» набрали по 3). Все было понятно еще в первом тайме, когда Месси-Мбаппе-Неймар забили 4 гола на троих. И сделали это очень красиво.

Сначала Мбаппе протолкнул мяч Месси к углу вратарской, и тот изящно пробил внешней стороной стопы в дальний угол. Даже слишком элегантно.

Через 13 минут Мбаппе с той же точки положил гол-близнец (ну, почти) – как Месси, но не внешней стороной стопы. Отдельно отметим пас рабоной от Неймара.

Ну а дальше шикарный розыгрыш от трио: умное забегание Мбаппе, который увел соперника, грамотная пауза Лео и четкое завершение от Неймара.

«Маккаби» отыграл один гол на 38-й минуте, но Месси до перерыва успел накрутить соперников перед штрафной и положить в угол четвертый.

Во втором тайме гости из Хайфы забили второй (дубль у Сека), но это не помогло: гол Мбаппе, автогол с помощью Неймара и мяч Солера с паса Месси. 7:2!

Месси, Мбаппе и Неймар зверски хороши. Только факты

• Месси – единственный игрок в топ-лигах, у которого в этом сезоне 10+ баллов в статистике и голов, и ассистов: 11+12.

• Мбаппе и Неймар не отстают: у француза 16+3, у бразильца 13+9.

• При счете 5:2 сохранялась удивительная серия: трио Месси-Неймар-Мбаппе забили 19 голов парижан в ЛЧ подряд. И потом Неймар организовал автогол, который мог бы стать 20-м.

• После церемонии вручения «Золотого мяча» Месси провел на поле 180 минут: 3 гола и 4 ассиста.

• Еще Месси стал самым возрастным игроком в истории ЛЧ, который в одном матче сделал 2+2.

• Заодно аргентинец забил 23-й гол из-за пределов штрафной. Opta пишет, что с сезона-2004/05 (с этого момента они ведут статистику ЛЧ) никто не забил больше ударами из-за штрафной – у Криштиану 22 мяча.

Звезды «ПСЖ» явно готовы к чемпионату мира.

Фото: eastnews.ru/AP Photo/Christophe Ena