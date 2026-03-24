  Мостовой об Абаскале: «Как он может быть специалистом, если не играл в футбол? Как ты можешь быть музыкантом, если не умеешь играть на музыкальном инструменте?»
74

Мостовой об Абаскале: «Как он может быть специалистом, если не играл в футбол? Как ты можешь быть музыкантом, если не умеешь играть на музыкальном инструменте?»

Мостовой об Абаскале: как он может быть специалистом, если не играл в футбол?.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Атлетико Сан-Луис».

«Ничего удивительного – я про его способности и талант уже давно все сказал. Так что все по плану.

У нас еще люди его специалистом называют. В какой области он специалист-то? Как он может быть специалистом, если он не играл в футбол? Это в любой профессии так. Как ты можешь быть музыкантом, если не умеешь играть на музыкальном инструменте? Никак. Так что никакой он не специалист.

А так, мне все равно. Я все сказал еще в первый день, когда его назначили в «Спартак». Это абсурд, но наш футбол этим и отличается», – сказал Мостовой.

А как ты вчера стихи сочинял без диплома Литинститута?
Ответ Evgen Vynokurov
А как ты вчера стихи сочинял без диплома Литинститута?
ну справедливости ради - Мост за свои стихи и бабки не получал, в отличии от Абаскаля
Ответ Evgen Vynokurov
А как ты вчера стихи сочинял без диплома Литинститута?
так то он не стихи сочинял, а чеканил рифму)
Он в курсе, что тренер не играет в футбол?? Играют в футбол футболисты.
Ответ sportsmerzkierebyata
Он в курсе, что тренер не играет в футбол?? Играют в футбол футболисты.
он сам об этом много раз говорил)
Как Мостовой может быть тренером, если не умеет тренировать?
Ответ maks44
Как Мостовой может быть тренером, если не умеет тренировать?
никак, он и не может быть... хотя вон про Шалимова таких вопросов ни у кого не возникает))
Ответ Tun
никак, он и не может быть... хотя вон про Шалимова таких вопросов ни у кого не возникает))
у Мостового как раз возникают вопросы к Шалимову
Александр, дирижёр тоже не умеет играть на всех муз. иструментах оркестра, а если играет, то делает это хуже своих музыкантов (обычно)
Ответ Altim
Александр, дирижёр тоже не умеет играть на всех муз. иструментах оркестра, а если играет, то делает это хуже своих музыкантов (обычно)
Они все говорят на музыкальном языке. В музыке всё уже давно придумано. Вышел - сыграл - поклонился - получил овации.
Ответ Altim
Александр, дирижёр тоже не умеет играть на всех муз. иструментах оркестра, а если играет, то делает это хуже своих музыкантов (обычно)
Написал про дирижера, а тут смотрю, не я один))
Как ты можешь быть гинекологом если ты не женщина?
аналогия не точна, нужно с дирижером сравнивать тогда уж
Это Царю опять позвонили, или он в предыдущих трех статьях за сегодня не договорил?))
От рассвета до заката
От навеса до подката
Мостовой строчит куда-то:
Абаскаль! Верни зарплату!
Я по профессии музыкант, с соответствующим образованием и концертным опытом.

Так вот, большинство преподавателей, особенно в детских школах, да и на уровне высших учебных заведений - это как раз-таки неудавшиеся исполнители, но хорошо, будем считать, они всё-таки как-то играть-да умеют. Те, кто совсем не чувствует в себе силы и способности играть, как раз таки переводятся на теоретический отдел или музыковедение, и посвящают жизнь тому, что рассказывают концертирующим исполнителям, как надо и не надо играть, иногда даже попадая в жюри международных конкурсов или зарабатывая на жизнь профессией музыкального критика. Так что примеров, когда специалистом считается человек, не умеющий играть - уйма. 😂
Ну он же дирижёр. Ему не обязательно уметь в мяч попадать. Главное чтобы оркестр футболистов грамотно симфония играл на протяжении всех 90 минут.
