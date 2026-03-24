Перед матчем России и Никарагуа выступит певица Miravi с песней «Калинка». Игры посвящены Году единства народов РФ

Певица Miravi выступит перед матчем Россия – Никарагуа.

BetBoom товарищеский матч сборных России и Никарагуа пройдет в Краснодаре 27 марта.

Перед началом встречи Miravi исполнит аранжировку песни «Калинка», сообщили в пресс-службе РФС.

Также в РФС отметили , что матчи с Никарагуа и Мали будут посвящены Году единства народов России, объявленному указом президента России Владимира Путина.

«РФС посвятит товарищеские матчи сборной России Году единства народов России, провозглашенного по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Предложение о Годе единства поступило от атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова на заседании Совета по межнациональным отношениям в Кремле», – заявили в РФС .