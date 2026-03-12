Алонзо о Сафонове против «Челси»: «Он сделал фантастический сэйв, после которого «ПСЖ» забил 2-й гол. Этот момент изменил ход игры»

Алонзо о Сафонове с «Челси»: хороший матч, его сэйв изменил ход игры.

Экс-голкипер «ПСЖ» Жером Алонзо высказался об игре вратаря парижан Матвея Сафонова в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (5:2).

Россиянин получил оценку 5 баллов за матч от L’Équipe.

«Хорошая игра, хотя я считаю, что он мог бы сыграть лучше при первом голе «Челси ».

Низкие оценки за матч? Он получил 5 баллов, что является очень нейтральной оценкой.

И, несмотря на первый гол, через несколько минут он сделал фантастический сэйв, сразу после которого «ПСЖ » забил второй гол. Для меня именно этот момент изменил ход игры», – сказал Алонзо.