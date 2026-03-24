Агент Лава: «Вагнер был бы счастлив, если бы ЦСКА пригласил его на прощальный матч в Россию»

Агент Вагнера Лава: он был бы рад приглашению ЦСКА на прощальный матч.

Эвандро Феррейра, представитель Вагнера Лава, заявил, что футболист был бы рад провести прощальный матч за ЦСКА.

41-летний бразилец, выступающий за «Ретро» из 3-го бразильского дивизиона, объявил о завершении карьеры . В составе ЦСКА Вагнер Лав провел 259 матчей и забил 124 гола, 85 из которых он забил в чемпионате России, установив рекорд клуба. С армейцами Вагнер выиграл 14 трофеев, включая три чемпионата России и Кубок УЕФА.

«В субботу Вагнер проведет свой последний матч на профессиональном уровне. После этого дня мы пока ничего не планируем. Но он был бы очень счастлив, если бы ЦСКА пригласил его на прощальный матч в Россию.

В ближайшее время Вагнер выполнит свои обязательства перед «Ретро » и останется в клубе в роли ассистента, помогая главному тренеру. Возможно, в будущем Вагнер будет работать в ЦСКА», — сказал Феррейра.