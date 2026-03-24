Ромарио хочет, чтобы Неймара вызвали в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Команде нужен исключительный игрок, который заставит соперника испытывать смесь уважения и страха»

Ромарио хочет, чтобы Неймара вызвали в сборную Бразилии на ЧМ-2026.

Бывший нападающий сборной Бразилии и «Барселоны» Ромарио считает, что Неймар должен быть вызван на чемпионат мира.

«Ничего не поделаешь, одна из тем, которая уже стала доминирующей и будет продолжать доминировать во всех футбольных дискуссиях вплоть до чемпионата мира, – это вопрос о том, вызовет ли Анчелотти Неймара.

Я уже высказывал здесь свое мнение. Звездный игрок должен играть. В сборную должны попадать самых лучшие и талантливые. Подготовка к чемпионату мира занимает месяц, этого времени достаточно, чтобы спортсмен восстановился физически и технически, набрал необходимую форму и наладил взаимодействие с командой.

Все это знают, но всегда необходимо повторять: лучше вызвать такого звездного игрока, как Неймар, даже если он не готов на все 100%, чем приглашать любого другого игрока. Талант не должен пропадать даром. И тренер не сможет без него обойтись.

Я знаю, через что проходит Неймар. Я был в таком положении, особенно в 2002 году. Большинство людей хотели, чтобы я был вызван в сборную Бразилии. Я тоже уже не был юношей. Но у меня все еще был талант решать исход матчей, который дал мне Бог.

Логично, что у каждого тренера есть свое видение игры, свои любимые игроки, которым он доверяет больше всего. Это часть игры. И верно и обратное – у каждого игрока есть свое мнение о тренерах. С чем я не согласен, так это с тем, что иногда личные обиды или неприязнь берут верх над заслугами. Это неприемлемо. Сборная Бразилии всегда должна быть на первом месте.

Я не думаю, что это относится к Анчелотти, давайте внесем ясность. Он знает о таланте Неймара. Он знает, как управлять командой со звездами, как в «Милане» и «Реале». Поэтому он осознает необходимость рассчитывать на звездного игрока, когда дело доходит до решающих моментов.

Признаюсь, в 2002 году я был очень расстроен из-за того, что меня не вызвали в сборную. Я действительно надеялся попрощаться с национальной командой, выиграв еще один чемпионат мира. И я чувствовал поддержку бразильцев, которые хотели, чтобы я сыграл в том году. К счастью, ребята, которые поехали, были на высоте и привезли трофей обратно в Бразилию. Они выполнили свою миссию, этого нельзя отрицать. Но каждый игрок, который когда-либо рассматривался в качестве кандидата на вызов в сборную, но в итоге не поехал в нее, знает, как это обидно.

Я здесь не для того, чтобы зацикливаться на прошлом. У тогдашнего тренера, должно быть, были свои причины не брать меня в команду. В итоге он выиграл пятый титул чемпиона мира и за это заслуживает моего уважения и уважения всей Бразилии! Но, без сомнения, если бы они взяли меня, мы бы тоже выиграли, только с гораздо более впечатляющей игрой…

Я все еще надеюсь увидеть, как Неймар докажет на поле в чемпионате Бразилии, что он достоин попасть в окончательный состав и привезти домой шестой титул чемпиона мира. Естественно, что товарищеские матчи служат проверкой для тех, кто нуждается в проверке. Но это не касалось меня, и Неймара это тоже не касается.

В конце концов, что действительно важно, так это потребность команды в исключительном игроке, в ком-то, кто заставляет соперников смотреть на него и испытывать ту смесь уважения, почтения и страха, которую внушают только великие имена. Поездка на чемпионат мира – это вершина карьеры. Я много готовился к победе на чемпионате мира 1994 года, я приехал в хорошей форме, в идеальном состоянии. Уверен, Неймар чувствует то же самое. Он выложится по полной, если его вызовут.

Я хочу прояснить, что, хотя я полностью поддерживаю вызов Неймара, я все равно буду болеть за шестой титул, если его не вызовут. Но смысл ясен: обратите на него внимание, тренер!» – написал Ромарио в своей колонке.