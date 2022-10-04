«В США я снова стал обычным человеком. Я так и хотел». Разочарованный Игуаин заканчивает с футболом

«Интер» Майами – последний клуб Гонсало.

В понедельник Гонсало Игуаин объявил: сезон МЛС-2022 станет для него последним в карьере.

В декабре аргентинцу исполнится 35. Кто-то в этом возрасте готов блистать в Лиге чемпионов, но Игуаин в многочисленных интервью дал понять: он сильно разочаровался в устройстве футбольного мира.

Ниже – переосмысление позднего Гонсало в цитатах.

«Я покинул этот пузырь давления, требовательности прессы и унижений болельщиков»

«На днях я думал обо всем, что осталось позади, о годах требований, обязанностей, переездах из страны в страну, которые, хотите вы этого или нет, бьют по психике. И правда в том, что сейчас я очень рад, очень счастлив. Я получил то, чего хотел: покинул этот пузырь давления, требовательности, прессы, которая всегда говорила обо мне, унижений от болельщиков.

Здесь все по-другому. Футбол в США не на первом месте, есть другие виды спорта, которые берут на себя это давление. Лига растет и продолжит расти. Но здесь люди на улицах не будут судить тебя из-за ошибок или из-за того, что ты не забил, из-за того, что тебя удалили или не удалили. И то же самое с прессой. Я живу спокойно – так, как я и хотел. Это нечто новое для меня.

Теперь я хожу и стою в очереди вместе со всеми. Я здесь снова стал обычным человеком. Иногда людей это шокирует, но я говорю: «Это хорошо, потому что я так и хотел жить». Я очень счастлив. Я рад, что принял такое решение.

Стал ли я обычным парнем? Абсолютно точно. Некоторые меня замечают, просят автограф, возможно, латиноамериканцы, которые болеют за «Мадрид». Но здесь к тебе всегда испытывают невероятное уважение, меня только благодарят и поздравляют. Никто не задерживает тебя, твое время уважают. Если я с дочерью, никто даже не подойдет. Поднимут руку, помашут – и все».

«Деньги помогают, но не делают счастливым. За это платишь большую цену»

«Цена за то, чтобы быть в элите, очень высока. Даже сейчас люди иногда говорят: «Игуаин, на что ты жалуешься? У тебя же столько денег! Ты здоров, у тебя есть дочь, ты можешь жить где хочешь». Да, Игуаин с 9 лет делал все, чтобы это было, поднимался с самых низов. Деньги, которые у меня есть, не упали с неба. Я заработал их, день за днем, пот за потом. Да, деньги помогают – но не делают счастливым. У тебя могут быть все деньги мира, но если ты плохой парень, с кем ты будешь радоваться? Ты будешь одинок.

Да, за это платишь большую цену. Я играл в «Мадриде», «Наполи», «Ювентусе», «Милане», «Челси», снова в «Ювентусе». Все это время ты празднуешь день рождения с разными людьми, празднуешь Рождество с разными людьми, редко видишь друзей детства и родителей – или вообще не видишь. Нужно глотать критику со стороны прессы – не все, конечно, я научился отстраняться от этого, от болельщиков.

Все тебя судят – и не за футбол, а за то, что ты толстый, что ты худой, что ты лысый. Я побрился налысо и отпустил бороду – это всех заинтересовало. Но не то, как я играю в футбол. Это о многом говорит. Да, мы платим высокую цену, и я понимал, что рано или поздно это произойдет.

Сейчас я выше всего этого, я выше критики, оскорблений, люди могут говорить что угодно. Раньше мне было больно, не буду отрицать. Было бы неправдой отрицать, я страдал и переживал все это очень плохо. Но когда у меня родилась дочь, которой скоро исполнится три года, возможно, это изменило мои ощущения. Я стал понимать, что есть вещи намного важнее, чем чье-то мнение. Сейчас я выше критики, мне все равно, что про меня говорят. Я не позволяю этому проникнуть в мою голову».

«До 2014-го я был лучшей девяткой в мире, но потом все закончилось. Если бы Аргентина стала чемпионом, нас бы прославляли»

«Когда я говорил, что за сборную играть труднее всего, меня, мой посыл неправильно поняли. Я не говорил про сборную, я говорил про давление, которое испытываешь, представляя целую страну. Я имел в виду эту ответственность. Когда ты играешь за клуб, ты представляешь город. Но в сборной ты представляешь 40 миллионов людей, которые дают понять, что их счастье зависит от тебя.

До 2014 года я был лучшей девяткой в мире, но после Германии все закончилось. Думаю, когда-нибудь мое время в сборной оценят справедливо. Со временем. Со временем они будут ценить то, что я сделал, у меня нет никаких сомнений. Время расставит все на свои места.

Клуб друзей (сборная Аргентины – Sports.ru) вышел в финал чемпионата мира [в 2014-м]. Если бы мы стали чемпионами, нас бы прославляли. Но поскольку мы не выиграли, этого не произошло. Из других сборных нам говорили, что за наши достижения в их честь возвели бы статуи. Сегодня меня не волнует, по оценивают меня по достоинству или нет. Я оставляю это на усмотрение других».

«Критика всегда причиняет боль. Несправедливо, что нельзя реагировать на оскорбления и неуважение»

«Критика? Ты адаптируешься, иначе тебе придется уйти. Футболиста больше критикуют, чем хвалят. В моей жизни был момент, когда я страдал, но когда ты уже адаптируешься, это не значит, что ты становишься невосприимчивым, потому что критика всегда причиняет боль, но она причиняет боль по-другому. Когда ты взрослеешь, ты понимаешь, от кого она исходит и с какой целью это говорят. Ты начинаешь воспринимать критику по-другому.

Я играл в течение 15 лет в лучших командах мира, забил более 300 голов, играл на трех чемпионатах мира и четырех Кубках Америки. Как на меня могут повлиять слова человека, не знающего, что ему делать со своей жизнью, и вымещающего свое разочарование на мне? Наоборот, я смеюсь.

Люди думают, что у футболистов легкая жизнь, в которой все просто. Вовсе нет. Мы не можем прогуляться по улице, как вы. Тебя оскорбляют, а реагировать нельзя, потому что последствия будут в два раза сильнее, если ты сделаешь это. После неудачного матча, упущенного момента или поражения ты не можешь выйти на улицу. Жизнь футболиста определяется результатом.

Мне кажется несправедливым то, что все 15 лет на элитном уровне я не мог реагировать на оскорбления и неуважение. На данном этапе жизни я уже не могу мириться с этим. Благодаря семье и друзьям я очень вырос с личной точки зрения. Сейчас я нахожусь на одном из лучших этапов жизни».

«Буду очень далек от футбола, когда закончу карьеру. Игрок – одноразовая бутылка, это очень грязная сфера»

«Конечно, я думаю о будущем. Я точно не буду в футболе – это я для себя решил. Когда я ушел из сборной, я начал готовиться к будущему, и я заранее знал, что оно не будет связано с футболом. Моя жизнь двинется в другую сторону. Я был бы мазохистом, если бы остался в футболе – после всего, что я пережил, из-за требований, из-за футбольной среды. Нет, нет, нет – это не для меня. Я пойду другим путем. Я буду наслаждаться обществом своих людей, своей семьи. А потом займусь делами. Но я настаиваю: уверен, что не вернусь в футбол.

Я бы хотел изучать кухню, виноделие. Эти две темы мне близки. Мне нравится играть в падел-теннис, который я люблю, но в который не могу сейчас играть из-за футбола. Посмотрим. Но сначала я побуду с семьей. Они долго терпели, не правда ли?

Люди не представляют, что значит быть футболистом. Думают, нужно только играть в футбол и все, но у нас есть родители, как и у вас. И у нас случаются те же страдания, что и у всех.

Я буду далек от футбола, когда закончу карьеру. Очень далек. Буду наслаждаться игрой, пока продолжаю карьеру, но потом я даже не хочу приближаться к нему. Это очень грязная сфера. Это не боль и не разочарование, но я чувствую, что это не тот мир, в котором я хотел бы находиться. Игрок – это одноразовая бутылка. Ее опустошают, а затем на нее наступают и выбрасывают. Игрока больше не существует, о тебе не вспоминают.

Когда ты начинаешь играть, то говоришь: «Вау, все прекрасно». Когда ты знакомишься с этой сферой лучше, то сталкиваешься со злом, завистью, ревностью... У меня уже есть самое важное – это жена и дочь. Зачем снова помещать себя в этот пузырь? Нет, я этого не сделаю. Я сильно превзошел собственные ожидания, и я благодарен за все, что дал мне футбол, даже если за это пришлось заплатить большую цену: зло, постоянное осуждение. Когда ты ребенок, то не можешь себе этого представить».

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst, Michael Reaves; East News/Lauren Sopourn/Getty Images/AFP, Aaron Doster-USA TODAY Sports/Sipa USA