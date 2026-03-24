Мостовой об Абаскале: «Как он может быть специалистом, если не играл в футбол? Как ты можешь быть музыкантом, если не умеешь играть на музыкальном инструменте?»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Атлетико Сан-Луис».
«Ничего удивительного – я про его способности и талант уже давно все сказал. Так что все по плану.
У нас еще люди его специалистом называют. В какой области он специалист-то? Как он может быть специалистом, если он не играл в футбол? Это в любой профессии так. Как ты можешь быть музыкантом, если не умеешь играть на музыкальном инструменте? Никак. Так что никакой он не специалист.
А так, мне все равно. Я все сказал еще в первый день, когда его назначили в «Спартак». Это абсурд, но наш футбол этим и отличается», – сказал Мостовой.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Так вот, большинство преподавателей, особенно в детских школах, да и на уровне высших учебных заведений - это как раз-таки неудавшиеся исполнители, но хорошо, будем считать, они всё-таки как-то играть-да умеют. Те, кто совсем не чувствует в себе силы и способности играть, как раз таки переводятся на теоретический отдел или музыковедение, и посвящают жизнь тому, что рассказывают концертирующим исполнителям, как надо и не надо играть, иногда даже попадая в жюри международных конкурсов или зарабатывая на жизнь профессией музыкального критика. Так что примеров, когда специалистом считается человек, не умеющий играть - уйма. 😂