«Барса» проиграла «Интеру» – и снова зависла над ЛЕ. Хави в бешенстве из-за судейства

«Барселоне» не дали пенальти на 90-й минуте.

«Барселона» проиграла кризисному «Интеру» (0:1) – и максимально осложнила положение в группе. Теперь команде Хави нужно победить миланцев на «Камп Ноу» – иначе грозит второй подряд вылет в Лигу Европы.

«Интер» открыл счет в самом конце первого тайма: Хакан Чалханоглу в любимом стиле уложил мяч из-за пределов штрафной под самую штангу. Миланцы создавали моменты и до этого – например, еще на 29-й минуте из-за офсайда отменили гол Хоакина Корреа. Команда Индзаги давила гостей весь тайм.

А во втором тайме итальянцы перешли на тотальный автобус: итоговые 71% владения каталонцев красноречиво показывают – «Интер» не постеснялся наглухо закрыться.

Казалось, что на 68-й минуте «Барса» все же поймала тот самый шанс: кипер хозяев Андре Онана ошибся и подарил мяч Педри. Испанец забил, однако судья Славко Винчич заметил касание рукой Фати и отменил гол.

На поле поднялась температура. Уже в самой концовке случился главный момент матча – мяч после подачи в штрафную попал в руку защитника Дензела Думфриса. Команда Хави требовала пенальти и вспоминала отмененный гол Педри, но рефери после просмотра видеоповтора не наказал «Интер».

Вице-чемпион Италии выстоял – 1:0.

«Барса» в бешенстве от судейства. Индзаги спокоен

После матча Хави проехался по судейству и попросил объяснений. Инсайдер Хави Мигель пишет, что клуб уже готовит официальную жалобу в УЕФА.

«Я взбешен, потому что это та несправедливость, с которой нам теперь жить дальше. Мы потерпели очень серьезное поражение. Теперь мы в очень неприятной ситуации, впереди – три финала. Судье придется объясниться. Я считаю, что там была игра рукой, – ругался тренер.

Арбитры играют важную роль в футболе и потому должны объяснять свои решения. Но мне он ничего сказать не захотел. Мы должны выступать лучше. Мы создали много моментов, соперник защищался очень хорошо. Меня беспокоит такое поражение. Ситуация очень сложная».

«Я не понимаю. Они даже не знают правил. Они отменили гол из-за игры рукой, а потом не зафиксировали такое же нарушение, – намного жестче высказался Серджи Роберто. – А мы упустили возможность, но впереди еще одна игра. Мы понимаем, что победа сегодня очень помогла бы: победив здесь, а потом и дома, мы прошли бы дальше. Этого не получилось, но я думаю, что на домашнем стадионе мы обязательно добьемся успеха».

А вот Симоне Индзаги доволен: «Хави – отличный человек и тренер, но гол не засчитали из-за чистой игры рукой. Мы были хороши и выиграли важный матч. Я рад за парней и наших фанатов. Но мы еще ничего не достигли.

Это правда был замечательный вечер. Не реагирую на шум извне. Я сосредоточен на игре, вот и все. Напоминаю, что «Интер» играет без Лукаку и Брозовича – фундаментально важных игроков».

«Барса» – третья с 3 очками. Но еще ничего не потеряно

Теперь каталонцы идут на третьем месте и отстают от «Интера» на три очка. Все мысли про борьбу с «Баварией» за первое место уже отпали – стоит задача выхода в плей-офф со второго места.

Есть проблема – Хави все никак не разгадает секрет ЛЧ. Он выиграл лишь один из пяти матчей – над скромной «Викторией» Пльзень. В остальном все печально:

• 0:0 с «Бенфикой» в ноябре 2021-го;

• 0:3 с «Баварией» в декабре 2021-го;

• 0:2 с «Баварией» в сентябре 2022-го;

• 0:1 с «Интером» сейчас.

«Барселона» уже в третий раз подряд не забила на выезде. Это худшая безголевая выездная серия за время выступлений клуба в ЛЧ. Еще один показатель безысходности идей – навесы. Против «Интера» их набралось аж 50 штук – 35 с игры.

«Навесы – тоже решение, но нам было сложно. «Интер» хорошо закрылся и забил гол из-за пределов штрафной площади, которую мы плохо защищали, – вердикт остывшего Хави. – Во втором тайме мы были хороши и закрыли их в штрафной. Но первый тайм был не очень – мы были не на том уровне».

Решающий экзамен против «Интера» – 12-го октября.

Фото: REUTERS/Daniele Mascolo; globallookpress.com/IMAGO/www.imago-images.de, Spada/Keystone Press Agency: East News/Jonathan Moscrop/CSM