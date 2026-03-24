  Антонио Рюдигер: «Жесткая игра – часть моей ДНК, без этого я потеряю половину своей ценности. Я не представляю риска для своей команды, девять лет без красных – не совпадение»
38

Антонио Рюдигер: «Жесткая игра – часть моей ДНК, без этого я потеряю половину своей ценности. Я не представляю риска для своей команды, девять лет без красных – не совпадение»

Антонио Рюдигер: жесткая игра – часть моей ДНК.

Защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер отреагировал на критику в свой адрес за жесткую манеру игры.

– Умение играть на пределе – ваша отличительная черта, в некотором смысле. Считаете ли вы это своей сильной стороной? Или, другими словами, это то, что делает вас специалистом в области единоборств?

– Определенно. Быть жестким защитником – это часть моей ДНК. Если вы хотите быть специалистом по игре один на один, быть приятным нельзя. Вы должны дать понять нападающему: «Сегодня тебе придется несладко». Это вопрос менталитета.

Без этого, без самоотдачи и игры на пределе, я потеряю половину своей ценности. Именно это привело меня в «Реал», именно это ценят в Мадриде. Без этого я не стал бы тем, кем являюсь, не выиграл бы две Лиги чемпионов и не сыграл бы столько матчей за свою сборную.

– Вы по-разному оцениваете риски в зависимости от матча? Красная карточка в плей-офф может привести к вылету. Или это нельзя оценивать подобным образом?

– Многие не понимают: я играю жестко, но я точно не представляю риск для своей команды. Я прекрасно знаю, какая сейчас минута и что стоит на кону. Девять лет без красных карточек – это не совпадение, последний раз это произошло в 2017 году, когда я еще играл за «Рому». Даже желтых карточек я получаю куда меньше, чем многие думают. За последние годы из бывает в среднем по пять за сезон в чемпионате, – сказал Рюдигер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Твоя ДНК - скорее грязная, чем жёсткая игра. Разница есть
Ответ MemphisBell
Твоя ДНК - скорее грязная, чем жёсткая игра. Разница есть
Грязную игру Рюдигер демонстрирует много реже, чем Кубарси ныряет, осознав, что допустил ошибку и соперник организовал голевую ситуацию.
Это ему недавно признали, что должны были кк давать, но судья ничего не заметил?
https://www.sports.ru/football/1117099818-ryudigera-sledovalo-udalit-za-udar-kolenom-v-liczo-riko-soobshhili-v-s.html
действительно не совпадение, а правильный клуб
Ответ Гусеконь
Это ему недавно признали, что должны были кк давать, но судья ничего не заметил? https://www.sports.ru/football/1117099818-ryudigera-sledovalo-udalit-za-udar-kolenom-v-liczo-riko-soobshhili-v-s.html действительно не совпадение, а правильный клуб
Челси тоже видимо правильным клубом был)
Ответ Гусеконь
Это ему недавно признали, что должны были кк давать, но судья ничего не заметил? https://www.sports.ru/football/1117099818-ryudigera-sledovalo-udalit-za-udar-kolenom-v-liczo-riko-soobshhili-v-s.html действительно не совпадение, а правильный клуб
Вот бы ещё ровно то же самое признали за реальным костоломом из той же команды, который сломали Родриго в том же! матче:)

Но хейтерки с логикой на Вы с большой В. И память вечно отказывает в самый удобный для их бредотеорий момент:)

"Жертва" Рюдигера - отбегал весь матч и спокойно играет дальше.
Родриго - выбыл на 10 месяцев.
Щипать мужиков за интимные места - это совсем не жёсткая игра. Это обыкновенная подлость и низость. Защитник он так себе
Жестко наверно кидаться в судью льдом…🤦‍♂️
Ответ cukken
Жестко наверно кидаться в судью льдом…🤦‍♂️
Смешно, как глоры Бабсы делают вид, что не понимают причины этого поступка:))

Один известный каталонский актер бродячего цирка в очередной раз исполнил ранение, которого не было в стиле Бускетса, а рефери, несмотря на весьма очевидный акт дельфинизма, свистнул нарушение и испортил финал, в котором могла быть ещё одна интрига.
Да уж брось, та Бабса насмотрелась параши в эпоху Месси и КО во многих Эль Классико, как себя вели те пресловутые короли в белых футболках, проигрывая разгромно, матч за матчем, там на целый фильм можно напилить грязных отрезков, кукухи отлетали у многих игроков, и весь мир это видел.
Сейчас снова какая то явная мерзопакостная дичь началась у некоторых игроков, буду ли я молчать, нет конечно, потому факт останется фактом, и на десерт, коверкая название клуба ты просто сам себя закапываешь, показывая свою жалкую несостоятельность, да еще и стрелки метать, мастер, когда есть конкретная тема, конкретный игрок и его поступки, о которых он сам говорит в интервью.
Красные этот отморозок не получает только потому, что играет в судейском кабинетном клубе. А вообще хотелось бы, чтоб он отдхохнул от футбола месяцев 10-12. В принципе, кресты были бы неплохим решением для него
«Когда Рюдигер перестает делать глупости, держит себя в руках и сосредотачивается на игре, он становится центральным защитником мирового класса». Маттеус об Антонио
вчера, 11:28
Арбелоа о Рюдигере: «Готов поставить его статую у себя в саду. Болельщики «Реала» должны осознавать, как нам повезло, что он у нас есть»
21 марта, 10:37
Рюдигер об ударе коленом в челюсть Рико: «Если бы я сделал это намеренно, он бы не встал. Не стоит преувеличивать этот контакт. У меня есть границы, которые я не переступаю»
16 марта, 18:52
