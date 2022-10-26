Месси, Неймар и Мбаппе издевались над «Маккаби»: 7 голов, тривела, рабона и просто сплошное веселье
Повеселились в Париже.
«ПСЖ» разорвал «Маккаби» (7:2) и оформил выход из группы Лиги чемпионов (11 очков, столько же у «Бенфики», «Ювентус» и «Маккаби» набрали по 3). Все было понятно еще в первом тайме, когда Месси-Мбаппе-Неймар забили 4 гола на троих. И сделали это очень красиво.
Сначала Мбаппе протолкнул мяч Месси к углу вратарской, и тот изящно пробил внешней стороной стопы в дальний угол. Даже слишком элегантно.
Через 13 минут Мбаппе с той же точки положил гол-близнец (ну, почти) – как Месси, но не внешней стороной стопы. Отдельно отметим пас рабоной от Неймара.
Ну а дальше шикарный розыгрыш от трио: умное забегание Мбаппе, который увел соперника, грамотная пауза Лео и четкое завершение от Неймара.
«Маккаби» отыграл один гол на 38-й минуте, но Месси до перерыва успел накрутить соперников перед штрафной и положить в угол четвертый.
Во втором тайме гости из Хайфы забили второй (дубль у Сека), но это не помогло: гол Мбаппе, автогол с помощью Неймара и мяч Солера с паса Месси. 7:2!
Месси, Мбаппе и Неймар зверски хороши. Только факты
• Месси – единственный игрок в топ-лигах, у которого в этом сезоне 10+ баллов в статистике и голов, и ассистов: 11+12.
• Мбаппе и Неймар не отстают: у француза 16+3, у бразильца 13+9.
• При счете 5:2 сохранялась удивительная серия: трио Месси-Неймар-Мбаппе забили 19 голов парижан в ЛЧ подряд. И потом Неймар организовал автогол, который мог бы стать 20-м.
• После церемонии вручения «Золотого мяча» Месси провел на поле 180 минут: 3 гола и 4 ассиста.
• Еще Месси стал самым возрастным игроком в истории ЛЧ, который в одном матче сделал 2+2.
• Заодно аргентинец забил 23-й гол из-за пределов штрафной. Opta пишет, что с сезона-2004/05 (с этого момента они ведут статистику ЛЧ) никто не забил больше ударами из-за штрафной – у Криштиану 22 мяча.
Звезды «ПСЖ» явно готовы к чемпионату мира.
«Юве» теперь точно без плей-офф. Получил от «Бенфики» три еще в первом тайме – впервые в истории ЛЧ
- Дата проведения
- 25 октября, 22.00, «Парк де Пренс»
- Голы:
- 1:0 – 19 Месси, 2:0 – 32 Мбаппе, 3:0 – 35 Неймар, 3:1 – 38 Сек, 4:1 – 44 Месси, 4:2 – 50 Сек, 5:2 – 64 Мбаппе, 6:2 – 67, автогол Голдберг, 7:2 – 84 Солер.
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ПСЖ –
Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос (Кимпембе, 79), Бернат, Саншеш (Солер, 68), Фабиан Руис (Сарабия, 83), Витинья (Заир-Эмери, 79), Месси, Неймар, Мбаппе (Экитик, 79).
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Маккаби Хайфа –
Коэн, Батубинсика, Голдберг, Сек, Корню (Менахем, 70), Лави, Абу-Фани (Меир, 71), Аль-Фаз (Арад, 83), Шери, Ацили (Давид, 65), Пьерро (Рукавица, 83).
Фото: eastnews.ru/AP Photo/Christophe Ena
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