  • Перед матчем России и Никарагуа выступит певица Miravi с песней «Калинка». Игры посвящены Году единства народов РФ
17

Перед матчем России и Никарагуа выступит певица Miravi с песней «Калинка». Игры посвящены Году единства народов РФ

Певица Miravi выступит перед матчем Россия – Никарагуа.

BetBoom товарищеский матч сборных России и Никарагуа пройдет в Краснодаре 27 марта.

Перед началом встречи Miravi исполнит аранжировку песни «Калинка», сообщили в пресс-службе РФС.

Также в РФС отметили, что матчи с Никарагуа и Мали будут посвящены Году единства народов России, объявленному указом президента России Владимира Путина.

«РФС посвятит товарищеские матчи сборной России Году единства народов России, провозглашенного по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Предложение о Годе единства поступило от атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова на заседании Совета по межнациональным отношениям в Кремле», – заявили в РФС.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
logoСборная России по футболу
музыка
logoсборная Никарагуа
ТАСС
товарищеские матчи (сборные)
logoРФС
logoпремьер-лига Россия
logoСборная Мали по футболу
logoВладимир Путин
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Поднадоел уже этот показной патриотизм.
Ответ SkyBlueMaster
Поднадоел уже этот показной патриотизм.
Мягко сказано, очень мягко.
Певицы, которую зовут русскими буквами, под Калинку не нашлось...
Ответ Onion
Певицы, которую зовут русскими буквами, под Калинку не нашлось...
болгарскими вобще-то...кириллица это болгарская азбука созданная учениками кирилла который создал глаголицу...и та и другая на основе греческого алфавита...
Ответ Ю. Евгеньевич
Кто это?
никто не знает...
Не судьба норм певцов пригласить? Газманов, Любэ
Ответ fedor2026turin
Не судьба норм певцов пригласить? Газманов, Любэ
пивцов...
Ответ fedor2026turin
Не судьба норм певцов пригласить? Газманов, Любэ
пошла бы молодёжь на них...
А что Никарагуа когда тов Российскую Империю входила?
Почему не пригласили Даниэля Ортегу и Сандинистской фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти
да вы что ??????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
