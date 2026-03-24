Антонио Рюдигер: «Жесткая игра – часть моей ДНК, без этого я потеряю половину своей ценности. Я не представляю риска для своей команды, девять лет без красных – не совпадение»
Защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер отреагировал на критику в свой адрес за жесткую манеру игры.
– Умение играть на пределе – ваша отличительная черта, в некотором смысле. Считаете ли вы это своей сильной стороной? Или, другими словами, это то, что делает вас специалистом в области единоборств?
– Определенно. Быть жестким защитником – это часть моей ДНК. Если вы хотите быть специалистом по игре один на один, быть приятным нельзя. Вы должны дать понять нападающему: «Сегодня тебе придется несладко». Это вопрос менталитета.
Без этого, без самоотдачи и игры на пределе, я потеряю половину своей ценности. Именно это привело меня в «Реал», именно это ценят в Мадриде. Без этого я не стал бы тем, кем являюсь, не выиграл бы две Лиги чемпионов и не сыграл бы столько матчей за свою сборную.
– Вы по-разному оцениваете риски в зависимости от матча? Красная карточка в плей-офф может привести к вылету. Или это нельзя оценивать подобным образом?
– Многие не понимают: я играю жестко, но я точно не представляю риск для своей команды. Я прекрасно знаю, какая сейчас минута и что стоит на кону. Девять лет без красных карточек – это не совпадение, последний раз это произошло в 2017 году, когда я еще играл за «Рому». Даже желтых карточек я получаю куда меньше, чем многие думают. За последние годы из бывает в среднем по пять за сезон в чемпионате, – сказал Рюдигер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
действительно не совпадение, а правильный клуб
Но хейтерки с логикой на Вы с большой В. И память вечно отказывает в самый удобный для их бредотеорий момент:)
"Жертва" Рюдигера - отбегал весь матч и спокойно играет дальше.
Родриго - выбыл на 10 месяцев.
Один известный каталонский актер бродячего цирка в очередной раз исполнил ранение, которого не было в стиле Бускетса, а рефери, несмотря на весьма очевидный акт дельфинизма, свистнул нарушение и испортил финал, в котором могла быть ещё одна интрига.
Сейчас снова какая то явная мерзопакостная дичь началась у некоторых игроков, буду ли я молчать, нет конечно, потому факт останется фактом, и на десерт, коверкая название клуба ты просто сам себя закапываешь, показывая свою жалкую несостоятельность, да еще и стрелки метать, мастер, когда есть конкретная тема, конкретный игрок и его поступки, о которых он сам говорит в интервью.