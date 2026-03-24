Антонио Рюдигер: «Жесткая игра – часть моей ДНК, без этого я потеряю половину своей ценности. Я не представляю риска для своей команды, девять лет без красных – не совпадение»

Антонио Рюдигер: жесткая игра – часть моей ДНК.

Защитник «Реала » и сборной Германии Антонио Рюдигер отреагировал на критику в свой адрес за жесткую манеру игры.

– Умение играть на пределе – ваша отличительная черта, в некотором смысле. Считаете ли вы это своей сильной стороной? Или, другими словами, это то, что делает вас специалистом в области единоборств?

– Определенно. Быть жестким защитником – это часть моей ДНК. Если вы хотите быть специалистом по игре один на один, быть приятным нельзя. Вы должны дать понять нападающему: «Сегодня тебе придется несладко». Это вопрос менталитета.

Без этого, без самоотдачи и игры на пределе, я потеряю половину своей ценности. Именно это привело меня в «Реал», именно это ценят в Мадриде. Без этого я не стал бы тем, кем являюсь, не выиграл бы две Лиги чемпионов и не сыграл бы столько матчей за свою сборную.

– Вы по-разному оцениваете риски в зависимости от матча? Красная карточка в плей-офф может привести к вылету. Или это нельзя оценивать подобным образом?

– Многие не понимают: я играю жестко, но я точно не представляю риск для своей команды. Я прекрасно знаю, какая сейчас минута и что стоит на кону. Девять лет без красных карточек – это не совпадение, последний раз это произошло в 2017 году, когда я еще играл за «Рому». Даже желтых карточек я получаю куда меньше, чем многие думают. За последние годы из бывает в среднем по пять за сезон в чемпионате, – сказал Рюдигер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.