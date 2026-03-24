  • Агент Лава: «Вагнер был бы счастлив, если бы ЦСКА пригласил его на прощальный матч в Россию»
Агент Лава: «Вагнер был бы счастлив, если бы ЦСКА пригласил его на прощальный матч в Россию»

Агент Вагнера Лава: он был бы рад приглашению ЦСКА на прощальный матч.

Эвандро Феррейра, представитель Вагнера Лава, заявил, что футболист был бы рад провести прощальный матч за ЦСКА.

41-летний бразилец, выступающий за «Ретро» из 3-го бразильского дивизиона, объявил о завершении карьеры. В составе ЦСКА Вагнер Лав провел 259 матчей и забил 124 гола, 85 из которых он забил в чемпионате России, установив рекорд клуба. С армейцами Вагнер выиграл 14 трофеев, включая три чемпионата России и Кубок УЕФА.

«В субботу Вагнер проведет свой последний матч на профессиональном уровне. После этого дня мы пока ничего не планируем. Но он был бы очень счастлив, если бы ЦСКА пригласил его на прощальный матч в Россию.

В ближайшее время Вагнер выполнит свои обязательства перед «Ретро» и останется в клубе в роли ассистента, помогая главному тренеру. Возможно, в будущем Вагнер будет работать в ЦСКА», — сказал Феррейра.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
Надеюсь, кони помогут в матче. Это крутой пиар будет. Да и легенд из других клубов позовут
достоин прощального матча, я бы глянул, не будучи болелой ЦСКА. было бы круто и Рахимича там увидеть, помню как ненавидел его :D
Это нужно сделать обязательно
Вагнеритто достоин такого матча!!! Надо обязательно сделать 💥🎉🎊
И на роль тренера подошел бы
Вагнер красно-синий душой
Ждем матч легенд ЦСКА с Вагнером в составе. Дядя Женя сделай людям и Лаву праздник.
Да согласен со всеми, нужно приглашать на прощальный матч и предложить работать в клубе. А бесполезных выгнать которые сидят у кормушке.
Это даже не обсуждается! Клуб обязан это сделать!
Он достоин этого как футболист и человек! Было бы здорово собрать Золотой состав,во главе с полководцем Газаевым В.Г. !!!
Можно прям в РПЛ такой матч устроить) как мне кажется, может и забить) Конечно, хотелось бы, чтобы он в ЦСКА поработал, я думаю что тренеров форвардов в ЦСКА очень не хватает
