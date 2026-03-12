Алонзо о Сафонове против «Челси»: «Он сделал фантастический сэйв, после которого «ПСЖ» забил 2-й гол. Этот момент изменил ход игры»
Алонзо о Сафонове с «Челси»: хороший матч, его сэйв изменил ход игры.
Экс-голкипер «ПСЖ» Жером Алонзо высказался об игре вратаря парижан Матвея Сафонова в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (5:2).
Россиянин получил оценку 5 баллов за матч от L’Équipe.
«Хорошая игра, хотя я считаю, что он мог бы сыграть лучше при первом голе «Челси».
Низкие оценки за матч? Он получил 5 баллов, что является очень нейтральной оценкой.
И, несмотря на первый гол, через несколько минут он сделал фантастический сэйв, сразу после которого «ПСЖ» забил второй гол. Для меня именно этот момент изменил ход игры», – сказал Алонзо.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот, умный, футбольный человек, все понимает во вратарском деле =)
Ну вот, нашли же адекватного эксперта, который не боится сказать нам правду, что Сафонов молодец!
В этом сезоне это тенденция. Сафонов уже несколько раз делал сейв и буквально в ответной атаке ПСЖ забивает. И это происходит зачастую при ничейном счёте. И условно вместо 0-1 становится 1-0.
этот парень прям фанат Моти))
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем